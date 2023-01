Con el objetivo puesto en Maipú, el PJ y la UCR especulan con el desdoblamiento de elecciones

Para Cambia Mendoza Maipú es el único departamento metropolitano que no gobierna, pese a que en las últimas elecciones legislativas logró imponerse y con eso controlar el Concejo Deliberante.

Para el Frente de Todos representa ni más ni menos que el único bastión peronista que han logrado sostener en 40 años desde el retorno de la democracia, y no piensan poner en riesgo esa plaza, que les da visibilidad en la discusión de políticas en el Gran Mendoza y a la vez los fortalece en la Legislatura.

En el entorno cercano de Stevanato nadie se atrevería a apostar qué decidirá el intendente: "nuestro objetivo es mostrarlo gestionando, con un fuerte trabajo territorial y resolviendo los problemas de los vecinos, sin engancharse en la retórica que plantea el Gobierno en algunos temas", remarcan desde la comuna.

Ese trabajo territorial al que aluden también se refleja en cómo se diversifica el peronismo en Maipú. Este lunes el intendente se mostró en el lanzamiento de una línea interna, la 17 de Noviembre que comanda Luis Gudiño, uno de sus funcionarios. Pero esa es sólo una de las 8 líneas peronistas que se lanzaron en el último tiempo.

Sin embargo, desde el sector de los hermanos Bermejo, opinan que debería plegarse a la ola de desdoblamiento de elecciones que impulsan el resto de los intendentes peronistas.

"Si él desdobla, el elector va a valorar la gestión municipal y a la vez se neutraliza la posibilidad de que haya algún efecto arrastre de otras candidaturas", remarcan los que le aconsejan anticipar las elecciones, para lo que tendría que firmar el decreto convocando a esas elecciones el próximo 30 de enero, con el fin de que se concreten las PASO el 30 de abril.

Pero además de resolver si adelanta o no los comicios, Stevanato también deberá ordenar las piezas como para que no le crezcan internas, ni grietas hacia adentro del partido. Sobre todo teniendo presente que no hace mucho el diputado provincial Duilio Pezzutti, salió a marcarle tiempo atrás algunos retrasos de su gestión y que hay quienes lo ven con intenciones de disputarle la candidatura a intendente en unas PASO.

"El secreto de 40 años de peronismo en Maipú, es que este equipo siempre se caracterizó por tener a todos los referentes dentro del mismo esquema. No es viable que eso se rompa por un capricho", minimizan en el PJ maipucino.

Tan confiado están los peronistas que hasta aseguran que sus propias mediciones los envalentonan. "De candidato a candidato las diferencias que vemos es muy grande. El intendente supera el 60% de imagen positiva", confiaron.

La UCR mide y delinea estrategias sin mostrar todas las cartas

Aunque no lo digan explícitamente, la duda de si Stevanato desdoblará o no las elecciones desvela al radicalismo, que no se toma vacaciones para delinear estrategias para los dos posibles escenarios.

Tanto es así que en los últimos días de diciembre pidieron un sondeo a la consultora Reale Dalla Torre, en donde no sólo consultaron sobre intención de voto a gobernador de los maipucinos, sino que también midieron a varias figuras que podrían ser candidatos a dar pelea por la intendencia, con desdoblamiento de elecciones o sin él.

Esa encuesta consultó sobre el nivel de credibilidad de algunos dirigentes y en ese ránking que lidera el gobernador Rodolfo Suarez con 55,5%, aparece en segundo puesto Alfredo Cornejo con el 50,7% y completa la terna el intendente maipucino Matías Stevanato con el 46,2%.

En tanto, en intención de voto para gobernador, el podio lo tiene Cornejo con el 41,3% de los consultados, detrás suyo figura el diputado nacional maipucino Adolfo Bermejo con el 28,6% y en tercer lugar aparece Omar De Marchi, con el 9,7%.

Es claro que a los radicales les convendría que Stevanato no desdoblara, para apostar todo al efecto arrastre de quien sea el candidato a gobernador, puesto que podría ocupar el senador nacional Alfredo Cornejo.

Si ese fuese el escenario, entonces los radicales hasta se podrían permitir llevar de candidato o candidata una figura disruptiva o una figura que muestre renovación. Para eso también habrían medido a dos senadoras: Mercedes Rus y Fernanda Sabadín, aunque no trascendieron el nivel de aceptación de las legisladoras del radicalismo.

En cambio, si efectivamente el intendente maipucino decide desdoblar, es probable que en la UCR apuesten a repetir la estrategia de llevar al subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, que ya fue candidato en el 2019 y perdió con el mismo Stevanato. El argumento para hacerlo es que Majul tiene un buen nivel de conocimiento en el electorado maipucino, como para dar batalla solo.

