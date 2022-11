Por ahora se mantiene en carrera únicamente el camarista Roberto Naciff, aunque en las próximas horas podría decidir si continúa o se aparta del proceso penal contra Bento y otras 28 personas por una batería de delitos penales.

Walter Bento.jpg El juez Walter Bento y otras 28 personas serán juzgadas por una batería de delitos, entre los que se incluye la asociación ilícita.

La decisión del juez Cortés sobre el juicio a Walter Bento

Cortés argumentó por escrito este jueves que se aparta de impartir justicia en el caso Bento porque con este magistrado y la esposa, Marta Boiza -también bajo proceso judicial- tuvo "amistad íntima" a partir de 1998 y posteriormente, desde el 2000, "enemistad manifiesta" con Bento.

imagen.png El camarista Héctor Cortés.

Amistad íntima y enemistad manifiesta son causales de excusación previstas en la ley en favor de procesos judiciales justos e imparciales.

La amistad íntima, explicó Cortés, comenzó a partir de una invitación suya a los Bento a participar de una fiesta de cumpleaños de su hijo.

La relación con Bento, con quien había compartido horas de estudio, se rompió en el 2000 "por rencillas" durante el concurso número 56 por un cargo de juez de sentencia ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. El vínculo, explicó Cortés, se reanudó pero no va más allá de la cordialidad en el trato.

"No me encuentro en una situación en que pueda con imparcialidad y objetividad, considerar a ambas personas -Marta Boiza y Walter Ricardo Bento-, como terceros indistintos en el proceso" "No me encuentro en una situación en que pueda con imparcialidad y objetividad, considerar a ambas personas -Marta Boiza y Walter Ricardo Bento-, como terceros indistintos en el proceso"

El argumento del juez Salinas para inhibirse

El juez federal Pablo Salinas (51) integra el TOF 2 desde noviembre de 2020.

Hasta entonces se desempeñó como abogado penalista y durante gran parte de su carrera integró y representó a los Organismos de Derechos Humanos en su reclamo de justicia ante los tribunales.

Este jueves el magistrado se inhibió de impartir justicia en el caso del juez federal Walter Bento porque en 2005 lo denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por haber derivado a Córdoba los juicios de lesa humanidad y declararse incompetente.

La denuncia prosperó y fue admitida por dos de los consejeros, lo que para Salinas es hoy motivo suficiente para apartarse y garantizar que el juicio a Bento sea totalmente imparcial.

