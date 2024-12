Coparticipación: sólo 12 intendentes acudieron al congreso municipal y 6 faltaron o se excusaron

Tuit de Natalio Mema sobre el Congreso Municipal.JPG

En tanto, enviaron emisarios la peronista Flor Destéfanis (Santa Rosa) y el sanrafaelino Omar Félix, que está de viaje en Rusia y mandó a su presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi. La jefa comunal santarrosina se excusó de no acudir porque justo el congreso coincidía con una fecha clave para su comuna: el inicio de la primera cosecha indoor de cannabis medicinal.

Carta de Flor Destéfanis al Congreso Municipal.pdf

En lugar de la intendenta, expuso la senadora peronista Mercedes Derrache, autora de un proyecto de reforma de la Ley de Coparticipación que ingresó en la Legislatura, y que entre otros cambios propone elevar el porcentaje de lo que se reparte, del 18,8% actual al 21%.

Llamó la atención de varios que no llegara hasta el congreso el intendente de Junín, y ex vicegobernador, Mario Abed, quien hasta el sábado tampoco había contestado la encuesta que envió el Ministerio de Hacienda para conocer previamente la postura de los intendentes sobre lo que modificarían de la Ley de Coparticipación.

Del Este también se ausentó el sanmartiniano Raúl Rufeil, quien envió a Mauricio Petri -hermano del ministro de Defensa de la Nación- y el rivadaviense díscolo, Ricardo Mansur, ex radical que ahora lidera el partido municipal Sembrar.

Tampoco acudió el jefe comunal de Luján, Esteban Allasino, que previamente había advertido que a su entender ese congreso no tenía sentido, porque más allá del debate que se pudiera generar entre los intendentes, esa postura no era vinculante para las decisiones que pudiera tomar el Ejecutivo, sobre si modifica o no la Ley de Coparticipación.

►TE PUEDE INTERESAR: Los intendentes armaron sus estrategias para debatir este jueves la coparticipación con el Gobierno

"Las posturas de los distintos frentes políticos enriqueció el debate"

Pese a los faltazos, el ministro de Gobierno, Natalio Mema puso la lupa en cómo los jefes comunales de los distintos colores políticos sumaron al debate sobre cómo y con qué criterios se debería repartir la coparticipación.

"Las posturas de los distintos frentes enriqueció el debate y varios coincidían en que el sólo hecho de poder discutir cómo se reparten los fondos es una muestra de institucionalidad que destaca a Mendoza. Jaque por ejemplo recordó que fue intendente en 1988, otra vez en 1996 y gobernador en el 2006 y destacó que se hubieran reunido 12 intendentes para dar la discusión", contó.

Con la colaboración del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el Gobierno se encargó de mostrar que Mendoza está entre las 4 provincias que más porcentaje coparticipa a las comunas de lo que recauda, y mostró que la ley anterior priorizaba entre otros criterios de reparto la eficiencia en el gasto de las comunas.

De hecho, con esa idea coincidieron en su momento, tanto el capitalino Ulpiano Suarez, como su par de Guaymallén, Marcos Calvente y también el lujanino Esteban Allasino.

Los ministros también pusieron sobre la mesa que además de coparticipar lo que se recauda en impuestos provinciales, el Ejecutivo también les reparte lo que recibe de Financiamiento Educativo.