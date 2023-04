Bragagnolo vaticinó: "En Luján el triunfo es abrumador, lo era conmigo y lo será ahora también"

Bragagnolo negó que sobre su decisión de bajarse de la reelección haya pesado el viraje de su tío, el diputado Omar De Marchi, de irse de Cambia Mendoza y gestar el nuevo frente La Unión Mendocina, y sí insistió en que tomó esa decisión por razones personales y familiares.

"En política lo más común es uno se quede al calorcito del lugar o el cargo que da más seguridad, pero en mi caso quise demostrar que uno puede hacer las cosas bien y dar un paso al costado", dijo y sumó que ya acumula más de 12 años en la gestión pública y pretende a futuro dedicarle más tiempo a sus hijos.

►TE PUEDE INTERESAR: Lejos de la renovación, la política mendocina recicló a 7 ex intendentes vintage y los candidateó

"No se puede elegir a las personas por el sello partidario"

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Una de las mayores sorpresas que dio Omar De Marchi, tras forjar La Unión Mendocina, fue llevarse al intendente radical de Las Heras, Daniel Orozco, como su precandidato a vicegobernador.

Desde el momento en que el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, decidió abandonar Cambia Mendoza para forjar La Unión Mendocina, dejó al intendente lujanino en un incómodo lugar. No sólo porque debía decidir si seguía sus pasos y daba el portazo que finalmente dio, sino también porque su líder político se iba criticando fuertemente a Alfredo Cornejo, y al gobernador Rodolfo Suarez, con quien Bragagnolo compartió su mandato.

Sin embargo, el intendente lujanino no fue tan lapidario con sus ex socios radicales, pero sí defendió el espacio que gestó su tío, que se llevó a una parte del PRO, aunque su partido terminó intervenido e inscripto en Cambia Mendoza por decisión de la cúpula nacional.

"Sí coincido que uno no puede elegir a las personas por el sello partidario. No siempre el que es de mi espacio es el mejor. El ejemplo lo podemos ver con Esteban Allasino, que no viene de la política. Podríamos haber puesto al amigote del PRO, pero creemos que es Esteban el que tiene las mejores condiciones para hacerlo", dijo para argumentar su postura.

►TE PUEDE INTERESAR: Ya son 22 los echados o renunciados en Las Heras tras el "plumazo" de Orozco y su cambio de bando

Bragagnolo negó que vaya a ser legislador nacional ni funcionario de De Marchi

Al hablar de su futuro cercano, Bragagnolo que será quien lidere la coordinación de los equipos técnicos del frente demarchista, negó que esté pensando en una posible candidatura nacional o que se ilusione con integrar el posible gabinete de De Marchi, si es que él lograra imponerse en las elecciones provinciales.

"No me lo han ofrecido, ni me lo han planteado. Hoy tengo la cabeza en estos 8 meses que quedan. Me saco la humildad y la sencillez, pero hay que decir que hemos llevado adelante la mayor transformación de Luján, y eso tiene que continuar y por eso tenemos un plan de obras tremendo", remarcó y anunció obras en calle Vieytes, Araoz y Cobos, entre otras.