Cornejo tuvo su primera reunión de Gabinete, a la espera de las medidas de Milei

reunion gabinete cornejo 2 .jpg Así luce el Gabinete de Cornejo.

Cornejo quería esta reunión para empezar a desmenuzar lo que está por venir. Tiene de buenas fuentes nacionales todo lo que puede saberse sobre las ideas de Milei y hay algunos aspectos que necesita ir trabajando con sus ministros. Sobre todo con algunos en particular, como es el caso de Mema. El lujanino, que -está de más decir- goza de toda la confianza por parte del mandatario, tendrá que estar pendiente de la obra pública provincial y aún más pendiente de lo que pase con la nacional.

En ese sentido, a Cornejo le preocupan particularmente las que tienen que ver con la logística de la producción y la sdel turismo. Es decir, las que dinamizan la economía de Mendoza. Públicamente lo ha dicho: de las nacionales, está focalizado en saber qué pasará con la ruta 143 de San Rafael y los cambios en la 7, que tiene financiamiento internacional disponible, en teoría. La 82 (Panamericana), que avanza con fondos del BID es de las pocas "grandes" que no se han detenido.

Recambio y nuevos nombres

El encuentro también sirvió para otros objetivos. El exministro de Gobierno Víctor Ibañez dialogó con Natalio Mema, su sucesor, y compartieron algunos detalles en una especie de transición especial para ese área. Al salir del encuentro Mema fue "designado" como vocero de lo que había pasado puertas adentro, pero decidió no adelantar demasiado: "No quieren anunciar nada de lo que vaya a hacer la gestión hasta que no haya datos oficiales desde el Gobierno nacional", contó a UNO alguien que estuvo presente.

cornejo casado .jpg Cornejo y Casado llegaron por primera vez al Cuarto Piso para trabajar. Atrás, el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Al ministro de Gobierno, precisamente, es al que le tocará gran parte del diálogo con la administración de los libertarios. Allí ya asoma un punto que no necesariamente tiene que ser conflictivo, pero que al menos puede tensar la cuerda respecto a los recursos: Cornejo está decidido a solicitarle a Milei cambios en la coparticipación: que se haga coparticipable todo lo recaudado por el Impuesto al Cheque para contrapesar lo que se perdió con los cambios hechos en Ganancias en septiembre. "Todos" (habrá que ver cuántos) los gobernadores irían a solicitarlo. PRO, radicales y peronistas por igual.

Esta idea ya se la habían acercado algunos mandatarios provinciales a Sergio Massa. Incluía también la idea de coparticipar el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, lo llamó la gestión Fernández), que cumpliría cuatro años el 26 de diciembre. Una vez que le presenten por escrito la petición a Milei, será turno de aguardar qué les responde: qué tan de acuerdo está con hacer esa concesión, sabiendo que Ganancias no será modificado.

Además, en Mendoza es tiempo de cambios y de definiciones de cargos: Cornejo no parece tener especial apuro en nombrar a las segundas y terceras líneas y para muchos es un gesto de continuidad: de que permitirá a muchos de esos nombres permanecer en sus lugares. Otros ya tienen nuevos destinos: Diario UNO contó sobre la posible salida de Néstor Majul a Seguridad, con Bullrich, y de Ibañez, que podría ser jefe de asesores del bloque UCR en el Senado.

CORNEJO RUS GIMENEZ.jpg Cornejo, Patricia Giménez y Mercedes Rus.

En Casa Rosada, el otro encuentro

El encuentro ocurrió en paralelo a la primera reunión de Gabinete que tuvo Javier Milei en Buenos Aires. Mientras la mesa de once personas dialogaba en Mendoza, en Capital Federal fueron 16 los convocados, en un mesón largo encabezado por el nuevo Presidente. Hasta el momento no trascendieron medidas económicas, sino sólo de comienzo de gestión: análisis profundo de los últimos nombramientos y que todo empleado estatal cumpla su horario de modo presencial.

El número de los presentes tuvo que ver con que participaron también otro tipo de funcionarios, como la flamante secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (antes, desactivó el decreto de Macri que prohibía nombrar parientes en cargos públicos). En realidad, los ministros del libertario, al igual que los de Cornejo, también son nueve y estuvieron todos presentes a las 8:50 en Casa Rosada.

Estuvieron presentes los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Russo; de Defensa, Luis Petri; del Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Diana Mondino y de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

