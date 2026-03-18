Cornejo recibió a empresarios que instalarán una planta de insumos que reemplazan a pesticidas tradicionales

Cornejo y empresarios 1 El gobernador destacó la inversión mixta de capitales extranjeros y locales en la provincia. Foto: gentileza Prensa Gobernación

Una planta para cambiar el modelo productivo

Los empresarios dialogaron con el gobernador y parte de su equipo acerca del aporte que realizará a la provincia la unión de empresas Ferotec SA. En primer lugar, se explayaron sobre la construcción de la planta, que se destinará a la producción y aplicación de productos biológicos y semioquímicos, utilizados como alternativa a los pesticidas.

Estos insumos se aplican en cultivos estratégicos para Mendoza, como la vid y los frutales, pero también en nogales y maíz, con proyección a mercados de América del Sur.

El desarrollo tiene como objetivo disminuir el uso de químicos tradicionales en los cultivos.

Inversión, trabajo y mercado regional

El proyecto contempla una inversión de entre 10 y 15 millones de dólares y puede generar más de 50 empleos directos en la provincia.

Además de generar empleo, la planta producirá para vender en distintos países de Sudamérica.

La iniciativa cuenta con asistencia del Banco Mundial, Lo que apunta a producir con más tecnología y menos impacto.

Un proyecto que reúne a inversiones extranjeras y capital local

Lo que aporta la empresa europea es el trabajo con grandes firmas del sector. En tanto que la marca local suma su experiencia en fumigación aérea.

Esa combinación busca aprovechar tanto el conocimiento técnico como la capacidad operativa instalada en Mendoza.

El proyecto había sido presentado a comienzos de año durante una gira internacional del gobernador Alfredo Cornejo, y fue ratificado en un encuentro reciente en Casa de Gobierno con los responsables de la empresa.

Según dijeron los empresarios, eligieron Mendoza por su tradición vitivinícola, su diversidad productiva y la mano de obra. También mencionaron la experiencia local en el desarrollo de biológicos y la articulación con el sistema científico-tecnológico.