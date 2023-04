Desde la comuna de Guaymallén criticaron a los empleados por el paro que suma tres días sin recolección de basura

Pablo Barrera, delegado del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén(SOEMG), dialogó con Radio Nihuil y explicó cuánto ganan y por qué piden un aumento del 100% en el sueldo básico y aseguró que si el intendente no presenta una propuesta, las medidas "se van a endurecer".

Al mismo tiempo, la intendencia emitió un comunicado oficial, diciendo que el paro es ilegal, ya que no se respetaron los tiempos establecidos para realizar la protesta. Además, aseguraron que es el resultado de un conflicto político y que los pedidos que realizan son desatinados.

Por último detallaron cuáles han sido los aumentos otorgados hasta el momento

El motivo y las consecuencias del paro de los municipales

Barrera explicó que piden un 100% de aumento en el básico porque, actualmente, este salario inicial de un trabajador municipal es de 28.000 pesos y la intención es que llegue, por lo menos, a 56.000 pesos.

Así y todo, tendríamos sueldos de indigencia, ya que la canasta básica en Mendoza está en 191.000 pesos. Con este incremento, llegaríamos a un sueldo de 80.000 pesos Así y todo, tendríamos sueldos de indigencia, ya que la canasta básica en Mendoza está en 191.000 pesos. Con este incremento, llegaríamos a un sueldo de 80.000 pesos

Según comentó Barrera, el intendente Marcelino Iglesias dijo que este es "un paro político" y que no va a negociar con ellos.

Sin embargo, el delegado aseguró que luego y en una reunión más chica, dijo que sí iba a llevarles una propuesta en horas del mediodía.

Creemos que nuestro reclamo es justo y que no vamos a hipotecar las arcas del municipio si nos dan lo que pedimos

El resultado de lo que está sucediendo afecta a los vecinos, ya que hace tres días que no les levantan la basura. Ya hay acumulación de residuos en algunos contenedores.

Tampoco trabajan las cuadrillas de mantenimiento y hay problemas como falta de electricidad en espacios verdes que no se solucionan. Así ocurrió en la plaza del barrio Carode, donde no hay luz desde este lunes. Los trabajadores no han asistido a solucionar el problema y los vecinos se quejan porque la iluminación de esa plaza afecta a las cuatro calles que la rodean.

A este situación, Barrera la calificó como "desastre ambiental" y dijo que si no hay respuesta de la intendencia las medidas se van a "Endurecer", porque es una irresponsabilidad del intendente no responder y dejar que el paro continúe.

La picante respuesta de la intendencia de Guaymallén

A través de un comunicado oficial emitido por la intendencia de Guaymallén, desde el municipio aseguraron que el paro se inició de forma "ilegal", ya que no se respetaron los tiempos establecidos para realizarlo.

El comunicado comienza diciendo que "El pasado miércoles, se declaró un paro sorpresivo e ilegal en la Municipalidad de Guaymallén" y continúa explicando, desde el punto de vista del Gobierno municipal, qué fue lo que ocurrió.

"Previamente a que comenzara el paro, hubo reuniones con el gremio SOEMG, donde desde el ejecutivo municipal se les solicitó una semana a efectos de acercar una propuesta. No existió tal plazo, esa misma noche se declaró el paro, sin respetar los procedimientos legales vigentes"

Las declaraciones oficiales prosiguen diciendo que dentro del sindicato hay diferencias entre la conducción actual y otras expresiones sindicales que pugnan por la representatividad de los empleados y escalan la virulencia de los reclamos y de las medidas de fuerza.

"Parece haberse desatado una carrera entre los delegados sindicales para ver quién realiza la propuesta más desatinada y, por supuesto, incumplible", asevera la versión oficial.

Además, señala "algunas actitudes impropias" del personal municipal: como desinflar las cubiertas y sustraer las válvulas de los camiones para impedir que puedan salir a realizar su trabajo y suman una acusación aún más grave: sostienen que los delegados amedrentan a aquellos que están dispuestos a trabajar, amenazas a las cuadrillas y empleados que están trabajando, impedimentos para retirar las máquinas de trabajo de los depósitos y otras actitudes claramente reñidas con el equilibrio de los derechos laborales. También se observa presencia de personas que no pertenecen al municipio o que son de otros departamentos, azuzando el conflicto.

Para concluir con las acusaciones, el comunicado señala que "Para el ejecutivo municipal, es claro que a estos delegados o seudodelegados, la mayoría militantes de distintas fracciones partidarias vinculadas al Gobierno nacional o a la Izquierda, sólo les interesa el conflicto y no el salario de los trabajadores. Además, estando la provincia en período electoral, aparecen los impostados apoyos de algunos candidatos que, con una gran dosis de oportunismo e hipocresía, se golpean el pecho aduciendo defender a los trabajadores"

Antes de cerrar, la comunicación oficial indicó cuáles fueron los acuerdos de aumento salarial pautados con los empleados para el 2023.

En noviembre de 2022 , Guaymallén fue el primer municipio en proponer los aumentos salariales, y el gremio en aceptarlos.

, Guaymallén fue el primer municipio en proponer los aumentos salariales, y el gremio en aceptarlos. Los mismos consistieron en un 15% sobre el básico para diciembre de 2022 y aumentos consecutivos y continuos del 7% a partir del mes de enero hasta octubre , sumando el 70% , que se vienen pagando con regularidad.

y y continuos a del mes de , sumando el , que se vienen pagando con regularidad. Se estableció un bono de $45.000 , a pagarse de la siguiente manera: $10.000 en diciembre de 2022, $20.000 durante la primera semana de enero y $15.000 en la tercera semana de enero . Todos fueron abonados en tiempo y forma.

, a pagarse de la siguiente manera: de 2022, durante la primera semana de y . Todos fueron abonados en tiempo y forma. Se estableció un bono de $18.000, a partir del mes de febrero y durante marzo, abril y mayo, que se viene pagando regularmente. Ese bono luego se transformará en $20.000 durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

y durante que se viene pagando regularmente. durante los meses de Estos bonos se pagan a todo el personal, sin distinción de categorías, con exclusión de los cargos fuera de nivel.

con exclusión de los cargos fuera de nivel. En el municipio todos los pagos se realizan a través de la planilla oficial, sin entrega de tickets u otro elemento similar.

En noviembre de 2022, también se acordó la actualización de varios ítems que habían quedado desfasados.

también se acordó la que habían quedado desfasados. Además, se convino que, si pese a los aumentos estipulados durante el año se produjeran desfasajes, volverían a generarse reuniones en el segundo semestre.

Según los trabajadores, abrá propuesta

A pesar de la dureza del comunicado, el representante de SOEMG aseguró que el municipio les va a acercar una propuesta.

El mecanismo es que se les informará a los delegados y estos serán los encargados de consultarla con el personal. De esta propuesta depende que el conflicto se destrabe y se reestablezcan los servicios, o bien, se rechace y el paro continúe.