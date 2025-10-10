Perú tiene un presidente de 38 años tras la destitución exprés de Dina Boluarte

La decisión llega en medio de otro capítulo de inestabilidad política que además viene galvanizado por situaciones de inseguridad y extorsión. Entre los episodios más resonantes de esta semana estuvo un tiroteo durante el recital de la banda Aguamarina, un grupo musical que -se cree- se negó a pagar a un grupo armado un cachet de "protección" para su concierto en Chorrillos. El incidente causó corridas y dejó a cuatro músicos heridos.

aguamarina tiroteo Músicos heridos, corridas y susto. El gobierno de Dina Boluarte era fuertemente cuestionado por el aumento de la inseguridad en Perú.

La destitución de Dina Boluarte

Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022. Es el séptimo presidente que pasa por el cargo desde 2016, un reflejo de los sacudones que vive periódicamente Perú: en ese lapso van dos mandatarios destituidos, dos que renunciaron y uno que completó su mandato interino antes de la actual situación.