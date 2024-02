Claudia Iturbe criticó el proyecto de Cornejo que modifica el sistema de salud: "Viola nuestros derechos"

Alfredo Cornejo salud (1).jpg "Nos tenemos fe para resolver estos problemas", dijo Cornejo en su presentación.

Los puntos que tiene entre ceja y ceja la titular de Ampros son varios. Afirmó a este diario, por ejemplo, que en el articulado se describe un régimen remuneratorio por unidades sanitarias (10 unidades sanitarias para 36 horas semanales de guardia, entre otras ejemplificaciones), pero cuyas definiciones quedarían en poder del Gobierno. “Cuyo valor será fijado periódicamente por el Poder Ejecutivo, salvo el valor inicial (NdR: fijado en otro punto de la ley)”, dice el artículo 12.

“No hablan de paritarias en ningún momento del texto. No dice cómo van a actualizar las unidades, si según paritarias o por comisión negociadora. ¿O sea que los quieren manejar siempre ellos a los valores?”, señaló la secretaria general. El ministro de Salud salió a responder por este aspecto.

Tensión por el convenio de trabajo

Otro asunto que señaló es que supuestamente el proyecto es ilegal, ya que plantea un régimen distinto al demarcado por el convenio colectivo de trabajo. Iturbe afirmó que éste tiene carácter “casi constitucional” y que una ley no puede ofrecerles a trabajadores quedar por fuera del acuerdo.

Claudia Iturbe AMPROS paritarias.jpg "Es un proyecto antiguo. Lo escribieron en una Olivetti", chicaneó Iturbe, de AMPROS. Matías Pascualetti

“Si ellos quieren discutir el convenio, bienvenidos. Justamente, a los convenios sólo los podés cambiar a través de un consenso, sentándote con las partes. Si ellos se sentaran, lo discutimos, pero siempre a través del convenio”, remarcó la sindicalista, a pesar de afirmar que no quedaría eliminada esa base en cuestión, sino que “tendría competencia”: una nueva modalidad para profesionales, pero que sería opcional. Es lo que ella dice que no se puede hacer.

En Mendoza, el convenio que rige está actualmente está afirmado sobre la ley 7759 y tiene 113 artículos, entre los que se definen lineamientos para las guardias activas y para el régimen salarial, entre otros muchos aspectos. Esa dualidad que se generaría (siempre a discreción del trabajador, que podría optar) es parte de lo que molesta al gremio. “Es arbitraria y ambigua la ley, porque algunos van a tener un tipo de vinculación y otros, uno diferente”, opinó.

“Todas las atribuciones se las deja el Ejecutivo. Saca todos organismos del medio, como la Junta Calificadora de médicos y la de reclamo de disciplina. Porque el proyecto dice que ‘entrarán por concurso y se evaluará el mérito’. ¿Quién lo evaluará? Saca al jurado de concurso, entonces, que es importantísimo y que existe desde que tenemos escalafón”, cerró Iturbe.

Rodolfo Montero,Ministro de Salud y Deportes Cornejo (9).jpeg Montero dijo que en la Legislatura se tomarán los plazos necesarios para un "buen debate" de los proyectos. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

"No hay que enfrentar al Gobierno con el gremio”, la respuesta del ministro

Rodolfo Montero dialogó con Diario UNO respecto al proyecto en sí y también acerca de los planteos hechos por el gremio. Comenzó explicando el planteo acerca de los médicos y cómo será la forma de concursar; precisamente uno de los reclamos de AMPROS señalados más arriba.

“El médico que ingrese de cero, que venga de afuera del sector público, va a tener que entrar por concurso, eso no se modifica en absoluto”, comenzó Montero. “La diferencia es que quien provenga del régimen 27 (NdR: el convenio actual que pide defender AMPROS), conserva su estabilidad por el hecho de que, simplemente, ya lo tenía. No tendrá que concursar”, apuntó el funcionario, antes de arremeter con el asunto de los órganos que analizan esos concursos:

“Es lógico que haya organismos que evalúen esos procedimientos. Es lógico y está bien. Lo que no puede haber, y hoy es precisamente lo que ocurre, es un proceso burocrático en extremo, que complique tanto las cosas, que finalmente haga concursos. Eso es lo que pasa en Mendoza hoy. Nos llenamos la boca hablando de concursos, y los únicos que hicimos, los hicimos nosotros en estos últimos años”, disparó.

Monntero-Casado-Cornejo.jpg Cornejo, Casado y Montero presentaron el plan hacia el 2030.

“Lo primero que necesitamos es ser sensatos a la hora de discutir. No hay que enfrentar al Gobierno con el gremio, sino buscar consensos. Es justamente lo que busca este plan. Son ellos los que están señalando que se van los médicos a otras provincias y si hay algo que buscan estas propuestas es mejorar las condiciones para que no se vayan más”, afirmó.

Sobre la dicotomía de los convenios colectivos, fue tajante. Para el Ejecutivo sí se puede hacer: “Sería ilegal si yo con una ley le modifico su convenio . No podemos hacerlo unilateralmente, eso es obvio. Pero lo que se plantea no es eso, sino la búsqueda de un régimen nuevo; que mantenga a la ley de la misma manera y que cada trabajador elija cuál quiere.Qué gremio represente a ese nuevo régimen, no me preocupa. Y bajo ningún punto de vista queremos perjudicar a Ampros”, sumó.

Finalmente, respecto al artículo que reza que “el Ejecutivo definirá periódicamente el valor de las unidades médicas”, Montero admitió que la letra no habla de una negociación posible en ese apartado, pero aseguró que sí las habrá. “Además la ley puede tener algún aspecto a modificarse. Todo lo vamos a dialogar, para eso está el ámbito legislativo y seremos respetuosos de todos los plazos posibles”, prometió.

