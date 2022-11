Cornejo aseguró que Rodolfo Suarez lo prefiere a él como candidato a Gobernador

Sobre Ulpiano, Cornejo afirmó que lo avala su gestión, al igual que a Tadeo García Zalazar -intendente de Godoy Cruz- y a Daniel Orozco -de Las Heras-; aunque insistió en que es tiempo de agruparse alrededor de programas de gobierno y no de candidaturas.

Por otro lado, el entrevistado no ahorró críticas contra la dirigencia nacional de su partido: "Las autoridades de la UCR -apuntó- no tienen vocación de empoderar un candidato a presidente y se agota el tiempo”.

alfredo cornejo elecciones 2023.jpg Cornejo busca consolidar su influencia en el plano nacional. Criticó el rol de la actual conducción de la UCR respecto a las candidaturas presidenciales.

La relación con Patricia Bullrich

El presidente del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio negó que esté pensando en una formula presidencial combinada con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En rigor tampoco descartó la posibilidad, aunque puso el acento en "conectar de alguna manera con el ciudadano común".

"Los ciudadanos -explicó el radical- tienen un nivel de incertidumbre que no se lo resuelve el político individualmente, se lo resuelve un sendero, un camino, un proceso de saber a dónde ir. Ese sendero no lo estamos mostrando. No lo está mostrando el Gobierno, que tiene la responsabilidad mayor, pero tampoco estamos mostrándolo nosotros. En este contexto, las candidaturas suenan como frívolas".

En cuanto a la cercanía con Bullrich, recapituló: "Es un recorrido que hemos hecho juntos desde que ella era ministra de Seguridad y yo gobernador pero se profundizó durante la pandemia, en el 2020, como presidentes de nuestros partidos. Ambos hablábamos de que este país no podía hacer una cuarentena de un país desarrollado porque no tiene financiamiento y no hay ahorro público ni privado (...)".

"También trabajamos juntos en la elección del 2021 y eso nos ha aproximado. Pero de ahí a hacer conjeturas para acompañarla en un fórmula, ese paso no lo doy porque creo que hay que esperar", matizó.

Alfreco Cornejo Patricia Bullrich.jpg Cornejo y Bullrich, dos políticos con ganas de alcanzar el sillón presidencial.

Los errores del radicalismo, según Cornejo

Cornejo señaló a la conducción nacional de radicalismo -y por tanto al jujeño Gerardo Morales, actual presidente de la UCR- a la hora de evaluar la falta de un candidato claro para las presidenciales.

"El radicalismo -acusó- no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho".

"En todo este 2022 -continuó Cornejo- no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes (...). Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional".

Esto tiene lugar en un contexto en el que el PRO no quiere perder preeminencia dentro de la coalición opositora, con referentes que dan relativamente bien en las encuestas, donde -Cornejo dixit- se verifica que "los referentes del PRO miden por encima de los radicales".

En cuanto al expresidente Mauricio Macri, Cornejo aseveró que hoy no lo ve en la carrera presidencial. "Él también debe tener sus dudas y tiene todo el derecho si es candidato, pero no lo veo", admitió.

