Walter Bento dijo que quieren destituirlo para "quedarse con el cargo de juez penal y electoral"

"Estoy sorprendido porque me presenté a defenderme en este Jury de Enjuiciamiento y en el alegato de la acusación vimos que se invocan como causal de mal desempeño los procesamientos penales en mi contra, que están siendo juzgados en Mendoza"

No hay ninguna causal de mal desempeño, se defendió Bento, que invocó un principio legal que diferencia los procesos administrativos de los procesos penales.

"Fue muy difícil conseguir el expediente porque fue llevado de manera arbitraria por alguien que tiene mala fe", dijo de cara al Jury de Enjuiciamiento, que preside el juez De la Fuente.

imagen.png Walter Bento declara ante el Jury de Enjuiciamiento.

"Jamás cometí delitos ni cometí mal desempeño en el ejercicio de mi función. Estoy aquí porque el Consejo de la Magistratura me acusó en base a la causa penal que se tramitó en Mendoza: una causa que se inició con un objetivo: el cargo de juez con competencia electoral que tengo en Mendoza hace 18 años. Y para hacerlo hubo que construir hechos falsos construyendo hechos falsos".

"La causa penal se construyó con testigos falsos, testigos que previamente fueron detenidos y torturados para que declararan contra mí a cambio de ser liberados. Hubo coacciones y 16 testigos que habían sido condenados por mí en otras causas"

"Se utilizó la Ley del Arrepentido, que fue un arma en manos de alguien con la mente desordenada, como sucedió en esta causa"

Bento le pidió al Tribunal del Jury de Enjuiciamiento que permita difundir y exhibir en la sala "testimonios revelados en el juicio penal en Mendoza hace pocos días, ya que desmienten la acusación penal. Fueron usados en el procesamiento; también hay dichos de imputados que dan cuenta de que fueron quebrados para que declaren contra mí".

La acusación se opuso pero el Tribunal de Enjuiciamiento lo aceptó.

Entonces, Bento, tomando como referencia los 40 años de la vuelta de la democracia -tal como lo hizo la acusación durante su alegato aludiendo a la integridad y legalidad del Poder Judicial y sus procedimientos- denunció ante el Jury que "los testigos que declararon en mi contra en sedes judiciales y policiales fueron torturados con esa finalidad".

El juicio político es conducido por el Jury de Enjuiciamiento y es transmitido por el Poder Judicial de la Nación vía streaming, lo que generó gran atención en Mendoza.

Jurado de Enjuiciamiento - Causa Bento

Revelaciones del juicio penal a Bento difundidas ante el Jury

. Jaime Alba, imputado en Mendoza, que el 20 de septiembre denunció haber sido "secuestrado por el fiscal Vega y haber estado 37 días alojado en la Unidad Carcelaria 32 de la Justicia Federal. Fui torturado para que dijera algo que no hice; para que dijera algo falso. Antes, me tuvieron en una comisaría con el piso orinado. Me tuvieron más de un mes en un sótano para que mintiera contra el doctor Bento".

. Francisco Chato Álvarez, imputado en Mendoza, que fue detenido el 13 de diciembre: "Un penitenciario me dijo: Acá el que quiera salir libre tiene que firmar lo que quieren escuchar, como hicieron otros".

. Eugenio Nasi, también imputado, dijo el 20 de septiembre último: "Estuve 10 días orinando en una botella y defecando en bolsas. Los policías no me hacian caso. ¿Por qué no declarás lo que quiere escuchar el fiscal contra el juez Bento y te vas a tu casa?, me dijo un policía".

La acusación contra el juez Bento en el Jury

A media mañana, la comisión acusadora, integrada por Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi, confirmó su postura y repitió todos los motivos para sostener la acusación contra Bento por mal desempeño.

"El objetivo es velar por la confianza pública. Si las instituciones públicas, como la Justicia, entre otras, no la generan es muy difícil para la sociedad donde la seguridad jurídica es clave"

"El juez Walter Bento mintió, abusó de su autoridad, no sólo no colaboró con la Justicia Penal Federal de Mendoza sino que obstruyó una investigación y hasta tomó un crédito para vivienda única familiar cuando ya tenía tres"

"A todo esto hay que sumarle la causa penal que está en proceso de juicio ahora en Mendoza: hechos delictivos donde se lo acusa de ser el jefe de una organización"

"¿Cómo se puede pensar que Bento siga siendo juez cuando, con todas estas pruebas, está en riesgo la confianza pública?"

El juez Walter Bento arriesga su futuro y su libertad

Comenzó en Buenos Aires el juicio político al juez Walter Bentopor mal desempeño de funciones asociado a delitos de corrupción en el ejercicio de la función de magistrado que comenzó hace 18 años en el Juzgado Federal 1.

Jury de Enjuiciamiento-Caso Bento.jpeg Los integrantes del Jury de Enjuiciamiento: Javier Leal de Ibarra (juez), Daniel Bensusán (senador Frente de Todos), Javier De la Fuente (juez), José Torello (senador del PRO), Anahí Costa (diputada del Frente de Todos), Ana Romero (diputada del PRO) y Alfredo Barrau (abogados).

A primera hora, el abogado Mariano Fragueiro Frías, uno de los defensores de Bento, recalentó el ambiente cuando pidió que sean llamados a declarar cinco testigos del juicio penal que, desde julio, se desarrolla en Mendoza contra el magistrado y otros 30 imputados por la presunta venta de resoluciones judiciales.

Fuera de agenda y de los plazos procesales ya fijados para incorporar pruebas, el letrado pidió a los siete integrantes del Jury de Enjuiciamiento que convoquen, entre otros, al abogado Carlos Varela Álvarez, quien la semana pasada declaró en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza que nunca supo, a pesar de una exhaustiva pesquisa, que Bento cobrara o recibiera algún tipo de pago por resolver causas judiciales penales.

Sin embargo, dejó flotando alguna sospecha por expedientes que "no avanzaban" -como una denuncia contra Luis Lobos por lavado de dinero o que registraban el cambio de abogados defensores, parte de la mecánica de la corrupción argumentada por el fiscal acusador Dante Vega.

Jury Bento-Defensa.jpeg El juez Walter Bento con su equipo de abogados defensores ante el Jury de Enjuiciamiento.

La respuesta de la acusación contra Walter Bento en el Jury

A continuación, el consejero Miguel Piedecasas, quien había promovido el juicio de remoción del magistrado en el Consejo de la Magistratura, opinó que el planteo debe ser rechazado por extemporáneo: "Debió hacerse dentro de los diez días habilitados para incorporar pruebas, como se hizo con los testigos ya citados y demás pruebas incorporadas a este proceso".

Jury a Bento-Acusación-Piedecasas.jpeg Los consejeros Miguel Piedecasas, Roxana Reyes y Eduardo Vischi van por la acusación.

Aunque no estaba obligado a hacerlo, Walter Bento está presente en la sala de audiencias del Jury, en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal. Lo acompaña la esposa, Marta Boiza, que también está sometida a proceso penal junto con él y dos hijos, aunque por otros delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito gracias al producido de los hechos de corrupción que se le atribuyen al esposo.

Este proceso continuará el miércoles con la declaración de los primeros testigos.

Deberá tener sentencia a más tardar el 27 de noviembre y Bento arriesga la destitución y detención inmediata por la pérdida de los fueros de magistrado para afrontar el desenlace del juicio penal que lo tiene como acusado en Mendoza.

