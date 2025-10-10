Inicio Política Premio Nobel de la Paz
Venezolana

Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el gobierno de Maduro

La activista venezolana fue reconocida por su labor para lograr una transición pacífica y remover a un gobierno que acumula graves cargos sobre violaciones a los derechos humanos

Por UNO
El Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela" y por su lucha por lograr "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado (Caracas, 7 de octubre de 1967) es una política, ingeniera industrial y profesora venezolana, fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, cofundadora de la asociación civil venezolana Súmate, junto con Antonio Ledezma y Diego Arria, de la plataforma ciudadana Soy Venezuela. Se ha convertido en una de las principales antagonistas del actual presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

