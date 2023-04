Omar Parisi presentó sus cartas como un "obsesivo de la gestión" en su carrera hacia la gobernación

"Me obsesiona gestionar bien, lo hice como intendente, como titular del IPV y a eso me dedico en el sector privado", señaló Parisi que durante seis años estuvo a cargo de la intendencia en Luján de Cuyo.

► TE PUEDE INTERESAR: La política mendocina recicló a 7 ex intendentes vintage y los candidateó

En las PASO del 11 de junio, Parisi competirá dentro del peronismo con Guillermo Carmona, Nicolás Guillén y Alfredo Guevara. Sobre la ruptura de Cambia Mendoza, analizó: "La división del oficialismo en dos fuerzas, que se dio desde hace 15 días pero todos sabemos que es todo lo mismo, hará la situación electoral más aliviada".

Omar Parisi- Lucas Ilardo.jpg Omar Parisi y Lucas Ilardo, una de las fórmulas que presentó el peronismo mendocino para las PASO 2023.

"Estamos a la deriva", dijo Omar Parisi sobre el rumbo de Mendoza

"Venimos con la idea de cambiar el rumbo de Mendoza a través del peronismo, que es la única fuerza que puede hacerlo", dijo Omar Parisi en su presentación como precandidato a gobernador.

"Llevamos 7 años de un oficialismo que tiene más tiempo para discutir sus roscas internas y echar la culpa al gobierno nacional de todo lo que sucede, que de solucionar los problemas de los mendocinos", apuntó Parisi luego en un mano a mano con radio Nihuil.

"Tenemos los salarios más bajos de todo el país, no hay construcción de escuelas, no hay construcción de viviendas, ni de hospitales. Estamos a la deriva y no es solamente es culpa de una mala situación macro, que no podemos cambiar, sino de que no haya gestión en la provincia", analizó.

Después de ser intendente en Luján, Parisi dirigió el Instituto Provinical de la Vivienda y fue diputado provincial. En 2019, al terminar su mandato, volvió a la actividad privada: "Salí de la zona de confort del sector privado para poner el cuerpo y cambiar el rumbo a través de la gestión; a través del liderazgo, entendiendolo como juntar a los mejores en un gabinete de trabajo para que podamos aunar esfuerzos, conocimientos, capacidades técnicas y podamos alumbrar un cambio de la matriz económica, un mejoramiento de salarios, un cambio en la OSEP".

Omar Parisi- Lucas Ilardo 2.jpg Parisi e Ilardo hicieron foco en su capacidad de gestión, contraponiéndola a la de Suarez.

Sobre ese gabinete, adelantó que el 11 de mayo se conocerán los nombres que lo acompañarían en caso de que resultase electo como gobernador de Mendoza, una parada difícil si nos enfocamos en los números que manejaban las encuestadoras sobre la posible performance del peronismo (aunque son anteriores a los anuncios de fórmulas).

Esa realidad es tomada tanto por Parisi como por Lucas Ilardo, su compañero como vice, como un "desafío muy importante que decidió aceptar por el amor a lo público, a los mendocinos y a que la Provincia salga del letargo que prácticamente nos ha dejado fuera de la órbita nacional".

►TE PUEDE INTERESAR: La líder de la Tupac Amaru aspira a ser diputada por el PJ aunque está procesada en 200 causas

Lucas Ilardo: "Suarez no es muy amigo del esfuerzo y Parisi todo lo contrario, es un fanático"

El precandidato a vicegobernador por el kirchnerismo dejó en claro que no perderá su estilo durante lo que será la campaña para las PASO. En su primera presentación tras el anuncio de la fórmula, Lucas Ilardo disparó: "Omar (Parisi) es un tipo de la gestión, sabe hacerlo, es obsesivo y necesitamos eso. Yo decía que Suarez no es muy amigo del esfuerzo y Omar es todo lo contrario, es un fanático".

"Omar plantea un cambio de rumbo y el peronismo es el única fuerza que lo puede ofrecer. No se puede poner como excusa en Mendoza la situación nacional, que sabemos que es difícil. Los mendocinos no pueden esperar a que la Nación esté bien para que la Provincia esté bien", señaló.

Sobre el desafío de ser precandidato a vicegobernador, Ilardo le dijo a radio Nihuil: "Me convencí porque hace mucho tiempo que decimos que Mendoza va en un rumbo equivocado. El que inició Cornejo y siguió Suarez nos ha dejado en un lugar crítico. Pasamos de ser la potencia de Cuyo a ser la peor en números".

"Llevamos ocho años con el radicalismo gobernando y ese ciclo está terminado", dijo y agregó ya en pleno tono de campaña: "El nuevo rumbo lo va a gobernar Omar Parisi".