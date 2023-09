Cornejo aseguró que la sesión especial del lunes por el ítem aula en el Senado "es un absurdo"

Alfredo Cornejo-saqueos.jpg Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Cambia Mendoza.

La vuelta del ítem aula a la agenda política

¿Lugar? El Senado provincial. ¿Tema? El plus que Alfredo Cornejo instauró a mediados de 2016 para bajar el ausentismo docente y que genera controversias desde aquel entonces. ¿Y la cuestión que se debate? Quién fue el primero en proponerlo en campaña, si tales o cuales lo votaron en su momento en la Legislatura, y si el asunto es apenas un sacudón preelectoral más, o si en verdad responde a serias intenciones de cambiar el instrumento.

La clase dirigente se dedicó a discutir estos últimos asuntos en las últimas 24 horas. Es que cerca de la siesta del miércoles, se dio a conocer que el peronismo había logrado que el ítem aula volviera a debatirse en la Casa de las Leyes. Su candidato a la gobernación, Omar Parisi, "machacó" con el asunto durante meses.

Y aprovechando que Cambia Mendoza dejó abierta la chance a una posible revisión, y que el demarchismo también lo solicitó, les habló directamente a sus bloques legislativos: les pidió que, si en verdad había intenciones de mejorarlo, lo hicieran en el recinto.

Lucas Illardo-Omar Parisi.jpg Parisi e Ilardo lograron su cometido: se discutirá el ítem en la Legislatura, aunque no hay garantía de cambios.

Finalmente, senadores justicialistas lograron una sesión especial para este lunes 4. Justo un día después de que hayan votado siete de las comunas opositoras a la gestión actual. Y el conflicto escaló: para Cambia Mendoza se trata de demagogia pura; LUM y el PJ se acusaron públicamente de "panquequear" en torno al asunto. Mario Vadillo, del Partido Verde, directamente los tildó de "cínicos e hipócritas", y Lautaro Jiménez -FIT- dijo que estos políticos quieren "separar a los docentes de la población".

► TE PUEDE INTERESAR: Se oficializó el bono de $60.000, pero Mendoza publicó sus críticas en el boletín oficial

De Marchi contra el PJ y qué dice la UCR

Uno de los cruces más virulentos salió del peronismo, que lisa y llanamente acusó a Omar De Marchi de darse vuelta en torno al asunto. El jefe de bloque en Senadores y candidato a vicepresidente por la coalición Elegí, Lucas Ilardo, subió a Twitter (o "X") un video del lujanino hablando en Canal 7, en marzo de este año.

Apeló al archivo, el justicialismo, en otras palabras. Allí, De Marchi decía "yo creo que es bueno el ítem. Sirvió para ordenar algunas cuestiones". Aunque acto seguido, y eso no está en el clip, dijo que no era esa la discusión que debía darse en torno al salario docente ni a la vinculación entre Gobierno y educadores. "Basta con el SUTE, dejalo al SUTE", dijo aquella vez, como hablándole a Cornejo.

"No vale todo en política. Ni esconder corruptos, ni mentir. Todos los legisladores del PJ estuvieron presentes en 2016 en la sesión. Votaron en contra. Parisi y yo incluidos", fue el textual de Ilardo. Diario UNO consultó al grupo chico de De Marchi: "Omar viene diciendo hace unos cuatro o cinco años que hay que sumarlo al básico docente. No debe ser un castigo para controlar el presentismo. Además, es sabido que con esta composición, es imposible que se trate", explicaron.

Y por ese mismo camino fue el oficialismo. Una de sus figuras fuertes en la Legislatura dijo a este medio que el PJ "no ha logrado nada". "No es que consiguieron tratar el tema. Sólo que se discuta si constituyen al Senado en comisión o no. Y a partir de ahí, podría debatirse o no un despacho; pero necesitan dos tercios y, como se sabe, ninguna fuerza los tiene. La verdad es que venden como un logro algo que no lo es. Además de una burrada técnica, porque lo que están haciendo es ni más ni menos que bajar el sueldo a los docentes, si aprueban el proyecto que presentaron".

Docentes coformadores practicantes clases esceulas.jpg Docentes de Mendoza en el medio de la campaña Desde el ítem hasta revisiones salariales.

La UCR dice esto porque aseguran que, tal como está planteada la normativa, eliminaría el plus del famoso ítem y dejaría sin ese adicional a los que lo cobran. Debe recordarse que estos son los que tengan menos de tres inasistencias en un mes y menos de diez en el año. Hay excepciones como ser víctima de violencia de género o padecer una enfermedad terminal que hacen que las faltas no cuenten en absoluto.

Lo que apuntaron desde Cambia Mendoza es correcto en principio, pero inmediatamente después, el justicialismo sostiene en su mismo texto que el proyecto transformaría el mismo equivalente (10% de Estado Docente, zona, antigüedad y Asignación de Clase) en parte del básico. Ahí, la crítica que apuntaron desde las bancas oficialistas es que "ningún poder legislativo puede paritar o meterse en temas salariales. Son asuntos exclusivamente de empleador, o sea, el Estado, y educadores".

► TE PUEDE INTERESAR: Suarez anunció que escribirá un libro sobre su Gobierno y las manifestaciones antimineras

"Muertos de miedo por los votos"

"Cínicos e hipócritas. En 2019 presenté una ley para quitar el ítem aula, pero los docentes no le importaron a nadie. Ni a Omar De Marchi, ni a Omar Parisi ni a Alfredo Cornejo. Muertos de miedo por los votos, ahora sí van a tratar otra propuesta. Apoyaremos. Los docentes se lo merecen", fue el tuit de Mario Vadillo, que viene de salir cuarto en las elecciones PASO a gobernador.

Por su parte, desde la izquierda, Lautaro Jiménez habló con algo más de conocimiento de causa, ya que también se desempeña como docente de escuelas secundarias en Mendoza, más allá de ser aspirante a la Casa de Gobierno. "Hacen esto porque les conviene discutir sobre un ítem en el que la gente tiene posiciones divididas y pueden repartirse esas preferencias como supuestos votos. Y evitar que se discuta el presupuesto educativo, que tanto el peronismo como el radicalismo vienen ajustando", dijo a UNO.

Lautaro Jimenez Noelia Barbeito.jpg "La Legislatura quiere discutir el salario de los demás, pero no permite que se publiquen sus bonos de suedo", denunció el dirigente del FIT, Lautaro Jiménez.

"Nosotros queremos que se elimine, pero no confiamos en ellos. Nunca más una Legislatura que se erija en Palacio, juzgando los ítems salariales de los demás cuando no permite siquiera que se publiquen sus bonos de sueldo", apuntó el dirigente izquierdista.

El ítem aula debutó en agosto de 2016, cuando el director general de Escuelas era Jaime Correas. Según relevamientos de su equipo, el ausentismo docente impactaba casi tres veces más en los colegios públicos que en los privados. Lo que implica que, en teoría, afectaban negativamente más a estudiantes social y económicamente vulnerables.

"Cayó un 40% la cantidad de días pedidos. Es decir, si antes se pedían 100 días por licencia, ahora se piden 60. Y creo que eso es elocuente, porque esos 40 días de diferencia son 40 días más en el aula", aportó Correas en un capítulo que escribió para el libro "La trastienda de la Educación", y que, precisamente, habla de experiencias de política educativa en gobiernos provinciales.

► TE PUEDE INTERESAR: Polémica por la RTO: De Marchi afirmó que quiere eliminarla y la UCR y el PJ lo tildaron de oportunista