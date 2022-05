Cómo fueron las últimas horas de Portezuelo y las negociaciones que ya desató su caída 

Es que eso que acababa de decir Fernández en La Pampa no era el fallo formal que esperaban, sino nada más que un sorpresivo anuncio. Hasta que no hubiese laudo con todas las letras, había que ser muy cuidadosos con las palabras. Algo así había prometido él mismo horas antes, aunque el cimbronazo en General Pico cambiaba todo.

La promesa se la hizo a Víctor Ibañez. Para el viernes está prevista una reunión del Consejo Ejecutivo del Coirco. Espacio al que sólo asisten los cinco gobernadores y es presidido por el ministro del Interior. Tal como trascendió, ese mismo martes por la mañana, José Lepere -número dos de “Wado” De Pedro-, llamó a Ibañez diciendo que era importante que Mendoza no llevara ningún planteo político sobre Portezuelo, que esperaran el laudo en paz, cuentan.

image.png Alberto Fernández sorprendió a propios y extraños con su anuncio en General Pico. Presentaba una de sus "Capitales Alternas" junto a Katopodis, De Pedro y Manzur.

Previa consulta con Suarez, el ministro contestó que no había problema y que en la provincia tampoco querían precipitarse a los hechos. No sabía que el Presidente estaba por comunicarle a todo el país su decisión, 645 días después de que se la pidieran, en aquel junio de 2020. Tras el anuncio, no hubo más charlas con Casa Rosada y en calle Peltier tomaron dos decisiones: primero, a la reunión no van a ir, estarán por Zoom. Segundo, no tocarán el tema Portezuelo.

La reacción en Casa de Gobierno

En La Pampa no se lo podían creer. Una alta fuente –pampeana- del Coirco, confirmó que el propio Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de la provincia, había repasado con sus colaboradores el acto y que nunca había mencionado la posibilidad de que Fernández dijera tal cosa. Al terminar el evento, estaba exultante y vociferaba que acababan de vivir un hecho histórico.

En Mendoza, todo lo contrario. Al menos en público. Según afirmaron a Diario UNO desde el entorno de Suarez, los primeros en comunicarse con él fueron el propio Ibañez, Julio Cobos, y algunos legisladores. Desestimaron hacer una convocatoria de urgencia a los ministros Isgro y Vaquié (Infraestructura y Economía) “porque el tema ya dejó de ser técnico hace rato, pasó a ser sólo político”, según argumentaron.

Sí se palmearon las espaldas. Según el Gobierno, el desenlace fue una muestra de que tenían razón en no haber adjudicado la obra antes de tiempo. Hubiera significado perder millones de dólares y arriesgarse a las acciones legales de las constructoras. “Se lo dedican” a quienes pregonaban lo contrario (que había que adjudicar). Y hasta los enumeran: “El fiscal de Estado Fernando Simón, juristas como Pérez Hualde y Mathus, los peronistas, e incluso algunos de los nuestros”, acusan.

También reafirmaron su postura de no ir de forma presencial al encuentro del viernes 13, y de mantener allí una actitud tranquila. Saben que Fernández puede estirar su decisión hasta agosto y que muchas cosas pueden cambiar en ese tiempo (sobre todo teniendo en cuenta su cruzada interna contra las facciones que lo resisten). Pero, más que nada, como depende de él deshacer el convenio que limita los fondos a obras hídricas y/o hidroeléctricas, lo necesitan.

image.png Cautela. Suarez pidió esperar a la publicación formal del laudo antes de tomar decisiones, pero Fernández tiene tiempo hasta agosto para expedirse.

Por eso la actitud el viernes será “zen”. Nada de ir a patalear por la decisión tomada (o sólo declamada). A metros de su propio despacho, en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, De Pedro se ahorrará la pelea entre Suarez y Ziliotto. Es más: el pampeano tampoco asistiría. Estaba por definirlo cuando su agenda cambió por la muerte de Oscar “Cabocha” Zanoli, histórico dirigente pejotista de esa provincia, y debió hacer 150 kilómetros hasta su velorio en la localidad de Ingeniero Luiggi. Confirmará antes del martes.

Respuesta e interna en el PJ

Lo que pasó en el peronismo a partir de todo esto puede dividirse en dos partes: por un lado, la tormenta de tuits anti Alberto que emanó de las cuentas de Sagasti y Adolfo Bermejo (referentes fuertes, quizá los más, del PJ local en la Nación). Y por otro, un proyecto que desnudó la grieta cada vez más indisimulable que tiene la coalición en la provincia.

El punto uno no estuvo coordinado. Anabel acusó al Presidente de privilegiar una postura “caprichosa y demagoga” como la de La Pampa y Bermejo habló de “decepción y desencanto”, para lapidar con “Mendoza no merece esto”. Según reconstruyó UNO, no se hablaron ni planearon esa ofensiva, fue espontánea. Marisa Uceda fue más breve, Heber Pérez no escribió nada, y Liliana Paponet se limitó a criticar a Macri y Cornejo, sin dedicar palabras a Fernández.

El segundo eje fue lo ocurrido en la Legislatura. El mismo martes, el senador Bartolomé Robles terminó el proyecto de ley que prevé una definición parlamentaria para el futuro de los fondos. Es decir, que sean las cámaras las que decidan el destino de esos millones. Junto al también senador Rafael Moyano (militan juntos en Guaymallén desde las épocas de Jorge Pardal) sumaron a Gerardo Vaquer, hombre de Righi que también trabajaba en una idea parecida.

Más allá de los pormenores que ofrece la norma (entre otros, que el dinero vaya a obras en varios departamentos y la creación de una “Bicameral Portezuelo”); lo interesante es el análisis que muchos desprenden de la jugada. Mientras gran parte del peronismo no quiere que el Gobierno use esa plata en obras (porque es darles un cheque de mil millones de dólares a diez meses de las elecciones), otros plantean todo lo contrario: abrir ese camino.

encuentro en casa rosada legisladores peronistas.jpeg A fines de marzo, legisladores peronistas se reunieron en Casa Rosada con "Wado" De Pedro y José Lepere. Afirman que hicieron todo lo que estaba a su alcance.

Y la lectura se amplía con el detalle de sus pertenencias sectoriales. Son tres legisladores díscolos de la conducción partidaria -algunos ya han llegado a plantear la idea de salirse del espacio y hasta han publicado cartas contra Sagasti-. Justo ellos, avanzan en algo que una buena porción del Frente no quiere. Por lo menos, es una llamativa diferencia de posturas. Esta semana se sabrá si avanza y logra votarse en el recinto.

El albertismo, la "descarga desmesurada" y respuestas en Malargüe

El albertismo local –espacio en ciernes, por otra parte- se niega a verlo como un cachetazo decisivo a la imagen del Presidente. Aunque se sabe que en Mendoza su nivel de adhesión es bajo, creen que aún puede revertirse y minimizan un potencial “efecto Portezuelo” como golpe final. Es más, trabajan para un acto de lanzamiento a fin de mes al que podrían venir figuras nacionales, obviamente ligadas al mandatario.

Y hay otros sectores que acusaron el impacto de forma distinta. Entre los diputados nacionales, por ejemplo, alguien se lamentó de la “descarga desmesurada que los radicales están haciendo contra nosotros”, según dijeron a UNO. “Es inmerecido. Hicimos todo lo posible para destrabar el problema. Fuimos a la reunión con Suarez en febrero y armamos un encuentro con ‘Wado’ De Pedro en Casa Rosada hace menos de un mes”, apuntaron.

En realidad, De Pedro estuvo poco en aquel encuentro. Los dejó con un funcionario de segunda línea que, según contaron, no les dio mucha información. Le preguntaron si había novedades o si podría haberlas pronto, y les respondió que no, o que no las conocía. Sí relataron haberse traído un detalle importante: que Sergio Ziliotto había estado en esa misma oficina una semana antes cinchando por la misma causa. Pero para el otro lado, claro.

Reunion Suarez con el PJ 180222.jpeg Encuentro en Casa de Gobierno. Suarez, Ibañez y referentes del PJ se encontraron a mediados de febrero. La idea era amrar un frente común ante Nación de cara al laudo presidencial.

Como corolario al capítulo peronista, en el Sur también hubo novedades. Los legisladores malargüinos tenían que traccionar de alguna manera ante el enorme malestar que hay en la comuna, y al menos una de esas expresiones se vería este lunes: las senadoras Alejandra Barro y Rosa Quiroga preparan un pedido peculiar para Suarez: un documento solicitando que todos los fondos de Portezuelo queden en ese departamento.

- ¿Todos los fondos?

- Sí, los 1.023 millones. Todo para Malargüe.

Minería, acuerdos con YPF y otra represa: exigencias de los malargüinos

En la sede de la Cámara de Comercio, el intendente Ojeda aceptó la invitación y cenó ese mismo martes con el empresario minero Carlos Segovia, el dueño de medios Eduardo Araujo, el titular del organismo Gustavo Mirás y otras seis o siete personas. Le tenían preparado un documento con detalles de lo que deberían ir a pedir a Casa de Gobierno. En buenos términos, como siempre, pero casi como resarcimiento ante una nueva oportunidad perdida.

En primer lugar, hablan de construir un Portezuelo más chico. Una represa que, según han estimado, costaría 600 millones de dólares y se haría aguas arriba. ¿Por qué sería más barata? Porque no tendría obras complementarias: no quedarían bajo el agua las rutas 145 ni 246 (que en el plan original debían volver a trazarse) ni tampoco sumergiría bajo el cauce al pueblo de Las Loicas, que permanecería en su lugar, ahorrando así la relocalización de sus pobladores.

No es todo: los empresarios buscan que el fracaso de Portezuelo sea la palanca para destrabar proyectos de minería a cielo abierto por fuera de los márgenes jurídicos actuales. Es decir, volver a discutir cambios en la ley. Como víctimas de un nuevo desaire político que son, apuntan a “sensibilizar a los mendocinos” a partir de lo ocurrido y que eso apuntale el intento. No están solos, sectores mineros trabajan hace meses en cómo comunicar mejor la actividad.

OJEDA JUAN 190322 LLEVANDO PEDIDO.jpg Pedido formal. El intendente Juan Manuel Ojeda llevó su propio pedido a la Casa Rosada. Este martes recibió una lista de los proyectos que pretenden en la comuna como "resarcimiento" tras el fracaso de la represa.

Por último, las exigencias sobre los fondos apuntan a la construcción de un gasoducto y de un parque industrial logístico, a los que estiman en menos de 30 millones de dólares de costo. También, celebrar un acuerdo con YPF en el que la petrolera se comprometa a invertir en Malargüe. A eso, suman la intención de que se hagan obras para que la comuna se sume al sistema interconectado de electricidad, según marcaron, para no tener que depender unicamente de lo que provee la represa Los Nihuiles.

Ojeda recepcionó todo. Había tenido un día largo. La novedad sobre los dichos del Presidente lo encontró en Ranquil Norte. Ahí mismo, se bajó del vehículo que lo llevaba y grabó un video con su celular que más tarde repitieron los noticieros locales. Por la noche, se fue de la reunión cerca de las 23 y con todos esos proyectos bajo el brazo. Dependerá de su buena sintonía con Suarez y de lo que ocurra con la disposición final de los fondos, que logre destrabar alguno de ellos.

La danza de proyectos en el escritorio de Suarez

“La represa Uspallata y El Baqueano son los que encabezan todo. También habría algo para Aysam y otro poco para Irrigación. Pero eso es por ahora, puede cambiar. Todos quieren hacer obras”, apuntó una alta fuente del Gobierno. La información se maneja con muchísimo celo. Incluso un colaborador estrecho de Suarez dijo que “sólo él tiene en la cabeza el menú de proyectos” y que no lo comparte con casi nadie.

En los ministerios que podrían estar involucrados también cerraron la puerta rápidamente. El extremo cuidado por que no se filtre ni el más mínimo dato es llamativo, pero podría responder a que ni siquiera se sabe si ese dinero podrá usarse alguna vez. Y de ser así, tampoco se sabe para qué. Es probable que no quieran alimentar falsas (o inciertas) expectativas.

alfredo cornejo sergio marinelli rodolfo suarez mario abed.jpg Irrigación. La cartera que esta semana reafirmó a Sergio Marinelli al frente, es otro de los espacios que espera poder contar con dólares de Portezuelo para poder hacer obras hídricas.

Por lo pronto, Mendoza espera a que, cuando por fin haya un laudo, venga con la respuesta solicitada por el ministro Ibañez: que Presidencia acepte la decisión de tomar el pedido de nuevos estudios como un “no” rotundo a la obra, y así permita abrir el destino de los fondos hacia proyectos por fuera del convenio sellado por Macri y Cornejo: es decir, obras de infraestructura en general.

Pero cuidado. Para esa decisión, reafirman un perfil que para muchos, tranquiliza. “Obras que amplíen el empleo, las exportaciones y la matriz productiva de los mendocinos”, rezan. En esos términos ha sido repetido una y otra vez, incluyendo la alusión del propio Suarez en su discurso del 1 de mayo. Parece ser una forma de decir que no construirán plazas, banquinas y cunetas con ese dinero.

Y es una aclaración válida: al cambio de hoy, son 205 mil millones de pesos. Pero es también el resultado de una negociación que en los últimos años involucro a cinco o seis gobernadores y a un puñado de presidentes. Y es el corolario a la demanda histórica por la promoción industrial de una provincia discriminada. Y es, además, el epílogo para un proyecto que nació hace más de setenta años.

Todo eso es Portezuelo del Viento.

