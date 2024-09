Cómo impacta a los mendocinos el superajuste a las provincias ordenado por Milei

En el medio vino el encuentro de gobernadores en Casa Rosada, al que Cornejo asistió por Zoom. Allí el ministro Luis Caputo asumió la responsabilidad, aunque no está definido si el "error" salió efectivamente del Palacio de Hacienda o no. Según cuentan, Caputo -al que la oposición quiere convocar sí o sí para discutir este presupuesto- afirmó que eso de los 60 mil millones fue "sólo un giro discursivo". Junto con el diputado José Luis Espert, bajaron el pedido a sólo 20 mil millones de dólares. A Mendoza tampoco le cierra, pero ahí sí le ven un poco más de asidero, por lo menos.

Qué se puede recortar y dónde el ajuste "ya se hizo"

En términos finos, la administración Cornejo no observa (o no quiere adelantar) de dónde va a seguir recortando para al menos insinuar el ajuste que pide Casa Rosada en 2025. El lema que sostienen es que la tarea grande ya la hicieron, y en muy buena medida es cierto: el miércoles, en el programa Séptimo Día, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, le puso un número al ajuste logrado en 2024 y aseguró que ya es cercano a los 15 mil millones de pesos.

Francos y Caputo se reunieron con gobernadores La reunión de Caputo con los gobernadores. Todas las provincias menos las del peronismo "más duro" (Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa) enviaron representantes.

Ese número se habría obtenido gracias a las reformas o cierres de organismos estatales como el IDITS, el IDR y Aemsa, más otros menores en cuanto a gasto como Acequia TV; o los que vendrán a futuro, como la inminente desaparición del EPAS. Además, todo el paquete de cambios aprobado a principios de año, que incluyó hasta la transformación de cómo se manejan los despidos y las licencias en el Estado, colaboró para alcanzar esa meta.

A eso, el Gobierno también le suma la que en realidad considera su más importante tarea de ajuste, que es la desplegada a lo largo de los 9 años que lleva en el poder y que ejecutó progresivamente. “Y sin subir impuestos; que ese es el verdadero logro. Porque cubrir un rojo fiscal, simplemente subiendo la carga tributaria es algo que hace cualquiera”, se jactaron. ¿Tendrá destinatarios esa definición?

¿Cuánto ha achicado Cornejo (y Rodolfo Suarez)? Ese proceso que lleva una década se puede poner en números. Por ejemplo, con la baja de empleo estatal: de 103 mil empleados que había a fines de 2015 en la planta pública - “con la sobredotación de personal a la que nos condenó Paco Pérez para ver si ganaba las elecciones", dicen- se pasó a 95 mil que habría ahora. Son cálculos de trazo muy grueso que hace la gestión.

De todos modos, Cornejo admitió esa semana que aún ve “bolsones de improductividad” en su propia administración. Habló de sistemas que gastan mal y mencionó Salud, Educación y Seguridad. Aunque más que buscar el ajuste, afirmó que persiguen “eficacia de resultados”. Que mencionara justo a esas áreas no es necesariamente una crítica puntual hacia ellas –aunque también puede serlo-, sino que más bien responde a que son las que, según el Ejecutivo, realmente mueven la aguja del gasto.

Transporte, Educación y Salud

“Por más que reduzcas, cualquier cosa que toques y no sea Educación, Transporte o Salud no le hace ni cosquillas a un presupuesto provincial. Sólo ahí podés hacer un cambio significativo”, leen cerca de Cornejo. Ahí está una de las dificultades: en Educación lo que más se invierte es en personal; y no puede achicarse, básicamente porque está atado a la infraestructura: un docente no puede enseñarle a más de 30 alumnos, que es el límite físico y edilicio de un aula, por ejemplo. Eso, sin mencionar la demanda social y hasta alimentaria que recae en el ámbito educativo y que muy probablemente siga in crescendo en estos años.

Victor Fayad septimo dia.jpg Fayad aseguró que el ajuste en Mendoza durante 2024 ya va por los 15 mil millones de pesos.

En Transporte (el segundo gasto más importante que tiene la provincia después de pagar sueldos) tampoco hay un escenario de reducción claro; al menos hasta que no se amplíe la traza del Metrotranvía, que podría descomprimir las exigencias del sistema de colectivos –sobre todo en lo que más le importa a la gestión, que son las horas pico-, pero quizás no lo hará de modo decisivo en términos económicos. A los desafíos se agrega que se está por transitar el segundo año sin que aterrice un sólo peso de subsidio nacional para el sistema.

Y en Salud no sólo no se viene una baja del gasto, sino que alrededor del cuarto piso afirman que habrá inclusive un aumento de las partidas. ¿Por qué? Múltiples motivos, pero uno de ellos, para empezar, es que el gobierno de Milei redujo enormemente envíos de insumos: en preservativos, pasaron de mandar 50 mil en la anterior gestión a “casi nada” actualmente.También se redujo el envío de implantes subdérmicos anticonceptivos, misoprostol, medicación para HIV y para trasplantados, entre otros elementos que ahora debe cubrir la provincia. Sí se ha restablecido, en cierto punto, lo relativo al programa Remediar.

Pero a la suba de exigencias en Salud la alienta un dato mucho más fresco: el cambio de convenio para trabajadores del área sanitaria, esa modificación tan resistida por AMPROS que se aprobó hace meses, pero que se reglamentó recién este lunes. De acuerdo a cifras oficiales que el Gobierno no ha difundido aún, en tan sólo tres días ya hubo 150 profesionales pidiendo el “pase” a la modalidad que ofrece el ministerio. Se paga más, pero se piden objetivos. Ahora la pregunta, tal vez inesperada, es: ¿alcanzará el presupuesto para todos los que podrían llegar a pedir esa modificación? Hay que ver si tenían contemplada tal cantidad de demanda.

Los medicamentos indios y el reclamo de Cornejo

Hay otra baja de erogaciones latente en el área sanitaria y es la que puede venir si Nación permite a Mendoza traer los famosos medicamentos de la India. El lunes 9 de septiembre hubo una reunión en Casa de Gobierno: estuvieron los representantes del laboratorio HRV Global, que tiene sede en el estado indio de Telangana. Se compartió la documentación final que confeccionaron junto a la provincia y por la que ANMAT accedió a dar su aprobación este sábado.

El hecho de que ANMAT haya permitido traer esos fármacos -cosa que se esperaba, ya que la FDA de Estados Unidos los tiene autorizados y sienta un parámetro clave-, hace que la provincia se ahorre entre 700 mil y 800 mil dólares. De pagar U$S 1,8 millones, pasaría a pagar sólo un millón. El asunto que preocupaba era que muchos laboratorios argentinos no deben estar nada contentos con este cambio de proveedores. Y si le permiten la importación a Mendoza, es lógico pensar que luego vendrán pedidos de las otras provincias.

Ministerio de Salud y Deportes Cornejo (5).jpeg Salud es una de las carteras que, prometen, no bajará sino que subirá la inversión pública. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

En definitiva, el Ejecutivo local no establece con precisión en qué lugares podría venir el ajuste, más allá de esos elementos puntuales a los que llama "de bisturí". Sí apunta, además de lo anterior, a eficientizar áreas de atención que permitan reducir cargas de personal. Pero más por la inercia y el plan propios que ha mostrado Cornejo desde su primer gobierno que por que ahora lo diga Javier Milei. "Además, no hay ningún poder coercitivo del Estado Nacional al que no haga el ajuste. Los recursos que envían son mínimos", completan.

A eso se suma el enojo que hay porque "meten a todos en la misma bolsa". Los funcionarios del Gobierno se lo han dicho a los referentes nacionales. Y a decir verdad, ya se lo decían antes los dirigentes de la administración de Alberto Fernández. Y no es algo menor que no nos diferencien de las otras provincias. ¿Qué sentido tendría hacer el ajuste nosotros, si sabemos que hay otros gobernadores que jamás lo van a hacer?. Es un interrogante válido.

La gestión local critica algunos números de Milei

Pero la pregunta sigue siendo de dónde sacó Milei lo del ajuste de 60 mil millones de dólares. ¿Cómo llega a ese número? Entre colaboradores técnicos de Cornejo hay una respuesta casi unívoca: el gasto consolidado –total- del Estado orilló los 25 puntos del PBI hasta alrededor del año 2000. En las últimas dos décadas, se cree que trepó hasta el 43% del Producto y que hoy oscila en torno al 33%.

Si se toma en cuenta que el PBI argentino es, aproximadamente, 600 billones de pesos; entonces bajar esos ocho a diez puntos que “faltan” equivale a una reducción que se mueve entre los 48 mil millones y 60 mil millones de dólares. Aun así -y aunque arribar al número deja más tranquilos a ciertos jugadores de la política- la cifra pareció completamente excesiva. Sobre todo si se piensa que, para cumplirle al Presidente, Mendoza debería “achicarse” entre 1,5 y 2,5 billones de pesos.

Es decir, todo su presupuesto o más. De hecho se cree que el Presupuesto 2025 que presentará Cornejo será cercano a los $ 2,5 billones. Lo están trabajando porque el Presupuesto Nacional los obligó a hacer unos cambios. No esperaban, por ejemplo, la inflación de 18,3% anual. Trabajaban con supuestos más cercanos al 40%, según comentaron. “Es más: si ves el aumento de las partidas, muchas son del 30%. Está implícito que en realidad aguardan una inflación en ese orden”, se anima a decir un dirigente del oficialismo local.

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG La buena sintonía Cornejo - Milei, marcada por algunas críticas en el Congreso y en las cifras que arroja el Presidente.

“Ajustarse de la manera que pidió el domingo Milei, entonces, directamente sería cerrar el Estado”, resume un funcionario clave. Aunque lo dice sin sorprenderse: el número engrosó la lista de otros guarismos de Milei a los que en Mendoza no les han hallado sentido: como cuando aseguró que la reforma jubilatoria implicaría abonar 370 mil millones de dólares (luego aclaró, no textualmente, que sería “a pagar en varios años”); o cuando dijo que esa suba previsional implicaba el 25% del PBI en “términos dinámicos” o la más emblemática: cuando afirmó que la inflación en 2023 viajaba “al 17.000%”.

Esto último -se sabe porque lo ratificó esta semana el libertario- es producto de haber anualizado el 54% de inflación mayorista de diciembre (inflación mayorista; no el IPC del INDEC, que dio menos que la mitad de eso). El cálculo no es incorrecto, de hecho está bien. Pero para funcionarios locales tampoco es acertada la forma en que se estableció tal ritmo para los precios. Dicen que es impreciso.

“Es como si yo tomara el 18 de diciembre de 2022, lo anualizara, y saliera a decir que entonces todos los días la Argentina va a ganar el Mundial de fútbol”, es una de las descripciones que hace el radicalismo. Así dejan en claro que tal supuesto era imposible.

No lo soportarían nuestros corazones.

