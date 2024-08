Bullrich visitó el Banco de Huellas Genéticas de Mendoza y defendió su aplicación en todo el país

El martes, un proyecto de ley que busca ampliar el uso de un banco genético a todos los delitos será tratado en la Cámara Baja junto a otras iniciativas vinculadas a la seguridad. La ministra definió: "Estoy trabajando para que Argentina tenga esta ley de ADN. Y también proponemos otra ley para regularizar las armas de más de 800.000 personas que alguna vez fueron legítimos usuarios y hoy están en negro".

Alfredo Cornejo Bullrich Majul Gullé.jpg Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Alejandro Gullé recorrieron el Banco de Huellas Genéticas.

Otra de las propuestas que Bullrich espera aprobar en breve es la llamada "Ley Antimafias", que busca imponer una pena de ocho a veinte años a todo aquel que pertenezca a alguno de los escalones de una organización criminal dedicada a delitos graves y organizados como el narcotráfico, la trata de personas, la comercialización de material de abuso sexual de menores, tráfico de órganos, secuestros, lavado de activos u homicidios. También se sumaron durante la discusión previa en Diputados delitos como la venta de niños y la corrupción.

Cornejo: "La experiencia mendocina es sumamente exitosa"

A su turno, el gobernador Alfredo Cornejo subrayó lo positivo que sería, a su criterio, la aplicación de una base de datos genéticos de alcance nacional.

"En Mendoza -dijo- la experiencia es muy positiva. En 7 años hubo 1.063 match positivos que han impactado en más de 4.500 investigaciones. Pero necesitamos que el resto de las provincias y la Nación agreguen valor a esta base de datos, porque el delito migra entre jurisdicciones".

Cornejo contó que gracias a que La Pampa también tiene un registro similar se ha podido atrapar a delincuentes de allá que operaban en Mendoza. "Por esto es relevante que Diputados le dé media sanción a este proyecto, que corrige una ley nacional que destinaba este tipo de análisis sólo a delitos sexuales. Aspiramos a cargar al 10% de la población en el banco de datos", sugirió.

El encuentro también contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y del procurador de la Corte, Alejandro Gullé.

Bullrich avala la domiciliaria para condenados de lesa humanidad

En otro segmento del diálogo, la ministra de Seguridad de la Nación habló del reclamo de prisión domiciliaria que están llevando a cabo algunos represores condenados por delitos de lesa humanidad.

"Lo importante es la igualdad ante la ley -argumentó-. A los 70 años, las personas condenadas que han cometido crímenes de todo tipo pueden obtener el beneficio. Pero en el caso de delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel. Una cosa es cumplir una condena y otra es tener en una cárcel a una persona con cárcel terminal".

Bullrich, no obstante, no especificó a quién se refería con esa cita. En cualquier caso, existe la posibilidad de pedir domiciliaria por cuestiones de salud, algo que según pareció aseverar la ministra no estaría ocurriendo.

En cuanto a la visita a genocidas que llevaron a cabo un grupo de diputados de La Libertad Avanza -entre ellos, la mendocina Lourdes Arrieta- Bullrich se preguntó: "¿Existe alguna prohibición para visitar a tal o cual detenido? Yo creo que no. Los que lo concretaron tienen que hacerse cargo; pero desde la perspectiva de la libertad, si hay personas que quieren dar vuelta una lectura del pasado, están en su derecho. La libertad no es condenar a quienes no creen que los desaparecidos fueron 30.000".

