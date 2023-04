“Muchas veces nos comparan de forma peyorativa con las provincias vecinas como San Juan, San Luis y Neuquén, pero no hablan de estos avances que Mendoza está realizando", dijo el senador nacional.

Cornejo en agasago a médicos por trasplante de médula2.jpeg Autoridades y homenajeados en la Legislatura. Fue reconocido el equipo de profesionales que integran el Departamento de Trasplantes, Procuración y Cirugía de Alta Complejidad del Hospital Central por su destacada labor en el primer trasplante de médula ósea.

Qué dijo Alfredo Cornejo

Cornejo agregó que, pese a la crisis económica nacional, “la provincia de Mendoza está haciendo cosas que realmente son un ejemplo para mostrar en otros lugares del país. No todas las provincias cuentan con este tipo de servicio en el sistema público de salud, sólo Córdoba y Ciudad de Buenos Aires y ahora Tucumán. Nos sentimos orgullosos de lo hecho en estos 7 años en salud, pese al contexto político, económico y social del país".

También destacó “la importancia de que sea una obra del público y no del privado, porque de lo contrario, solo sería accesible para aquellos que tienen obras sociales y que se manejan a precio dólar, aunque estas también están teniendo un montón de complicaciones para funcionar por el pésimo manejo de la economía nacional”.

Asimismo, el legislador resaltó que estas noticias se dan en un contexto nacional “que tira todo para atrás, pero creemos con mucha esperanza que estos ejemplos transmiten un norte, un sendero, un camino para todos los mendocinos”.

Luego de la entrega de las distinciones, hizo hincapié en “la desazón generalizada por los pésimos números de nuestra economía, tras la altísima inflación”.

"Basta ir al supermercado o basta cruzarse a Chile para ver cómo se están demoliendo los salarios. La causa de esto es la mala praxis de los últimos gobiernos nacionales, especialmente de este en particular, que tiene los principales instrumentos para resolverlos pero los aplica mal y acá están los resultados"

“Que se puedan hacer trasplantes de médula y renales en Mendoza es de una trascendencia enorme. Hoy una persona que tenía que hacerse un trasplante de médula o renal debía viajar a los centros de CABA, privados o públicos, o algunos de los trasplantes se hacían en Córdoba”, resumió Cornejo sobre el equipo del Departamento de Trasplantes, Procuración y Cirugía de Alta complejidad del Hospital Central.

Finalmente dijo: "Soy ajeno a los homenajes porque me parecen humo y le huyo al humo, pero esto no es humo, es real. Acá hay soluciones y las está logrando el equipo de Gobierno, en este caso gracias a estos excelentes profesionales. Nadie mejor que nosotros sabe que hay mucho por mejorar en salud, educación, administración de justicia y seguridad. El contexto no es el mejor pero estos son buenos ejemplos".

"No sé cuál es la interna con De Marchi"

Tras el acto en la Legislatura, Alfredo Cornejo hizo declaraciones a la prensa. "No se sabe cuál es la interna con De Marchi. Sería interna si él participa en las PASO dentro de Cambia Mendoza como lo ha hecho en los últimos 8 años que fue socio del frente", dijo antes de sabre que finalmente el lujanino no continuará en Cambia Mendoza.

"Si él (por De Marchi) decide ir por afuera no puedo responder yo. Acá tiene PASO, Boleta Única, tiene todas las garantías que los gobiernos kirchneristas de otras provincias no han dado", agregó horas antes de que se supiera lo resuelto por el referente mendocino del PRO.

Cornejo en agasago a médicos por trasplante de médula1.jpeg Alfredo Cornejo con la ministra de Salud, Ana María Nadal.

¿Cuál es la importancia de los trasplantes de órganos y tejidos?

La misión del Departamento de Trasplante de Órganos y Tejidos del Hospital Central de Mendoza está alineada con la del Área de Gestión del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, que atiende las necesidades y cuidados de la población con patologías que requieran la indicación de un trasplante de órganos o tejidos, con criterios de equidad y máxima eficiencia.

Como departamento del Hospital Central, por su carácter de hospital de referencia regional, está abierto a las demandas de otros hospitales y sistemas sanitarios, utilizando la más alta tecnología disponible, y disponiendo de los mejores y más capacitados profesionales. El departamento desarrolla docencia de pre y postgrado y participa activamente en actividades de investigación.

Los programas de trasplante llevados adelante por el Hospital Central lo ubican como un lugar de referencia único, tanto a nivel público como privado.

Estuvieron presentes en el acto además de la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; la directora del Hospital Central, Mariana Pezutti; el jefe de departamento de trasplantes del Hospital Central, Daniel Matus, médicos y personal del nosocomio.

Fuentes: Prensa Legislatura de Mendoza y archivo Diario UNO.

