Perú tiene un presidente de 38 años tras la destitución exprés de Dina Boluarte

Respecto a la presidenta saliente, los legisladores subrayaron su "permanente incapacidad moral". La aludida -que no tenía bancada propia y acumulaba más de 90% de rechazo popular, según algunos sondeos- no se defendió ante el Congreso, argumentando que no estaban dadas las garantías para un debido proceso.
Dina Boluarte-vicepresidenta de Peru.jpg
Dina Boluarte, expresidenta de Perú.
"Se operó la nariz y no le avisó al Congreso"
Noticias Argentinas enumeró varios escándalos y procesos judiciales que marcaron la gestión de Boluarte:
- Protestas iniciales: investigada por la fiscalía por la represión de protestas que dejaron medio centenar de muertos tras asumir en 2022.
- Abandono de cargo: procesada por presunto abandono de cargo al operarse la nariz sin avisar al Congreso.
- Rolexgate: escándalo en 2024 cuando apareció con joyas de lujo no declaradas.
Con su destitución, Boluarte perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada. José Jerí asumirá de manera interina, mientras Perú tiene programadas elecciones generales para abril de 2026.