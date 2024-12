Cornejo cierra 2024 con una nueva era minera, 750 millones de dólares y remedios indios

Javier Milei y Alfredo Cornejo1.JPG Más allá de las coincidencias políticas, tanto Alfredo Cornejo como su equipo, se han encargado de mostrarle a Javier Milei, que mucho de los cambios que proyecta en el país, en Mendoza ya se implementaron.

Entre tanto él y su equipo, hacen méritos para que la Nación los vea y califique a Mendoza como un socio valorable. Meses antes de que el gobierno de Milei anunciara que está decidido a cobrarles los servicios de salud pública a los extranjeros no residentes en el país, Mendoza ya había sancionado esa ley en agosto pasado. Creó el ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal) y esta semana salió a mostrar que con esa decisión de cobrarle la atención médica a los extranjeros ya recaudó $15 millones en los distintos hospitales.

En temas institucionales los mendocinos también sacan pecho: mientras en el Congreso fracasa la discusión por la ley de Ficha Limpia que ni siquiera quedó en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el gobierno libertario para este mes, los alfiles de Cornejo se encargan de resaltar que en Mendoza ya rige desde el 2020 y que la provincia también se anticipó implementando la Boleta Única de Papel que se usó en las últimas elecciones.

Fondos para obras que envidiaría cualquier gobernador

A la hora de hacer cálculos, hay que decir que Cornejo terminará el año con un plus que envidiaría cualquiera de sus pares gobernadores: tiene en la caja de Hacienda -más precisamente en un fideicomiso- 749,5 millones de dólares de los fondos del resarcimiento de la Promoción Industrial -que en algún momento iban a ser para la megapresa de Portezuelo del Viento- y ya destinó 273,5 millones de dólares a 18 obras de energía, agua y cloacas que comenzó a licitar.

La cifra no es para nada despreciable en un contexto marcado por un 2024 con paralización de la obra pública nacional, y ante un 2025 en el que muy probablemente los gobernadores deban aceptar que no habrá ley de presupuesto, ya que no está en el temario que Milei pretende discutir en las sesiones extraordinarias de Diputados que convocó del 5 al 27 de este mes. Sin presupuesto, se abre la posibilidad de que el Presidente asigne recursos discrecionalmente, y ahí comienza la negociación que cada gobernador pueda hacer con Casa Rosada.

Si bien es cierto que sólo una parte de aquellos fondos se pondrán en marcha en los próximos días, el engranaje sí comenzará a andar en el primer trimestre del 2025 y tendrá un puñado de obras avanzadas distribuidas en los distintos departamentos para mostrar en un año electoral.

cuadro.jpg

De hecho, según la información que se actualiza día a día en la Subsecretaría de Infraestructura, que comanda Marité Baduí, de las 18 obras con asignación de presupuesto, ya un 22% está en evaluación de las propuestas de los oferentes que se presentaron a las licitaciones hasta el viernes pasado, y de otro 28% de esas obras se conocerán las ofertas entre fin de diciembre y principios de enero del 2025.

Allá por octubre, cuando anunciaba el reparto de las primeras tandas de aquel Fondo de Resarcimiento, Cornejo también develaba su mirada sobre el rol del Estado, que en materia de obra pública difiere de la postura mileísta: “El mercado solo no va a hacer las obras en tiempos recesivos, entonces necesitamos hacerlas nosotros”.

Le sacó el cartel de "anti" y puso a Mendoza en el mapa minero mundial

De los reveses también se debe aprender y al parecer Cornejo tomó nota de cómo fracasó la reforma de la ley antiminera en el 2019, y decidió sacar toda la artillería -política y técnica- que tuvo a mano para reactivar esa industria sin tocar esa custodiada norma.

Y se las ingenió para revertir conceptualmente un pesado mote que acompañó a la imagen de Mendoza durante los últimos 17 años. "Mendoza es antiminera", se decía en el mundillo minero internacional, y era algo que repetían también varios empresarios cuando explicaban por qué no miraban la provincia como un posible destino de inversión y se llevaban sus fondos a San Juan o a las provincias del Norte.

Alfredo Cornejo-Cumbre de Mineria (1).jpg En la Cumbre de Minería Sostenible, que realizó en noviembre en Mendoza, Alfredo Cornejo fue elegido vicepresidente de la Mesa del Cobre, que integran las 5 provincias productoras del país.

Él, su vice Hebe Casado y la misma ministra de Energía, Jimena Latorre, fueron a cuanta feria o encuentro minero se organizó y en todas ellas insistieron con la potencialidad minera de la provincia y con cómo se avanzó en el consenso social.

En 8 meses consiguió que la Legislatura aprobara la reforma del Código Minero, a través de la empresa estatal Impulsa sedujo y sumó a un grupo de empresarios que diseñaron el Plan Pilares, una hoja de ruta de proyecciones mineras a 30 años y tejió el consenso político para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental de 34 proyectos de exploración de cobre del Distrito Minero Malargüe Occidental, que serán el puntapié inicial de la reactivación minera.

En paralelo en mayo logró sumarse a la Mesa del Cobre -que integran las 5 provincias productoras-, y en la reciente Cumbre de Minería Sostenible que organizó a fines de noviembre se convirtió en vicepresidente de esa mesa minera, que lidera su par de San Juan, Marcelo Orrego.

Aún faltan 20 días para los brindis navideños, pero es muy probable que cuando el gobernador y la ministra Jimena Latorre choquen sus copas, internamente estén pensando en que terminan 2024 con 38 proyectos mineros en exploración y que hay otros 29 más en estudio de impacto ambiental de la segunda etapa del distrito minero malargüino.

Es más: es probable que el mismo entusiasmo los haga pensar en la posibilidad de que ese mismo consenso social malargüino se traslade a Uspallata y pudieran en 2025 avanzar con el proyecto de cobre de San Jorge.

Invertirá 20.000 dólares en la compra de remedios indios

El costado desregulador de Cornejo salió a la luz en septiembre cuando blanqueó que con el ministro de Salud, Rodolfo Montero y el de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger ideaban la manera de importar medicamentos de la India, con lo que pretendían bajar notoriamente los precios de la medicación que usarán los hospitales públicos.

Alfredo Cornejo y Rodolfo Montero.jpg Con el ministro de Salud, Rodolfo Montero avanzaron con la idea de importar medicamentos indios, algo que luego contó con el aval del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Apenas un mes más tarde, la Nación salía a aclarar que la ley 16.463 de Medicamentos ya les permitía a las provincias la importación de remedios , sin necesidad de tener autorizaciones del gobierno de Milei. Es más:, Sturzenegger marcaba en sus publicaciones en redes que el costo de los medicamentos se había duplicado en la Argentina desde 2016 en adelante, y definía a Cornejo como un héroe reformista por haber tomado la iniciativa.

Ahora, a poco de cerrar 2024 el gobernador adelantó en el mano a mano que le dio al programa Séptimo Día, que autorizó una compra de prueba de 20.000 dólares en medicamentos indios, intertanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) los autoriza, algo que aún está en proceso.

" A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estamos comprando remedios indios que vamos a tener para enero o febrero. Y paralelamente estamos armando un canal de prueba concreto de comprar también remedios indios por un monto menor de 20 mil dólares. Porque hasta que no nos aprueben como importadores, no queremos que después la Aduana nos tenga retenido un contenedor con esos medicamentos", contó.

En la nota, el gobernador reconoció que en principio pretende que esos 25 tipos de medicamentos sean usados en los hospitales públicos, y que incluso puedan incidir en bajar los costos de la OSEP, pero además proyectó que debería ser una política nacional, que abra el juego también a que las cadenas de farmacias puedan comprar esos medicamentos.