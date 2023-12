Sin demorarse en la autocrítica, una parte del peronismo ya pide activar "la resistencia"

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri juró como ministro y le agradeció a Milei "el ser parte de la transformación"

"Ni una"

Todo indica que ese llamamiento a una resistencia "que no les deje pasar ni una", como han dicho en la CGT, sin previamente haberle otorgado al nuevo Gobierno un periodo mínimo de gracia, le augura al peronismo una larga estadía en el llano. Es la misma dirigencia gremial que a Alberto Fernández y Cristina Kirchner "les dejó pasar todas".

La "resistencia peronista" fue un concepto generado en 1955, en un momento histórico muy particular. Un golpe de Estado militar había derrocado la segunda presidencia constitucional de Perón y proscripto al partido peronista. Ahí, en una dictadura, era lógico llamar a la "resistencia".

Pretender revivir en la actualidad un relato similar a aquel, cuando están funcionando todos los resortes republicanos e institucionales, suena a fulera disociación. No obstante, reiteramos: resistir decisiones de Gobierno está dentro del juego democrático, mientras no se use la violencia.

Lo que le corresponde a un partido que deja el poder es controlar los actos de Gobierno del que llega, hacer reclamos, peticionar, exhibir un activo trabajo legislativo y generar debates.

En seco

Hoy, con toda el agua que ha pasado bajo los puentes, suena exagerado proponer una "resistencia activa" a un nuevo Gobierno que ha sido elegido por el 56% de los sufragios (además de los libertarios puros, en el balotaje lo votaron macristas, radicales, larretistas, partidos provinciales y sectores del peronismo republicano). Sufragios que, como pocas veces, han sido fruto de una novedosa transversalidad social que ha agrupado a votantes de todas las clases sociales,

Hay que estar apabullados para llamar a "resistir activamente", así, en seco, sin ningún tipo de análisis serio, a un movimiento político que fue votado masivamente, entre otros, por los jóvenes argentinos, por los trabajadores informales e incluso por parte de la tradicional clientela peronista, que ya no cree en el rito de la fidelidad partidaria.

Hay otro dato fuerte que no se puede obviar: esta vez no fue la política partidaria consagrada la que movilizó el cambio que ha arrancado este domingo 10 de diciembre. El fenomenal envión lo dio una mayoría de ciudadanos que decidió votar a Javier MIlei porque creyeron que todo lo demás estaba perimido, incluida la coalición Juntos por el Cambio que hasta hace unos meses era "la opción liberal sensata" frente al ultra libertario de La Libertad Avanza.

Esa gente no quiso ni a peronistas, radicales y macristas para dirigir al país. Optó por alguien nuevo que ha prometido hacer cosas distintas para lograr resultados diferentes.

Lo desconocido

"Entre continuar en el calvario e ir a lo desconocido, los argentinos eligieron lo desconocido" ha opinado la política española Cayetana Alvarez de Toledo que nos conoce bien por haber vivido varios años en nuestro país. Pare ella, "Argentina ha elegido el sacrificio útil frente al sufrimiento inútil".

Lo que antes era "natural" en política, ya no lo es. Durante casi 80 años el peronismo convenció con aquello de que "lo natural" en la Argentina era ser peronista. Y con eso otro de que "el peronismo es el único partido apto para gobernar".

El kirchnerismo, la última versión del fenómeno peronista, se ocupó de hacer trizas esa "naturalidad". Perdieron estando todos unidos. El "gobierno de unidad" que prometía el candidato presidencial del peronismo en el reciente balotaje, puede que lo termine armando, créase o no, y a su manera, claro, Javier Milei.

