Flor Destéfanis le tiene fe al peronismo: "En este escenario de tres, creo que podemos salir primeros"

Flor Destéfanis, quien este domingo se presenta como precandidata a intendenta de Santa Rosa para ir por la reelección, analizó que la presentación de cuatro listas para las PASO provinciales dentro del peronismo acabó siendo un signo positivo: "Me encanta el cierre de listas que se ha dado en el frente Elegí. La amplia participación, que le demos las posibilidades a todos los dirigentes creo que moviliza a todos los justicialistas".

Eso - dijo- "va a generar, en este esquema de tres, que esté todo el PJ unificado, caminando y que el resultado y el volumen genere que estemos todos detrás de quien termine ganando preparándonos para gobernar Mendoza, que es el objetivo final".

Flor Destéfanis Séptimo Día PJ.jpg Flor Destéfanis celebró que el peronismo mendocino presente cuatro listas para las PASO 2023 por el movimiento de militancia que generará.

Las listas del peronismo con sorpresas y sin nombres potentes para la gobernación

La presidenta del PJ es optimista de cara a las elecciones provinciales. Si bien desde en un primer momento pregonó por una lista de unidad que encabezara algún intendente del peronismo tradicional como Emir Félix, Martín Aveiro o Roberto Righi, se conformó y hasta celebró que se hayan presentado en las cuatro listas muchos dirigentes que, quizás, en otro contexto no se hubiesen animado.

"No veo como un fracaso no haber podido lograr la fórmula de unidad ampliamente representativa de todos los sectores", dijo Flor Destéfanis sobre el frente Elegí. "Se ha dado la posibilidad de que todos participen, de medirse, de caminar sus barrios, de presentar sus propuestas, hay muchos jóvenes, mucha dirigencia nueva en las listas", rescató.

Para ella, esta movilización que se dará durante las PASO después se verá reflejada a la hora de militar las calles por la lista que resulte definitiva para ir por la gobernación en representación del frente.

Y destacó a los que eligieron quedarse y dar pelea desde adentro, en contraposición a, por ejemplo, Jorge Omar Giménez que prefirió ser precandidato a intendente de San Martín junto a Omar De Marchi: "Creo que las discusiones se tienen que dar dentro del frente, valoro a los que se quedaron. Respeto, en el caso de Jorge Omar las decisiones personales pero celebro mucho más la cantidad de candidatos a intendente que ahora hay en San Martín, que cuando estan las grandes figuran no saben si acercarse o no".

Tres jugadores principales: Cambia Mendoza, La Unión Mendocina y el Frente Elegí

De ese escenario de a tres habló Destéfanis en varias oportunidades. La salida de De Marchi y Orozco del frente Cambia Mendoza para el armado de una nueva alianza que tuvo muchas novedades de último momento (incluida la del propio Orozco) también entró dentro del análisis de la intendenta.

"El peronismo puede ser una oferta sana y coherente en todo este lío", dijo al respecto.

"En este escenario de tres, frente a la poca planificación y las discusiones, en vez de salir terceros, creo que podemos salir primeros. Ese volumen que va a tener el frente en las PASO es lo que nos va a movilizar para las generales", afirmó en Séptimo Día.

Los precandidatos a gobernador que ofrece el justicialismo son cuatro: Guillermo Carmona, apoyado por el sector de los intendentes del PJ tradicional; Omar Parisi, que va en la lista junto al camporista Lucas Ilardo; el dirigente del PTP Nicolás Guillén, apoyado por el Movimiento Evita; y el abogado kirchnerista Alfredo Guevara.

Ni este escenario final ni el que presentaron los otros dos frentes que sorprendieron con sus precandidatos a vice: Hebe Casado con Alfredo Cornejo; y Daniel Orozco con Omar De Marchi, ha sido analizado por una encuesta aún

Para Destéfanis, por más de que alguna aparezca de aquí hasta el 11 de junio (día de las Primarias), "la mejor encuesta serán las PASO".

La debilidad, aunque para todos, y no solo en las elecciones provinciales sino también en las municipales de este domingo, será la boleta única. Así lo pensó Destéfanis y coincidió Alfredo Cornejo, invitado también al programa. "La Boleta Única va a ser muy compleja", dijo Flor; mientras que el precandidato a gobernador reconoció que hasta lo habló con Rodolfo Suarez antes de la sanción de la ley, porque la considera una buena opción pero no para las Primarias.

¿La crisis nacional tira para abajo al peronismo en Mendoza?

"Soy sincera, soy parte de un proyecto político que forma parte del gobierno nacional y tenemos errores y vivimos una situación muy anguastiante pero frente a eso no significa que me vaya a correr. Este gobierno también ha tenido obras y viviendas en todos los municipios que ante la economía pierden fuerza, pero yo no voy a esconderme", dijo.

Elecciones en Santa Rosa

Este domingo, Flor Destéfanis será la única precandidata por el frente Elegí en las PASO de Santa Rosa.

Además de ella, por Cambia Mendoza se presentan Norma Trigo, Antonio Ponce, Ricardo Villalba y Leonardo Fernández. Por el frente Libertarios, Demócratas y Jubilados, lo hace Eugenia Magallanes; y por el Partido Verde, Elio Pannocchia.

"No tenemos encuestas, sinceramente. La que nosotros tenemos es la de la gente, la de estar, nunca nos hemos manejado con encuestas, sino poniendo el cuerpo, escuchando a la gente", dijo en los últimos días de campaña antes de a veda electoral.

"Sabemos que pasamos nosotros porque no tenemos PASO. Y después nos concentraremos en quienes pasen en los otros frentes. Nosotros confiamos en lo nuestro", dijo.