Cornejo convoca más opositores, Hebe trae apoyo de Buenos Aires y debuta la Mendoza en modo ahorro

“El Gobierno ya nos dejó claro que cayó el IVA fuerte a nivel nacional, que es uno de los elementos más importantes para la coparticipación, y que a nivel local lo que cayó fue Ingresos Brutos, también en un porcentaje considerable. Tampoco han visto alentador el pago anticipado del Impuesto Automotor. Por ese lado viene lo que plantearon a los intendentes”, dijo uno de ellos sobre la merma recaudatoria. Desde el miércoles, además, se vienen compartiendo en grupos de Whatsapp las mediciones sobre cuánto se perdió en transferencias automáticas comparando con los 12 meses anteriores. El número asusta a varios.

image.png El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con los intendentes para explicarles la dura situación de Mendoza en cuanto a recursos Foto: Gobierno de Mendoza

Por ahora los encuentros fueron sólo con los intendentes afines, primero, y con los peronistas después. Dejaron afuera a Esteban Allasino de Luján, Alejandro Morillas de San Carlos y a Ricardo Mansur de Rivadavia. Con los dos primeros van a subsanar el tema pronto: los invitaron para este martes a la tarde a una reunión. Por la información que manejan, el interlocutor no será Cornejo, sino Natalio Mema.

En cuanto a Ricardo Mansur, bien, gracias. No ha recibido invitación alguna.

Nadie me avisó que tenía que venir a trabajar

Si bien esta serie de reuniones es una manera de asegurar que todos estén en la misma sintonía y de ir un poco “codo a codo” contra la adversidad, en realidad los intendentes ya vienen hace rato con los malabares financieros. Al menos algunos de ellos. Es el caso de Francisco Lo Presti en Las Heras, que esta semana volvió a ser noticia por definiciones que tienen que ver con sus trabajadores:

Este diario ya había contado que a 226 personas que supuestamente no podían demostrar qué hacían en la comuna y por qué había que pagarles un sueldo, directamente decidió no pagarles su salario de enero. Pues bien, esta semana ya empezaron las quejas y varios de ellos respondieron y se quejaron. Lo cual debería ser la lógica: si uno efectivamente trabaja y le vienen a decir que no lo hace, debería revelarse. Salvo, ojo, que sea cierto que el apuntado es un tremendo ñoqui.

El caso es que en Las Heras, donde hace rato que ya no sorprenden algunas cosas –sobre todo las que quedaron de los cuatro años anteriores- hubo respuestas casi desopilantes. Una fuente de la comuna contó que uno de los señalados por no ir a justificar su sueldo les respondió: “Es que a mí nadie me avisó que tenía que venir a trabajar. Por eso no vine”.

Lo Presti1.jpg Lo Presti ya tiene mil personas menos trabajando en la comuna. Es el municipio que más prescindió de personal.

Los empleados quedaron en “baja preventiva”. Cuentan que hasta había gente que llegaba, marcaba en el reloj y luego se iba a su casa. Y hay un tema clave: en este caso no son contratados, sino todos personal de planta. También trascendió que ya renunciaron unas 150 personas. En total el municipio ya funciona con 1.100 trabajadores menos que hace tres meses.

El modo ultra ahorro de fondos

En todos los celulares inteligentes viene disponible el modo “Ultra Ahorro de Datos”, una configuración que, con sólo tocar un botón, pone al celular en una postura totalmente austera y evita que se descargue material que no sea prioritario. El objetivo, no gastar. En la Argentina del “no-hay-plata" empieza a debutar ese modo, pero en las gestiones políticas.

Es algo que se hace palpable ya de muchas maneras, como se cuenta más arriba, pero a lo cual la provincia le dio un giro más. Algunos recordarán que Cornejo les había pedido a sus ministros que diseñaran planes –y se los presentaran- para bajar en un 20% los gastos. Tienen tiempo hasta el 1 de marzo para cranearlos y desarrollarlos. Algunos parecen más avanzados que otros. Algunos directamente dicen que será difícil ahorrar. Básicamente porque los insumos se encarecen todos los días y la mayor salida de dinero son los sueldos.

“O tocamos en inversión o tocamos en salario. Nosotros sinceramente no creemos que tengamos forma de llegar a un 20% de ahorro”, se sinceraron en una de las carteras más importantes de todo el Gabinete. Otros dicen ya haber encarado el grueso del ahorro diciéndole adiós a un montón de contratados. Pero los consultados respondieron casi al unísono: por ahora no está listo el plan. De cara al plazo que nos puso el Alfredo, más o menos para ese entonces sí lo vamos a tener listo”, prometieron.

Flor Destéfanis.JPG Destéfanis, una de las peronistas que se reunió con Cornejo. Avisó que este año se paralizarán las obras grandes en su departamento.

Hebe con el PRO, los libertarios y la interna

Hebe Casado viene armando cada vez más su músculo político de cara a uno de sus objetivos centrales para 2024: convertirse en la próxima presidenta del PRO en Mendoza. A nivel local tiene a casi todos alineados, menos a la diputada Sol Salinas, que insiste en querer ser ella la mandamás del partido a nivel local y por todos lados declara que tiene todo el derecho del mundo a presentarse.

Al principio los amarillos cercanos a Hebe y a Cornejo no hicieron mucho ruido por ese tema. Pero a medida que pasa el tiempo –y a pesar de que faltan cinco meses en Argentina para esos comicios- en la última semana ya se empezó a notar el malestar creciente para con la legisladora supuestamente díscola: “Quiere hacerse la rebelde way como hacía a los 18 años, nada más que ya tiene 32”, dijo a UNO una fuente de importancia.

“Quiere hacer demarchismo sin De Marchi; lo cual demuestra que viene hablando con ellos hace rato”, dijo otro consultado, también amarillo. Más allá de lo cuestionable de esa deducción, el asunto es que a Salinas, antes los demarchistas la acusaban de ser una política servil al cornejismo y ahora le pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa.

De todos modos, es claro que el apoyo fuerte está del lado de la vicegobernadora. De hecho hoy es la máxima candidata a quedarse con la presidencia. Y ese músculo no se agota en lo local: de hecho viene de una gira que podría catalogarse de “hiperpolítica” en Buenos Aires: estuvo con Jorge Macri, con Clara Muzzio –la vicejefa de Gobierno porteño-, con Patricia Bullrich – que estaba con uno de los miembros de su ministerio, Néstor Majul- ,con Javier Iguacel y Damián Arabia. Todas figuras fuertes del PRO, que además se suman a su encuentro de hace pocos días con Mauricio Macri en Villa La Angostura.

casado con clara muzzio2.jpg Casado con la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio.

Pero eso no fue todo, porque tiene bastante feeling con los libertarios y desde hace rato que se habla con algunas de las piezas jerárquicas de La Libertad Avanza en el Gobierno. En su periplo porteño también compartió una reunión con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Como frutilla del postre, hasta visitó a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que estaba literalmente con la cocina prendida fuego por el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Pero hablando de elecciones en el PRO, ¿el demarchismo no va a presentar a nadie? Sí, a alguien va a presentar, por lo que se sabe hasta el momento. Hay dos candidatos. O uno. O ninguno, dependiendo cómo se lo mire. Uno natural es Álvaro Martínez. Fue el presidente desplazado, viene con bastante empuje y es la figura fuerte desde su banca en el Congreso. El tema es que aún no confirma sus intenciones de cara a esa interna.

El otro, pedido por varios, es Sebastián Bragagnolo. El tema es que Bragagnolo ya le dijo a los más cercanos que de ninguna manera se va a meter a jugar en ese partido. No es algo de lo que tenga ganas, más allá de que que es elogioso el motivo por el que se lo piden: primero, tiene peso y espalda propios de cara a la militancia y a los hombres y mujeres fuertes del PRO local. Segundo, porque tiene buen diálogo incluso con sus “rivales” de Cambia Mendoza. Es decir, hasta el PRO que está en la otra vereda le tiene algo de aprecio. Por ahora sigue con la cabeza puesta en su consultora y no vuelve a la política, aunque varios lo quieran posicionar como el candidato del demarchismo para la elección.

Otra semana picante

La Ley Ómnibus tiene sus repercusiones en la provincia, por supuesto. Básicamente, a través del tire y afloje que les toca a los legisladores nacionales, que han peleado bastante por que saliese la media sanción en general del texto que impulsó el Presidente. La gran pregunta es qué pasará más adelante con los puntos álgidos del texto –que se cree que son unos 28 artículos trascendentales en medio de otros más “decorativos” que componen los 384-.

da vila rodriguez blas.jpg Martínez, Da Vila y Raquel Blas -fue imputada esta semana- en una de las movilizaciones.

Hay dos puntos que pueden llegar a poner áspera la relación con Buenos Aires. Uno es la coparticipación. Ver qué va a pasar finalmente con el Impuesto a las Ganancias –que por ahora no se tratará- y qué pasará con el posible envío del 30% del Impuesto PAIS a las provincias, que sí está en la línea de tratamiento para el próximo martes. Para explicarlo facilmente, si Milei accediese a coparticipar ese dinero, sería como agua en el desierto para todos los gobernadores.

“Nosotros se lo propusimos a Guillermo Francos y dijo que tomaba el guante, pero después salen y dicen que no; que eso sigue sin verse ahora y que todo se pasa para más adelante”, contaron desde adentro. “Mirá que hacemos esfuerzo, pero es difícil, porque realmente hay días que no sabemos bien con quién hablar. Está medio enredadita la cosa”, se quejaron los interlocutores mendocinos.

Mientras tanto, el debate parlamentario trajo caos en las calles. Afortunadamente en Mendoza no pasó lo mismo que en CABA, pero también se vivieron días calientes. Este sábado terminaron de liberar al dirigente de izquierda Víctor Da Vila, que había sido encarcelado por reiterancia en el corte de calles durante sus protestas días antes. Supuestamente debe pagar 5 millones de pesos de fianza, pero a UNO le contestó que de ese asunto se encargó su abogado y que no tiene claro cómo fue el procedimiento de su salida en ese sentido.

El que no se sabe si tendrá la misma suerte es otro referente de la izquierda: Martín Rodríguez. El próximo martes 6 –justo el "Día D" en el Congreso- Rodríguez tiene una audiencia por la causa anterior de corte de calles. Fuentes importantes afirmaron que muy probablemente le endilguen haber marchado y cortado también en las movilizaciones de esta semana, y que eso sólo le va a significar una cosa: prisión efectiva. Si bien el artículo que incumplió es excarcelable, la reiterancia que podrían demostarle haría que tenga que cumplirla. O sea que puede ir a prisión por meses. Por ahora sigue detenido.

“Ojo porque puede sentar un precedente muy fuerte. Incluso que sea mirado desde Buenos Aires, y por qué no tomado por Patricia Bullrich, que ya sabemos que siempre está atenta a cómo maneja Mendoza estos temas”, lanzó una fuente del Gobierno, expectante por cómo impacte lo que pueda llegar a pasar con él, en otra serie de jornadas que asoman como muy combativas en torno al parlamento argentino.

Así que sí. Será otra semana de calor abrasador; de alta incertidumbre por lo que pueda venir política y económicamente, y de fuerte “picor” en las calles.

Es un año heavy. Y sólo van 35 días.

