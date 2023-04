Carmona presentó a sus precandidatos a intendente en Guaymallén, Las Heras y Ciudad

"El federalismo será una de las improntas de nuestra campaña. Tenemos que poner en valor los proyectos municipales", dijo a Diario UNO tras el encuentro de este jueves al mediodía.

"Estamos ante una gran oportunidad para el justicialismo de Mendoza porque la implosión de Cambia Mendoza con Cornejo y De Marchi, que son el mismo contenido con distinto envase de presentación, nos abre la posibilidad de que el peronismo pase por el medio", expresó además en radio Nihuil.

Nombres fuertes del peronismo para recuperar intendencias en Mendoza

Guaymallén y Las Heras son dos de las obsesiones del peronismo. Perdió esos municipios por diferentes circunstancias en los últimos años y, entre la renovación forzada a la que tiene que apelar Cambia Mendoza en el primero y la complicada situación que atraviesa la comuna lasherina por la salida de Daniel Orozco, el PJ entiende que se abrió una puerta enorme para volver a ser gobierno allí este mismo año.

No es casualidad entonces que como precandidato a intendente en Guaymallén, por ejemplo, vaya el senador Rafael Moyano, hombre de confianza de Guillermo Carmona en su espacio, y quien en la propia Legislatura se ha plantado más de una vez en la vereda contraria a la de Lucas Ilardo, referente de La Cámpora.

Tampoco lo es que Rubén Miranda, quien supo gobernar Las Heras durante 12 años, haya decidido volver a la competencia y se presente nuevamente como precandidato a intendente.

"Tenemos una propuesta muy fuerte en el área metropolitana de Mendoza", aseguró confiado Guillermo Carmona, quien además de estos dos experimentados, destacó en el primer distrito a Carina Farah, una economista que irá por la intendencia en la capital mendocina y que, según él, se transformará en una de las grandes revelaciones.

"Tenemos una fortaleza muy grande para la interna y nos vemos con grandes chances para las generales, no solo en el primer distrito sino también en departamentos como Luján de Cuyo y Godoy Cruz", expresó el secretario de Malvinas Argentinas.

Allí, en esta área metropolitana en la que el peronismo ya gobierna Maipú (que adelantó elecciones) habrá dos ejes de campaña y, claro está, de trabajo a posteriori de ganar en las urnas: "El unicipio fue un fracaso y hay que trabajar fuertemente en ordenar, por un lado el tránsito y por otro el crecimiento territorial".

Guillermo Carmona intendentes.jpg Guillermo Carmona, precandidato a gobernador del peronimo para las PASO 2023, junto a sus precandidatos a intendente en 9 comunas.

Trayectoria y perfiles promisorios, la conjunción que ofrece el peronismo de Carmona

Aclaro: lo personifico en el precandidato a gobernador pero detrás de él, en el armado de las listas, estuvo la mano de intendentes como Emir Félix y Matías Stevanato. Roberto Righi, otro de los referentes que estuvo a poco de jugársela por la gobernación, ha mantenido charlas con el propio Carmona aunque, hoy por hoy, está enfocado en las elecciones en Lavalle.

"Tenemos trayectoria y experiencia con Rubén Miranda, Rafael Moyano y Andrés Benítes; también en el Sur con José Barro y Oscar Bonardel; y precandidatos jóvenes, profesionales, con perfiles promisorios y destacados tanto en la actividad privada como pública como es el caso de Ariel Poves, Mauricio Figueroa, Cristina De Vito o Carina Farah", describió solo a modo de ejemplo.

"Es una buena conjución", concluyó conforme con el equipo que considera "parte fundamental para gobernar".

Primer distrito:

Ciudad de Mendoza: Carina Farah, economista, docente universitaria.

Guaymallén: Rafael Moyano, senador provincial, ex subsecretario de Desarrollo Social.

Las Heras: Rubén Miranda, ex intendente, ex diputado nacional.

Segundo distrito:

Junín: Gastón Vera, cooperativista, militante político y social, sociología en la UNCuyo

San Martín: Mauricio Figueroa, abogado

Rivadavia: Cristian De Vito, licenciado en gestión de negocios regionales, docente, asesor en la Cancillería.

Guillermo Carmona intendentes 3.jpg Los precandidatos a intendente por el segundo distrito: De Vito (en el medio Carmona), Figueroa y Vera.

Tercer distrito:

Tupungato: Daniel Sieli, empresario, Veterano de Malvinas.

Godoy Cruz: Ariel Poves, contador.

Luján de Cuyo: Andrés Benítes, trabajador municipal jubilado, ex asesor gremial en Osep, ex dirigente sindical.

Guillermo Carmona intendentes 2.jpg

En el encuentro de este jueves no estuvieron presentes los precandidatos del cuarto distrito, a donde Carmona viajará este fin de semana.

Allí se reunirá con el empresario y exconcejal José Barro, que buscará ganar las paso en Malargüe, donde también se presentará el exgobernador Celso Jaque por la lista de Omar Parisi.

Y con Oscar Bonardel, contador, ex funcionario municipal, concejal y delegado del Fondo de Transformación y Crecimiento que irá por la intendencia en General Alvear.

¿Puede el peronismo pasar por el medio?

"Hubo alguna preocupación por los dirigentes que se irían con De Marchi pero el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y quienes intentaron irse porque pensaron que el peronismo estaba terminado, todavía tienen la posibilidad de estar", advirtió.

Carmona cree que en dos fortalezas y por eso su confianza en estas elecciones provinciales, cuando mucho se habla de que el peronismo podría quedar tercero: "Hay una clara división entre la elección nacional y la provincial y vamos a poder discutir los temas de Mendoza. Eso creo que es una ventaja que vamos a tener", dijo por un lado.

Y por otro resaltó: "Tras las PASO, el que pierda (del frente Elegí) acompañará. Vamos a poder construir en la diversidad para enfrentar a estas dos versiones de Cambia Mendoza".

Sobre su lista, Carmona destacó también que se apostó por una "fórmula federal, con alguien del Norte y alguien del Sur. Es un orgullo estar acompañado por Liliana Paponet (diputada nacional del riñón de los Félix) y que la fórmula sea mixta".

"Hemos definido transitar una propuesta desde el peronismo mendocino en la que no está Unidad Ciudadana ni La Cámpora ni el peronismo tradicional de Carlos Ciurca", dijo marcando diferencias con la lista de Ahora peronismo

"Me he preparado para esto, he transitado todas las instancias y creo que puedo aportarle a la provincia", cerró.