El Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela" y por su lucha por lograr "una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Venezolana
Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el gobierno de Maduro
La activista venezolana fue reconocida por su labor para lograr una transición pacífica y remover a un gobierno que acumula graves cargos sobre violaciones a los derechos humanos