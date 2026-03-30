Cornejo oficializó al nuevo encargado de regular la energía eléctrica en Mendoza

epre directorio luz Cristian Azar encabeza el nuevo directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Cornejo presentó al nuevo presidente del EPRE

Ya el viernes, Alfredo Cornejo había presentado en sociedad al nuevo directorio del EPRE, con Azar a la cabeza. En ese acto, anunció, además, una línea de financiamiento para la instalación de paneles solares en hogares, con cupo de hasta 1.000 beneficiarios, y el lanzamiento de Mendoza Energética, una plataforma digital que reunirá información del sector y ofrecerá seguimiento del consumo, contenidos formativos, herramientas interactivas y datos actualizados en tiempo real para los usuarios.

Azar es abogado y cuenta con amplia experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional, dijeron desde Gobierno. El directorio se completa con Héctor Laspada, ingeniero en Electrónica y Electricidad con especialización en regulación y amplia trayectoria en el sector, y –hasta el 30 de abril- Salinas, que luego será reemplazada por Faura.

El cuello de botella energético

El gobernador de Mendoza hizo referencia a las limitaciones estructurales del sistema energético, especialmente en materia de transporte, y advirtió que “si el país creciera al 5 o 6 por ciento, no tendríamos energía para abastecer nuevos proyectos”, lo que condiciona el desarrollo de sectores estratégicos como la minería o las industrias electrointensivas.

Asimismo, aclaró que el problema no es la generación, sino la capacidad de trasladar esa energía.

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Frente a ese panorama actual, Cornejo destacó la decisión de avanzar con obras a partir de inversiones propias: “Hay obras con hasta 14 competidores, algo que no ocurría anteriormente”.

El titular del ente regulador aseguró que uno de los ejes centrales de su gestión será la defensa de los usuarios y el cumplimiento de las condiciones del servicio eléctrico. En ese sentido, remarcó la necesidad de garantizar reglas claras para el sistema, en un escenario económico complejo que exige equilibrio entre la protección de los usuarios y la sostenibilidad de las distribuidoras.

El EPRE como regulador de la tarifa provincial de luz

El ente es el encargado de determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente provincial de la tarifa de energía eléctrica.

El nuevo presidente del EPRE, Cristian Azar, afirmó que el objetivo durante su gestión seguirá siendo “defender a los usuarios, que se cumplan todos los derechos y que se respete el contrato de concesión”, y, en ese sentido, remarcó la importancia de continuar con la adecuación del VAD.

cristian azar presidente epre Cristian Azar reemplaza a Andrea Salinas en la presidencia del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Según explicó, este proceso es clave para que las empresas puedan sostener inversiones, mejorar la calidad del servicio de energía y, a partir de allí, exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como desafíos para el EPRE, planteó la modernización del sector, la incorporación de nuevas tecnologías, la gestión de datos y el avance de la electromovilidad. Sostuvo que será fundamental mejorar las herramientas de monitoreo y avanzar en medición inteligente, en un contexto de cambios regulatorios a nivel nacional que impactan en toda la cadena energética.