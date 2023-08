Polémica por la RTO: De Marchi afirmó que quiere eliminarla y la UCR y el PJ lo tildaron de oportunista

Desde Cambia Mendoza, aseguraron que es una medida demagógica ya que la RTO es una ley nacional y no se puede eliminar.

Los argumentos de De Marchi para eliminar la RTO

La propuesta de campaña de De Marchi acerca de la RTO se basa en que, según argumenta, "está demostrado que la RTO no ha servido para evitar siniestros viales. Es una pérdida de tiempo, cara y burocrática. Ratificamos nuestro compromiso de suprimir su obligatoriedad en el primer día de nuestro gobierno”.

Por otra parte, manifestó que está demostrado que no evita accidentes y según afirmó, los números así lo demuestran.

La gran mayoría de los accidentes se producen por distracciones o exceso de velocidad y no por defectos vehiculares. Además, en este 2023 se registraron 10% más de muertes en siniestros viales que durante el mismo período del 2022

Sobre la obligatoriedad de cumplir con la RTO por tratarse de una disposición nacional, De Marchi lo desmintió.

"No es real que la RTO sea exigible en otras provincias. Mendoza muchos años no la tuvo y hoy por ejemplo, en San Luis no es obligatorio tener la RTO, porque en realidad no es obligatoria para las provincias que no adhieran a la ley nacional. El gobierno de Cornejo y Suarez adhirió en 2019. Fue un error que vamos a corregir”, expresó De Marchi.

Desde oportunistas hasta demagógicos, algunas de las críticas del oficalismo

Desde el oficialismo, postura que también comparte el candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, esta es una propuesta demagógica.

"Cómo vamos a ir en contra de una disposición nacional", sostuvieron desde el entorno del candidato radical. También destacaron que cuando se votó la ley, en el Senado, uno de los que aprobó la disposición fue Rolando Baldasso, hoy integrante de LUM.

Al mismo tiempo, la presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, publicó en su cuenta de Twitter lo que piensa de la propuesta. "El oportunismo insulta nuestra inteligencia", afirmó.

Otras legisladoras radicales también salieron a pegarle a De Marchi por su declaración: Fernanda Sabadin, Mercedes Rus y Mariana Zlobec.

Sabadin, quien fue funcionaria del Ministerio de Salud de la Provincia, aseguró que esta propuesta, antes votada por los legisladores de De Marchi, ahora están en contra de la medida. "Modo campaña", le llamó.

La senadora Rus se sumó a las críticas por el anuncio de De Marchi. Destacó que es un control nacional y que De Marchi votó a favor de implementarla.

Por último, la senadora Zlobec tuiteó al respecto, comparando a De Marchi y a sus legisladores con el kirchnerismo.

El PJ dijo que De Marchi es "un camaleón de ideas"

En tanto, los candidatos del PJ a gobernador y vice, Omar Parisi y Lucas Ilardo, también criticaron la idea de De Marchi de dejar sin efecto la RTO,

Según manifestaron, "Suarez y De marchi hace dos años trajeron la RTO a Mendoza. La transformaron en un negocio dando concesiones a 10 años para instalar talleres". Al tiempo, agregaron que "ahora, como parece que no es rentable De Marchi propone cortar los contratos y por supuesto indemnizar a varios "suertudos" que ligaron taller. ¿Negocio doble? No nos tomen el pelo"

Destacaron que al ser obligatoria a nivel nacional, se exige en muchas provincias, y no se le puede pedir a los mendocinos que vayan a hacer la RTO a San Juan o a San Luis para poder viajar.

Además, hicieron una propuesta propia. "Nosotros no vamos a cobrar la RTO hasta que el 50 por ciento de las calles estén hechas a nuevo. Después vamos a cuidar la vida de los mendocinos con promoción, con controles y trabajo".

La opinión de Parisi e Ilardo terminó con una picante afirmación: "les pediríamos que dejen de hacer politiquería barata y se pongan a trabajar. Si De Marchi estaba tan en desacuerdo no la hubiera votado hace 2 años, igual que el ítem aula. Es un camaleón de la ideas"