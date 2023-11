Cornejo recibirá una caja con menos de una masa salarial por el impacto de Ganancias

►TE PUEDE INTERESAR: Quiénes forman parte del equipo con el que Alfredo Cornejo saldrá a gobernar desde el 9 de diciembre

CGT-Impuesto a las Ganancias.jpg Palco sindical. Pablo Moyano (izquierda) les "dedicó" el triunfo a los legisladores de Juntos por el Cambio.

O sea que se llegará a las fiestas con $21.000 millones menos de lo que se hubiera percibido de no hacerse el cambio. Lo novedoso tiene que ver con dos elementos: que el dato fue ratificado en las últimas horas y que ya hay gobernaciones, como la de Chubut, que por esa pérdida directamente no podrán afrontar los sueldos de diciembre con su salario anual complementario incluido. Cabe aclarar que para los patagónicos, según pronósticos hechos allí, la quita implica menos dinero que en Mendoza: $2 mil millones mensuales y $25 mil millones en todo 2024, estiman.

No es la única situación similar: a última hora de este lunes, el mandatario electo en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo en una entrevista televisiva que el combo de aguinaldos y de baja en la coparticipación le significa tener que “hacer un esfuerzo” para poder pagar. Mientras tanto, algunas administraciones aguardan a que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de la decisión, que está cuestionada. Mendoza fue una de las que hizo una presentación en ese tribunal.

Victor Ibañez.jpg A instancias del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, Mendoza acudió a la Corte por Ganancias.

Es casi la mitad del “histórico” ahorro en la era Suarez

El último número de caja acumulada (octubre 2023), relevado en los informes de Tesorería General de la Provincia, marcan que se llegó hasta el penúltimo mes del año con 58.664 millones de pesos en esas arcas. El contraste queda establecido cuando se tiene en cuenta que Mendoza supo tener casi dos masas salariales ahorradas en el último tiempo.

Inclusive es recordado que la provincia debió afrontar dos pagos del bono PMM29 (ambos de 60 millones de dólares cada uno) y debió afrontarlos con fondos de ese superávit, ya que no obtuvo roll over para reconfigurar esos pagos (no lo solicitó formalmente por la vía tradicional del voto legislativo; con lo cual no se sabe si la oposición se lo hubiese aprobado).

Ignacio Torres Ignacio Torres. El gobernador de Chubut dijo que no tiene fondos para pagar aguinaldo a estatales. Gentileza Noticias Argentinas

La realidad ahora es que deberá echar mano a esos ahorros. Tras el pago de aguinaldos, se habrá perforado el piso de los $45 mil millones (el equivalente a la mencionada masa salarial) y todo ante un escenario de incertidumbre: no queda claro cómo efectuará el presidente electo, Javier Milei, el ajuste que prometió, ni tampoco si será de 5 puntos del PBI o más; ya que en campaña se había hablado de recortar hasta 15% de ese total a través de baja del gasto.

Mientras tanto, las provincias tienen en cuenta que una modificación de esa baja de Ganancias tiene pocas chances de ser modificada por el nuevo Ejecutivo. El propio Milei votó a favor porque considera a Ganancias como uno de los tributos a modificar y en declaraciones periodísticas post balotaje ratificó su postura. En el círculo cercano a Alfredo Cornejo –que asumirá el Gobierno en 12 días- aseguran no conocer el paquete de proyectos con que LLA debutará en la gestión y, mucho menos, las implicancias de un posible nuevo pacto fiscal. "Hay que esperar para saber con qué nos encontraremos", dijeron a este diario.

