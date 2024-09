Alfredo Cornejo: "Me incomoda la mala praxis de Javier Milei cuando mete a todos en la misma bolsa"

Alfredo Cornejo.jpg Alfredo Cornejo en la conferencia de prensa junto a Marcos Calvente.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre Javier Milei, el presupuesto, IMPSA y otros temas

Casi media hora dedicó Alfredo a responder las preguntas de los periodistas. Habló del presupuesto nacional y del provincial -pedirá una prórroga para presentarlo- de la privatización de IMPSA y de las distorsiones del impuesto a los combustibles.

También se refirtió a las críticas de Omar De Marchi por la inseguridad en Mendoza y se cuidó de nombrarlo ("este dirigente", dijo) seguramente por el distanciamiento que sostiene con el lujanino con quien compitió y a quien derrotó en las elecciones 2023.

Lo que sigue a continuación es un resumen de declaraciones textuales del gobernador sobre los distintos tópicos que abordó en la charla con los comunicadores.

La relación no "tan incómoda" con Javier Milei

"Me recuerda (lo que dijo Ernesto Sanz) una conversación que tuve con Mauricio Macri en mi primera gobernación. Se quejaba de los argentinos todo el tiempo. Yo le dije entonces: 'Vos tenés que presentarte para ser prediente de Bélgica'. O sea: cada cual debe ajustarse a lo que le toca.

Hay que ser prácticos. A la economía argentina hay que sanearla y muchos no tienen coraje para hacerlo. Así que no puedo sentirme tan incómodo de compartir un gobierno que algunas cosas las quiere hacer

Yo veo mucho acomodaticio. Si Milei mide bien en las encuestas son todos mileístas, pero hay que ver las ideologías detrás, el sustento.

Lo que hace Milei yo lo pregoné desde mi primer período como gobernador.

No estamos tan incómodos. Puede ser que nos incomode la mala praxis porque en sus críticas mete a todos en la misma bolsa y le da lo mismo la tarea de un gobernador que la de otro. Ahí no estamos tan cómodos.

La situación es difícil. Si yo tuviese otra vida quisiera ser gobernador en un contexto de crecimiento económico. Mala suerte la mía. Hay gobernadores que han tenido esa suerte y no han sido buenos en sus gestiones".

Javier Milei Congreso.jpg Javier Milei en la presentación del presupuesto nacional.

El presupuesto de Javier Milei

"No tengo una opinión definitiva. En líneas generales es bastante sensato porque no se gasta más de lo que se recauda y baja impuestos.Las reglas generales son buenas y nosotros las avalamos. Las avalamos tanto que Mendoza hace 7 años que no tiene déficit.

¿Si Mendoza puede ajustar más. Sí. Hay bolsonoes de improductividad, sistemas que gastan mal, tanto en salud, como educación y seguridad. Pero más que de ajuste hay que hablar de de eficacia de resultados.

Lo de los 60 mil millones de dólares que tienen bajar las provincias, ya nos aclararon que es una meta a largo plazo. Y no sé de dónde salen los números, porque no se corroboran, que dicen que la Nación ajustó 90 mil millones de dólares.

Lo cierto es que gastar menos, tanto las provincias como el estado nacional, devuelve recursos al sector privado. Esa es la dirección del mensaje del Presidente".

El impuesto a los combustibles es como cazar en el zoológico

"Hay un impuesto que cobra la Nación que es exquisito, el de los combustibles. Es como cazar en el zoológico. Se recauda muy fácil. La Constitución Nacional dice que todos los impuestos son coparticipables salvo que tengan afectaciones específicas. Y éste tiene varias afectaciones específicas. Una es que financia el subsidio al transporte, subsidio que las provincias ya no reciben. Entonces, o eliminan el impuesto o lo distribuyen con la masa coparticipable".

La privatización de IMPSA

"Tarde o temprano la Legislatura va a aprobar la venta. Estamos trabajando -Nación y Provincia- para que IMPSA funcione y alguien la compre.

¿Si hay peligro de que desaparezca si no hay compradores?. Sí. El Estado no la va a seguir sosteniendo.

La oposición está bastante dispersa y planea cosas distintas. Esperemos que el martes tengamos votación favorable".

Omar De Marchi.jpg Alfredo Cornejo se refirió a las críticas de Omar De Marchi a quien llamó "este dirigente".

Las críticas a Omar De Marchi, "este dirigente"

"Argentina tiene inseguridad en todos lados. Lamentamos que sea así. Pero las cifras son relevantes. La tasa de homicidios en Mendoza es más baja que en Santiago de Chile que antes estaba bien. Ellos empeoraron, nosotros mejoramos.

Sigue habiendo un robo que molesta, que es incordio para las familias. Es el robo de neumáticos, de teléfonos, de instrumentos de trabajo. Es todo lo que se comercializa en el mercado negro que hoy ocupa el 50% de la economía en todos lados, no sólo en Mendoza.

Siempre va a haber espacios paras las críticas de este dirigente (por De Marchi) o de otro. Pero que no haya un plan es mentira. Hay un plan que obtiene resultados, mucho má lento de lo que yo quiero, pero obtiene resultados".

El presupuesto de Mendoza

"Hemos pedido una prórroga de 10 días y lo vamos a presentar alrededor del 10 de octubre cuando yo regrese de Londres. Estamos ajustando de acuerdo con las previsiones del presupuesto nacional que estima un dólar en alrededor de $1.200 y una inflación del 18%. Necesitamos hacer reajustes. Pero en general vamos en la misma dirección, que es bajar impuestos y eliminar tasas. Va a haber algunas sorpresas para que las empresas no tengan que afrontar gastos y trámites tan engorrosos.

Vamos a sostenter la misma política de deuda e ir rollenado como lo hace el gobierno nacional. Nosotros hace mucho que lo hacemos y hemos reducida nuestra deuda sustantivamete".

Marcos Calvente.jpg Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Las obras para Guaymallén

Alfredo Cornejo y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, presentaron los detalles del proyecto económico en el que se invertirán 300 millones de dólares para desarrollo inmobiliario y emprendimientos comerciales.

En detalle, esta inversión se desglosa en 200 millones para proyectos inmobiliarios y 100 millones para emprendimientos comerciales. Además, el Municipio destinará 14.510 millones de pesos a obras públicas esenciales para apoyar este crecimiento.

Calvente puso en valor la importancia de crecer según códigos de construcción, garantizando servicios y mejorando la calidad de vida en Guaymallén.

Según remarcó, la colaboración público-privada impulsará el desarrollo económico y generará empleo, posicionando al departamento como uno de los polos comerciales más importantes de Mendoza. Es más, dijo que “esto es un impacto positivo, directo y concreto, no solo a los vecinos de Guaymallén sino a distintos ciudadanos mendocinos”.

Principales proyectos inmobiliarios y comerciales

La Barraca, Dorrego: Ampliación con torres residenciales, un market y oficinas.

One Tower, Villa Nueva: Edificio premium con 100 departamentos, helipuerto, piscina cubierta, gimnasio y más.

Complejo Saint Mari, Adolfo Calle y Rondeau: Cinco torres residenciales, amenities, locales comerciales, oficinas y estacionamiento.

Circuito Strip Center, Acceso Este: Moderno centro comercial de más de 4.800 m² frente al Hipermercado Carrefour.

Nova Market, Nova Office y Nova Residence: Complejo inmobiliario con torres de departamentos y oficinas en Adolfo Calle y Rondeau.

Sol City Center y Central Depot Center, Sol Andino IV: Nuevos desarrollos comerciales y logísticos.

Complejo Residencial en Los Corralitos: 17 departamentos y paseo comercial con 20 locales.

Nuevo Complejo de Oficinas y Centro Médico, Severo del Castillo: Espacios de oficinas y un centro médico.

Obras públicas

Con una inversión pública total de 14.510 millones de pesos, Guaymallén llevará a cabo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo: