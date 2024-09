Los números del Presupuesto 2025: PBI de 5%, inflación del 18,3% y dólar a $1207, por dónde pasa el ajuste

►►TE PUEDE INTERESAR: Las trece frases principales de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

Nueva regla fiscal

Con una nueva regla presupuestaria, el superávit primario en 2025 será de 1,3% del PBI, porque tendrá que ser equivalente, como mínimo, a lo que haya que pagar en intereses de deuda, que el Gobierno estima en ese monto. Para este año, esperan cerrar con un suparávit primario de 1,5%, equivalente a $8,7 billones.

milei presento presupuesto en congreso.jpeg

Para ello, se determina la proyección de ingresos y a partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas.

En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal. En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos.

El Gobierno los resultados fiscales como un hito: resaltan que desde el año 2014 no se presenta al Congreso un Presupuesto equilibrado. Y, desde el 2010 que no se alcanza un resultado fiscal anual superavitario, y desde el 2008 no se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero.

De todos modos, habrá déficit fiscal en el resultado financiero, es decir, luego del pago de la deuda. Como resultado de los ingresos y los gastos proyectados, el resultado financiero de la Administración Nacional previsto para el año 2025 alcanza un déficit de $2.326.807 millones. El Gobierno aclara que "en porcentaje del PBI implica una mejora de 0,2 puntos respecto al resultado del año 2024", por lo que anticipa que este año finalizarán con déficit financiero, a contramano de cómo vinieron en los primeros 9 meses del año.

Además, el Gobierno espera una balanza comercial favorable, para poder acumular dólares en las reservas. El valor exportado de bienes y servicios se proyecta con un aumento de 9% y el valor importado con una suba de 13,4% en 2025, resultando en un superávit comercial de u$s 20.748 millones en el año.

En cuanto al gasto público en 2025, Los gastos totales consolidados del Sector Público Nacional alcanzan a $125.744.647 millones (16,5% del PBI), mientras que, al descontar el gasto por intereses netos de la deuda pública, el gasto primario representa el 15,2% del PBI. Los gastos totales resultan inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 p.p del PBI), mientras que los gastos primarios resultan superiores en 0.1 p.p del PBI.

Dentro de los gastos corrientes del Sector Público Nacional sobresalen, en primer término, las prestaciones de la seguridad social con una ponderación del 38,2% respecto al gasto total.

Privatizaciones y retenciones

Los recursos totales de la Administración Nacional en 2025 se prevé que alcancen los $113.597.387 millones (14,9% del PBI), incrementándose 34,8% frente a 2024. Los recursos de la APN están compuestos por ingresos corrientes (99,8% del total) e ingresos de capital (0,2%). Se proyecta que en 2025 los recursos corrientes crezcan 34,5% respecto del año 2024, mientras que los ingresos de capital aumentarían 189,5%. Dentro de los recursos corrientes, los más importantes son los ingresos impositivos, los aportes y contribuciones a la seguridad social y las rentas de la propiedad.

milei congreso.png

De los recursos corrientes, el que tendrá el mayor incremento, en 71,6%, es el de venta de bienes y servicios de la administración pública.

En cuanto a los impuestos, el Gobierno ratifica que elimina el impuesto PAIS, pero también hay una novedad para el agro: no se eliminarán las retenciones, y por el contrario, serán uno de los tributos con mayor crecimiento, en 100,4%.

Mayores recortes

A nivel programático, la asignación de recursos refleja de manera clara las prioridades de este gobierno. En un trabajo preparado por el equipo económico se observan los 10 principales programas presupuestarios para 2023, 2024 y 2025.

Lo único donde hay continuidad es que las prestaciones previsionales se mantienen como puesto uno en gastos del Estado, aunque cada vez con mayor participación. Mientras que en 2023, último año de Gobierno de Alberto Fernández era de 28,7%, este año finalizará en 34,6% y el próximo en 36,5%.

La mayor diferencia con años anteriores es en los subsidios a la energía. En 2023, cerraron como el segundo programa más importante a nivel gasto de Gobierno. Este año pasará al tercer lugar, pero para el 2025 estará en el sexto lugar.

En primer lugar, se registra una suba en la jerarquización de los programas asociados a la asistencia social sin intermediarios, como las asignaciones familiares y las políticas alimentarias. Por su parte, la política educativa asociada a la educación superior también crece en jerarquía respecto del 2024 y 2023. En sentido contrario, se registra una clara caída en la jerarquía que tiene la política energética, lo cual se debe a la decisión de focalizar y hacer más eficiente la asignación en los subsidios energéticos, tanto en 2024 (-40% real i.a. al mes de julio) como en 2025, lo cual refleja a su vez el objetivo de reducir el nivel de intervención del Estado Nacional en el mercado. Por último, destaca la caída en el ranking de los gastos de infraestructura terrestre, relacionado con la caída en el gasto de capital y la discontinuidad de obras menores.