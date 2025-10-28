Convivencia política e intercambio de agradecimientos entre Alfredo Cornejo y Matías Stevanato

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1983247400928969215&partner=&hide_thread=false Anunciamos la licitación para la repavimentación de la Ruta 7, una obra de 30,4 km entre Maipú y Guaymallén, financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.



El proyecto mejorará la seguridad vial, la conectividad y los tiempos de circulación, impulsando el… pic.twitter.com/48MuRbJLyj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 28, 2025

acceso este El tramo de Maipú que será remodelado. Foto: Gobierno de Mendoza.

Hacerse cargo de las rutas nacionales

“Sentimos que es una decisión buena hacernos cargo de las rutas nacionales, aunque no nos correspondiera por jurisdicción. Es la incomodidad del progreso, pero son recursos bien invertidos y vamos a exigir plazos razonables y su cumplimiento”, dijo este martes Alfredo Cornejo.

También señaló el gobernador, en alusión a los intendentes Calvente y Stevanato: "Quiero destacar la colaboración de la Municipalidad de Guaymallén y la Municipalidad de Maipú , que trabajarán articuladamente con la Provincia para ordenar accesos y desvíos de manera estratégica para que esta transformación se lleve adelante de la forma más ordenada posible para los miles de vehículos que transitan a diario esta ruta. Esta obra forma parte de las rutas nacionales que decidimos hacernos cargo".

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, resaltó el impacto local: “Es un reclamo histórico. Agradezco que, más allá de las diferencias políticas, la Provincia y el Municipio lo encaren en equipo: vamos a cofinanciar colectoras y ordenar accesos para los vecinos”.

En términos similares se expresó Marcos Calvente, de Guaymallén y dio algunos detalles de los trabajos que se harán.

acceso este1 Una parte del tramo de Guaymallén que será refaccionado. Foto: Gobierno de Mendoza

La repavimentación de la Ruta 7

La licitación es para la repavimentación de la Ruta 7, una obra de 30,4 km entre Maipú y Guaymallén, financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial (ex Portezuelo del Viento).

El primer tramo de la obra será entre calle Lamadrid y Arturo González, en el departamento de Maipú. El segundo será en Guaymallén desde Arturo González hasta el Nudo Vial.

Alfredo Cornejo explicó "las obras forman parte de un plan integral de movilidad y logística que incluye la variante San Roque, la modernización del Acceso Este, la descentralización de tramos urbanos y el tren de cercanías del Este, que aliviará el tránsito vehicular".

“Habrá molestias, sí, pero el beneficio es mayor en seguridad, tiempos de viaje y desarrollo urbano. Vamos a cuidar los plazos para que se note rápido”, apuntó el gobernador.