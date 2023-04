Los municipales de Guaymallén acataron la conciliación obligatoria y levantaron el paro que duró 4 días

La ebullición fue in crescendo y en el transcurso de la mañana desde la comuna emitieron un comunicado con fuertes críticas a los sindicatos y a los empleados que adhirieron al paro. El documento comenzó diciendo que "el pasado miércoles, se declaró un paro sorpresivo e ilegal en la Municipalidad de Guaymallén" .

Para la comuna la huelga fue impulsada por sectores ligados al peronismo y a la izquierda por lo que la consideró de carácter político y hasta acusó al personal en rebeldía de acciones de sabotaje.

Municipales de Guaymallén1.JPG En momentos en que estaba un móvil de Canal 7, los trabajadores fueron notificados de la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de dictar la conciliación obligatoria.

Los gremios de los municipales acataron la conciliación obligatoria

Poco después de las 18, en el playón de servicios públicos de Guaymallén, sobre calle bandera de Los Andes, en Buena Nueva, los trabajadores fueron anoticiados de la conciliación obligatoria y de la decisión de la dirigencia de SOEMG (Sindicato de Obres y Empleados Municipales de Guaymallén) y Asemuc (Asociación de Empleados Municipales) de acatar esa resolución.

Mientras esto ocurría la tensión iba en aumento porque se rumoreaba que llegaría Infantería para desalojar a los manifestantes que aparentemente impedían la salida de los camiones tanto recolectores como de agua.

Infantería no llegó pero sí había una fuerte presencia policial aunque no hubo incidentes. El clima se había enrarecido porque la versión que circulaba era que frente a la medida de fuerza de los trabajadores, los jefes y capataces eran los que iban a salir manejando.

Fue entonces, en medio de esa situación de nervios y confusión que llegó la noticia de la conciliación obligatoria. Esto hizo desistir a los municipales de continuar con la medida de fuerza aunque no disminuyó el malestar y la dedicaron fuertes cánticos al intendente. Se esuchaba fuerte "Marcelino, Marcelino, no te lo decimos más, si no llegamos a un acuerdo, qué kilombo se va a armar".

Guaymallén acumulación de basura.jpg Acumulación de basura en las calles de Guaymallén por el paro de los municipales.

Estaba allí presente un móvil de Canal 7, con Julián Chabert y en él se expresaron los delegados mientras esperaban la llegada de Alfredo Fredy Funes, secretario general de SOEMG y conocido también por ser director técnico de fútbol y dirigente ligado con el club Rodeo del Medio.

El delegado Pablo Barrera dijo que "estamos en estado de asamblea. Acatamos la conciliación obligatoria y esperamos ahora que la Municipalidad nos convoque".

Otro representante sindical, Norberto Herrero agregó que "ya pueden salir camiones. No va a haber obstrucción".

También aseguraron los voceros que "no es verdad que estamos aquí porque lo decidieron el peronismo y la izquierda. Esto está fuera de todo alcance político y tiene que ver con que el sueldo inicial de un municipal es de $26.000".

Plaza oscura.jpg Una plaza del barrio Cadore, a metros de la escuela Giacchino está sin luz desde el inicio de la semana. Ahora que se dictó la conciliación obligatoria, los vecinos esperan que se solucione el problema.

