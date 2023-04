Con varios nombres en juego, comenzó la pelea por la presidencia de la FEM

"Las reelecciones no son viables", opina Cecchi, quien no se presentará nuevamente por la presidencia e incluso plantea que el próximo directorio debería afrontar una modificación del estatuto para no permitir la renovación de mandato.

En estos 20 días que restan para la elección, la tarea de Cecchi será que entre los dos que mostraron intenciones de ser candidato se logre una lista de unidad.

"Tenemos que superar las diferencias y dar el ejemplo", dijo en diálogo con Diario UNO, quien también deja este miércoles la presidencia de la Fundación ProMendoza, que quedará en manos de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

La bandera que tiene que levantar la FEM

Si bien dejará la presidencia, Cecchi apuesta a que se siga la misma línea de trabajo que llevó él durante su mandato. "La FEM ha tenido un proceso muy integrado con ProMendoza", dice con intención de que en ese camino se continúe.

"La bandera de la FEM tiene que girar en torno a la logística, los pasos internacionales y el comercio con Brasil", señaló, advirtiendo que durante su gestión se focalizaron en dos aspectos: el paso a Chile y la integración del Sur.

"Logramos avanzar para la apertura del paso Pehuenche a todo tipo de cargas, involucrando a Chile, al Ministerio del Interior, de Wado De Pedro, al embajador Rafael Bielsa, a la Municipalidad de Malargüe y a la Provincia de Mendoza", repasó.

Diego Stortini, en tanto, aseguró a Diario UNO que su "espacio no nace como oposición a la gestión actual" sino que se trata de un "grupo de dirigentes, que nos involucramos con las instituciones empresarias en los últimos 10 años".

Diego Stortini.jpg El empresario Diego Stortini busca ser presidente de la FEM.

"Creo que a la FEM podemos brindarle una conducción nítida, con ideas claras, para acompañar el cambio de época que los mendocinos y argentinos debemos atravesar", señaló.

"Creo que tenemos las condiciones para convocar a dirigentes de experiencia (que incluso forman parte de la actual gestión) pero al mismo tiempo renovar la dirigencia, profesionalizarla y revitalizarla", puntualizó confirmando que su intención es aportar una alternativa y un debate hacia adentro de la entidad.

