Caravanazo y acto público en Malargüe contra la ocupación mapuche de 30.000 hectáreas del Sur

Uno de los argumentos más fuertes contra el INAI es que en parte de la superficie hay actividad petrolera, lo que afecta el desarrollo productivo de Mendoza.

caravana antimapuche empresarios.jpg Andrés Vavrik (sentado, de izquierda a derecha) vocal y expresidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, fue quien organizó el caravanazo. En la foto, acompañado de los empresarios Mauricio Badaloni, Jorge Noguerol, Gustavo Miras y Diego Stortini.

En el acto también hubo políticos de Cambia Mendoza, como los radicales Luis Petri, Abel Freidenberg -posible precandidato a gobernador de San Rafael- y Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista.

El caravanazo antimapuche

La caravana antimapuche se puso en marcha cerca de las 11 de la mañana, en la localidad de Pareditas, San Carlos.

En esta columna se concentraron los manifestantes del Norte y del Valle de Uco, que transitaron hasta El Sosneado. Este fue el punto de encuentro con los que llegaban desde el Sur de la provincia.

Además de Vavrik, otros empresarios que lideraron la marcha fueron Mauricio Badaloni, Jorge Noguerol -presidente de la Cámara de comercio de General Alvear; Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Diego Stortini, expresidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán y Roberto "Panchi" Ríos, de la Cámara de Comercio de San Rafael.

Acompañaron comerciantes y representantes de firmas agrícolas y ganaderas del sur mendocino.

Las voces de la protesta

Se destacó Andrés Vavrik entre los oradores que sentaron postura contra las resoluciones del INAI de reconocer la propiedad de tierras a las comunidades autodenominadas mapuches de El Sosneado, de San Rafael, Suyai Leufu y Limay Kurref, de Malargüe.

El vocal de la Cámara de Comercio de General Alvear manifestó que "los que toman estas decisiones tendrán que entender que no pueden hacer esto a espaldas de la gente, del pueblo verdadero, que es el que hace funcionar al país".

caravana antimapuche 9.jpg Unos 120 vehículos se dirigieron hacia la plaza departamental de Malargüe como protesta a la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de reconocer la ocupación a manos de comunidades autodenominadas mapuches. Foto: Raúl Zalazar

Luego destacó que "no pueden dejar contenta a una masa de gente que no trabaja pero vota, que no paga impuestos pero elige y decide, y que se encarga, ya sea en una gran ciudad como en el lugar más inhóspito de Malargüe, de complicarles la vida a a los que sí queremos trabajar e invertir en Mendoza y el resto del país".

También Veteranos de Malvinas participaron en el acto, y tuvieron su espacio para realizar declaraciones. Dieron por sentado que defenderán a la Patria de la manera en la que lo han hecho cuando se los ha necesitado.