Casado dejó al descubierto la interna del PRO: "Milei tuvo más valor en 9 meses que Macri en 4 años"

Más cerca de Milei que del PRO

Hebe Casado confirmó que "no me iré del PRO si no me echan" y que no se baja de la pelea por la presidencia del partido a nivel local, a pesar de que el demarchista Gabriel Pradines ya asumió.

"El proceso está judicializado", insistió. "Fue una elección injusta. Nadie me puede explicar por qué había seis mesas en Luján y una en San Rafael, entre otras irregularidades. Cuando me expliquen eso con manzanas, diré que ganó la otra lista", dijo combativa.

Casado volvió a dejar en claro sus diferencias con Omar De Marchi, líder del sector que se alineó con Macri y ganó la interna en las urnas y lo tildó del "peor político de Mendoza".

"Le hace mucho daño a la política vistiéndose de cordero cuando es un lobo y lo único que le interesa es su bien personal y jamás hace algo por el resto. Salta de un lado a otro para acomodarse. No genera equipo ni lealtades por su forma de ser", argumentó.

En tanto que, sobre el demarchismo y Milei, puntualizó: "Trata de congraciarse con el mileismo pero en los actos no lo son y han votado todo con el kirchnerismo".

El veto al aumento a los jubilados y el voto de los mendocinos

Hebe Casado se puso también del lado de Javier Milei en su planteo del veto al aumento a los jubilados que aprobó el Congreso y que contó con el voto positivo de los legisladores que responden a Alfredo Cornejo.

"Venimos haciendo un esfuerzo enorme todos y ahora quieren ser Papá Noel y aumentarle a los jubilados de golpe", cuestionó a los diputados y senadores nacionales.

Y los tildó de irresponsables: "Me parece que es una irresponsabilidad votar a favor cuando estamos tratando de normalizar el país".

Entre los que votaron a favor en su momento estuvieron los tres diputados radicales Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Julio Cobos; y los dos senadores radicales, Mariana Juri y Rodolfo Suarez. De todos ellos, el único que se mantiene firme y ya tiene decidido ratificar su voto a favor del proyecto si es que Milei lo veta, es Cobos.

"Lo que hay que ver es cómo vamos a hacer sostenible el sistema previsional, esa forma es generando riqueza y empleo", expresó Casado para defender otras decisiones de oficialismo como la quita de Bienes Personales.

El conflicto con AMPROS

"El gremio no representa a los médicos en particular. Nunca se sintieron representados y lo digo yo que lo vivo del otro lado", dijo Casado, que es médica inmunóloga.

"Hay que fijarse si los que van a las marchas son médicos u otros profesionales de la salud que están en Ampros", agregó.

Y defendió el sistema provincial: "La salud pública mendocina es mejor que cualquier salud pública que cualquier provincia cercana por mejor tecnología y capital humano".

Casado agregó que "en algún momento se tendrá que hablar de una reestructuración del sistema de salud argentino. Tiene muchos ribetes y ha hecho que los médicos siempre sean el último orejón del tarro. Las obras sociales pagan a las farmacéuticas y a los hospitales y dejar para después a los profesionales".