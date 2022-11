Cornejo cruzó a los radicales que cuestionan a Macri y acusó a Larreta de operar en las sombras

"Lo que surgió de ese evento lamentablemente no fue una conmemoración de aquel triunfo histórico que le hizo bien a la Argentina sino una crítica a Macri", espetó el exgobernador en una entrevista con CNN Radio.

Y siguió: "Eso no es correcto, porque no era el objetivo de ese acto ni existía la más mínima necesidad de hacerlo. Si convocaban para eso hubiesen avisado, y no sé si todos los dirigentes hubieran ido, porque los simpatizantes hoy piden por la unidad de Juntos por el Cambio".

►TE PUEDE INTERESAR: Interna en el peronismo mendocino: por qué tardan en presentarse las candidaturas para conducir el partido

Cornejo cree que hay intereses ocultos detrás de las críticas a Macri

El acto que el radicalismo hizo el 29 de octubre en Costa Salguero (CABA) contó con dos oradores estelares: el presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales; y el senador nacional y candidato a Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Martín Lousteau.

Son dos radicales que quieren ir remando hacia el centro para contrarrestar la inercia que en los últimos años los fue arrastrando hacia las costas de la derecha liberal, sobre aguas que las elecciones en Brasil terminaron de agitar.

Morales Lousteau.jpg Morales y Lousteau durante el acto que hizo el radicalismo el sábado 29 de octubre.

Además, participó como invitado de aquel encuentro el actual alcalde porteño y presidenciable Horacio Rodríguez Larreta (PRO), quien viene cultivando un perfil moderado.

A ellos apuntó el enojo de Cornejo, quien subrayó que aquella reunión fue interpretada como un cuestionamiento a Macri.

"Y esa responsabilidad -fustigó el entrevistado- no se la podemos echar al periodismo o la opinión pública. Surgió de los propios discursos, de los off y de la influencia de Horacio Rodríguez Larreta sobre la opinión pública de la Ciudad de Buenos Aires".

"Hay gente que es muy crítica ahora y seguía a pie juntillas lo que decía Macri cuando él era presidente" "Hay gente que es muy crítica ahora y seguía a pie juntillas lo que decía Macri cuando él era presidente"

Pero el senador fue más allá: "Hay gente que es muy crítica ahora y seguía a pie juntillas lo que decía Macri cuando él estaba en el Gobierno. Hay que tener coherencia histórica".

Y no bajó el énfasis cuando habló directamente de Larreta. Aseguró que el porteño "quiere pegarle a Macri pero no se anima a hacerlo él", por lo que usa esos discursos del radicalismo como ariete.

"Larreta hace sus movimientos y evidentemente tiene una posición compleja al interior de JxC y en su relación con Macri; con lo cual le viene muy bien que sean otros los que desgasten al expresidente", definió.

Alfredo Cornejo UCR.jpg Cornejo insiste en que "hay que privilegiar la unidad por sobre las diferencias" en Juntos por el Cambio.

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo criticó otra vez al Presidente: "Alberto Fernández no está ubicado en tiempo y lugar"

"El ruido interno no sirve"

En otro tramo de la conversación, Alfredo Cornejo aseguró que "no tiene problemas" en marcar los errores de Macri. Sin embargo, insistió en que, visto el contexto actual, "todas las cosas que generen zozobra deben quedar afuera".

"Los ruidos internos no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio. La dicotomía de la Argentina hoy es república o populismo. Y Mauricio Macri, mal que les pese a algunos, es nuestro aliado. Vamos a reunir adhesiones junto con su gente. Entonces no entiendo qué necesidad hay de estar mostrando esas diferencias", se sinceró.

En medio de esas tensiones internas en JxC, con Patricia Bullrich cada vez más cerca del discurso bolsonarista y un ala más de centro representada por Larreta, Morales, Lousteau, Facundo Manes y Lilita Carrió, el mendocino Cornejo invitó a "no encolumnar a todo el radicalismo nacional dentro de una posición".

►TE PUEDE INTERESAR: María Eugenia Vidal y su agenda de 48 horas en Mendoza: reuniones con Cornejo, Suarez y De Marchi