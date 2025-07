Cornejo admitió el deterioro de los salarios pero advirtió que "no es posible mejorarlos de la noche a la mañana"

Admitió el mandatario que los sueldos de los efectores de esos dos espacios son bajos y aclaró que no será posible mejorarlos en el corto plazo. "Lo que pasa es que en un país que no ha crecido por 15 años no se puede pretender de la noche a la mañana que los sueldos sean los de un país desarrollado", advirtió.

Alfredo Cornejo reveló además que se han detectado "bolsones de improductividad" aunque no aclaró específicamente de qué se tratan ni dónde están. Sí dijo que en su gestión los están cambatiendo en lo posible "con buenos modales".