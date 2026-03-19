Por la reforma laboral, redujeron el costo de la tarifa de luz a más de 8.000 regantes en Mendoza

riego agricola 1.jpg Por al menos 1 año, Irrigación no permitirá perforar para bombear agua de riego en buena parte de Valle de Uco

"Esta modificación impositiva implica una reducción efectiva promedio del 13% en la factura eléctrica de los usuarios regantes, constituyendo un alivio importante en los costos operativos de la actividad", dijeron desde el EPRE.

Beneficio fiscal para 8.000 regantes

Según los cálculos del Gobierno de Mendoza, la medida beneficia a alrededor de 8.000 usuarios regantes de la provincia.

"Se trata de una medida que acompaña al sector productivo y mejora la competitividad agrícola de nuestra provincia", dijeron desde el Ministerio de Producción.

Regirá para todas las facturas de luz emitidas a partir del 1 de abril, por lo que el impacto será visible de manera automática.