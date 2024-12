Los intendentes de Luján de Cuyo y Rivadavia se bajaron del Congreso Municipal: "Es una pérdida de tiempo"

►TE PUEDE INTERESAR: Qué exigirán los intendentes en el reparto de la coparticipación y qué cartas guarda Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino.jpg El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Luján, Esteban Allasino.

"Tengo muchas reuniones por otros temas con el Gobierno de Mendoza, pero en este caso estamos esperando que nos devuelvan lo que le pertenece a las familias de Luján. Como lo cortés no quita lo valiente, vamos a enviar a representantes para que se interioricen de lo que allí se discute", afirmó Allasino en el programa No tenés Cara de Radio Nihuil.

El tema de los aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) será otro de los temas a analizar en el Congreso Municipal porque el Ministerio de Salud considera que lo que financian los municipios es insuficiente para la inversión que demanda el servicio.

Allasino no está de acuerdo con que los empleados municipales no puedan renunciar a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y cuestionó que hay familias que tienen una prepaga y no pueden decidir quedarse con la que tienen mejores prestaciones o se sienten más cómodos.

Ricardo mansur rivadavia.jpg Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia.

►TE PUEDE INTERESAR: Víctor Fayad adelantó que los contribuyentes con obras clandestinas serán informados antes de fin de año

Los cambios se aplicarán en la próxima gestión de gobierno

El ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema fue consultado por radio Nihuil sobre la decisión del jefe comunal de Luján de Cuyo de no asistir y el funcionario recalcó: "Es la oportunidad institucional que tenemos para discutir estos temas cada dos años y ponernos de acuerdo. Por eso enviamos una serie de cuestionarios de qué debería hacerse con la coparticipación secundaria".

Sobre lo que salga del debate con intendentes "se va a aplicar, seguramente, en la próxima administración para darle tiempo a que se adapten los municipios".

Mema también recogió el guante sobre los fondos que reclama Luján y soltó: "La provincia pagó lo que tenía que pagar y cumplió. No sé lo que definiará la Corte pero en todo caso son los municpios a los que se les pagó más los que deberían devolver ese dinero".