Por la reforma laboral, redujeron el costo de la tarifa de luz a más de 8.000 regantes en Mendoza

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y el Ministerio de Producción informaron la baja de la alícuota del IVA para usuarios regantes, lo que terminará impactando en el costo final de sus facturas de luz.
Se trata de un beneficio fiscal destinado a promover la inversión productiva en el sector agropecuario, que se aplica a partir de la ley de reforma laboral sancionada por el Congreso.
La reducción de la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada exclusivamente en sistemas de riego, fijada en la normativa, es del 27% al 10,5%.
"Esta modificación impositiva implica una reducción efectiva promedio del 13% en la factura eléctrica de los usuarios regantes, constituyendo un alivio importante en los costos operativos de la actividad", dijeron desde el EPRE.
Beneficio fiscal para 8.000 regantes
Según los cálculos del Gobierno de Mendoza, la medida beneficia a alrededor de 8.000 usuarios regantes de la provincia.
"Se trata de una medida que acompaña al sector productivo y mejora la competitividad agrícola de nuestra provincia", dijeron desde el Ministerio de Producción.
Regirá para todas las facturas de luz emitidas a partir del 1 de abril, por lo que el impacto será visible de manera automática.