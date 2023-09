Con el registro vistoso y pícaro que lo caracteriza, Melconian tampoco ahorró en críticas. Y el colega de radio Nihuil Emilio Medina estuvo ahí para documentarlo.

"Hay dos de los tres candidatos a la presidencia de los que no conozco el plan económico: Sergio Massa y Javier Milei", destacó el expositor. En el caso del primero, cuestionó la "falta de anclaje" en diversos aspectos, lo que -desde su perspectiva- derivaría en una macroeconomía errática.

Y en el caso del candidato de La Libertad Avanza, el economista señaló: "Con Javier Milei se aplica perfectamente el teorema de Baglini", en referencia a la idea de que mientras más lejos se está del poder se proponen cosas más osadas, mientras que al acercarse a la posibilidad cierta de gestionar todas esas ideas se moderan en pos del realismo.

Cornejo escuchando a Melconian.

"Yo vengo a jugar mi prestigio acá afirmando que si en Argentina quieren aplicar dolarización, eso implicará algo similar a un Plan Bonex, un corralito o una licuación de activos", disparó Melconian al analizar las propuestas que se escucharon recientemente desde el sector de Javier Milei

"Milei sólo habla de dolarización y motosierra (...) y la devaluación de Massa después de las PASO fue muy burda. Sobre todo porque perjuró que no la iba a hacer (...). Hoy tenemos reservas negativas de 10 mil millones de dólares", advirtió Melconian.

Palos para los "dolarizadores"

En otra parte de la alocución, el orador arremetió: "En vez de bailar en campera de cuero encima de un escenario, lo que tenemos que decir es que si cortamos el déficit y se reanuda la demanda de crédito; si tenemos un programa y nos creen, eso se va a ir transformando en crédito para el sector privado".

Carlos Melconian

"La alternativa cuando se vuelven locos los dolarizadores -añadió- es agarrar todas las Lelics que debe pagar el Estado y dar un bono a 10 años como ocurrió en el Plan Bonex. Esto ellos -en relación a Milei y su equipo- no lo dicen, pero yo voy a jugar mi prestigio acá diciendo que si no tienen algo similar a un Plan Bonex, un corralito o una licuación no hay posibilidad de dolarizar en Argentina".

En contraste, la propuesta que presentó el economista de Bullrich habla de "blanquear" un bimonetarismo que se produce de hecho en el presente.

"La hipocresía no va a existir más. Lo que va a ocurrir es que vamos a asumir que hay cosas para las que usamos dólares y cosas para las que usamos pesos. Y no hay que subestimar a la gente: hay 45 millones de personas que las pasaron todas. A lo sumo, lo que tenemos que hacer es emprolijar lo que la gente ya sabe qué está pasando".

"Estabilizar la economía es una medida popular"

Después de su exposición, hubo una conferencia de prensa en la que el analista se mostró con el candidato a la vicepresidencia por JxC y compañero de fórmula de Bullrich, el mendocino Luis Petri. También estuvieron cerca el candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y su vice, Hebe Casado.

"Estabilizar la economía es más una medida a favor de los salarios que a favor de los empresarios", enfatizó Melconian en diálogo con colegas de diferentes medios. "Porque el empresario tiene cómo derivar sus activos frente a un cuadro inflacionario, pero el que cobra cada 30 días no".

Respecto a la actitud que un eventual gobierno de JxC tendría frente al complejo agroexportador, también hubo definiciones. "Recontra pro campo. Si yo vivo en un país donde de 90.000 millones de dólares (de exportación) 45.000 vienen del campo, ¿puedo ser tan pelotudo de tirarme en contra? Yo me crié en un barrio, todavía soy bicho y estas cosas las entiendo".

Carlos Melconian junto al candidato a vicepresidente Luis Petri y los candidatos a la gobernación Alfredo Cornejo y a la vicegobernación Hebe Casado. De espaldas, la aspirante al Congreso Nacional Patricia Giménez. La mesa de Juntos por el Cambio.

Petri: "Melconian es el economista más importante de la Argentina"

Así calificó Luis Petri a Melconian al finalizar la conferencia. "Viene trabajando con un grupo de especialistas desde hace 2 años, armando un plan para rescatar a la Argentina", describió el aspirante a la vicepresidencia.

"Es parte de la necesidad que tenemos de ordenar no sólo lo económico sino la seguridad y la educación -desarrolló- (...) Y hay que terminar con los gerentes de la pobreza. La política social debe ser monopolio del Estado, sea a través del gobierno nacional, las provincias o los municipios".

Carlos Melconian, Luis Petri y Alfredo Cornejo.

Pilas nuevas para JxC

Si bien Melconian repitió varias veces que él está "para compartir propuestas y no para pelear con nadie", lo cierto es que en Mendoza no esquivó las preguntas que se referían a otras fuerzas políticas.

Nada es casualidad en estos tiempos jalonados por las urnas. Y es que uno de los riesgos con los que se enfrenta ahora la fórmula Bullrich-Petri tras haber vencido en las primarias de JxC es quedar atados a un liberalismo "duro" en el que Javier Milei se vende como la "primera marca", la opción verdadera.

En ese contexto, el economista de Fundación Mediterránea llegó para renovar la paleta discursiva del frente opositor. Y lo cierto es que por ahora lo ha conseguido. A fuerza de un lenguaje florido que "traduce" los tecnicismos al registro cotidiano, Melconian aprovecha su timing televisivo para salir a la cancha a competir por la atención de votantes que están enojados y aburridos.

Después está la discusión meramente ideológica, que merece capítulo aparte.