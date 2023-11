Era normal en la casa de los Milei. “Mi madre era cómplice con su silencio”, dijo él alguna vez. Había nacido el 22 de octubre de 1970 en Palermo, pero la familia se trasladó rápidamente a la zona de Tres de Febrero, mientras el padre pasaba de colectivero a empresario del mismo rubro.

Javier Milei niño.png Milei antes de salir a la escuela, en la primera mitad de los '70.

Javier hizo sus estudios en el colegio Cardenal Copello, de Villa Devoto. A los 13 se acercó hasta Chacarita Juniors para transformarse en arquero de las divisiones inferiores. Aseguran que tenía condiciones y que estuvo cerca de explotar. Alguna vez, en un partido contra Vélez Sarsfield, protegió la valla de los remates que le hacía un jovencísimo Diego Simeone.

La elección de Chacarita no fue al azar: su abuelo lo llevaba a esa cancha desde hacía algunos meses. “Era épico, porque además ese mismo año habían ascendido a Primera, así que estaban todos los chiches”, ilustró el economista.

Es cierto: Chacarita concretó el ascenso en 1983, y en el octogonal final hubo un partido que terminó con graves incidentes. Crease o no, no sólo el rival era justamente Tigre, sino que –cuentan los que saben- ese día, con los desmanes, se extinguió para siempre la amistad y la buena onda que había entre ambas hinchadas, dando paso a una rivalidad encarnizada y ya histórica.

Los primeros pasos del economista

Supuestamente, a Milei el interés por la economía se le despertó más o menos para esa época, en la preadolescencia. Lo adjudica al colapso de la gestión que hiciera José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura. Sin embargo, si fue así, el efecto en él terminó de nutrirse sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Ese presidente al que, aunque la mayoría del país lo haya bautizado Padre de la Democracia, él ha preferido llamar “el fracasado hiperinflacionario”.

Javier Milei joven.jpg Una de las imágenes más difundidas del libertario. A pesar de su idilio con Chacarita, era hincha de Boca.

Para ese mismo año, en que cambió el fútbol por los estudios económicos, el joven Javier de 19 años todavía cantaba en Everest, su banda de rock que hacía covers de los Rolling Stones. En menos de un lustro se recibió como licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano y obtuvo dos maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, además de la Universidad Torcuato Di Tella.

A los 22 años llegó uno de los episodios más invocados de los últimos días en el país: la pasantía en el Banco Central que no quisieron renovarle. “¿No será que querés destruir el BCRA porque te sentiste rechazado?”, le enrostraron desde el peronismo cuando se conoció el asunto, al que Milei tenía guardado en sumo secreto. “La verdad es que la gente del área no estaba conforme conmigo; pero yo tampoco lo estaba con las tareas que me daban”, blanqueó esta semana.

No fue su última tarea cerca del Estado: en 1994 asesoró en el Congreso al entonces senador Antonio Domingo Bussi, quien murió cumpliendo prisión perpetua por sus asesinatos durante la dictadura. A partir de allí pasó a ser economista del banco HSBC, y se dedicó a calificar empresas durante seis años, hasta 2002.

Un año después, Milei se quedó sin trabajo y pasó uno de los peores momentos de su vida: “No me alcanzaba la plata para nada, así que lo único que hacía era comprarme una pizza todos los días y con eso comía a la mañana, al mediodía y a la noche. Llegué a pesar 120 kilos, imaginate: pizza todos los días. Hasta que un día me vi en el espejo, no me gusté y decidí que tenía que cambiar mi realidad”, contaba allá por 2018, el año de su explosión mediática, que se dio sobre todo en los programas de América TV Polémica en el Bar e Intratables.

milei en intratables.jpg Milei, durante su nacimiento mediático, a fines de la década pasada.

A propósito, hay un detalle curioso en ese boom: Milei era convocado por las formas feroces y atractivas con las que exponía su mirada. Pero, aunque el kircherismo siempre fue su blanco principal, eran sus críticas a la gestión económica de Mauricio Macri las que la mayoría de las veces encendían su furia. Hoy, Macri es uno de sus aliados principales.

Los altibajos del candidato Milei

En esos albores del siglo, Milei tuvo varias tareas: fue coordinador en el estudio de Miguel Ángel Broda por cuatro meses – un lugar donde él dijo haber “aprendido verdaderamente el trabajo del economista profesional”-; fue defensor de la Argentina en el CIADI, la institución que arbitra problemas jurídicos entre países y finalmente llegó a uno de los lugares con los que más se lo ha ligado: la Corporación América, de Eduardo Eurnekian. Ese conglomerado condensa, entre otras empresas, a Aeropuertos Argentina 2000.

A la par de esa vida laboral, Milei fue construyendo la académica: fue profesor de Microeconomía, Teoría Financiera, Crecimiento Económico y Economía Matemática en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. Al mismo tiempo, entre 2007 y la actualidad, publicó decenas de artículos y 11 libros, algunos en coautoría. Ha declarado que vive de dar conferencias y que cobra hasta 25 mil dólares por cada una.

Parte de sus libros, como por ejemplo Pandenomics (2021), y de sus artículos para diarios argentinos vieron llover sobre sí distintas denuncias de plagio. En algunos casos, como en el prólogo del citado Pandenomics, especialistas dijeron que Milei tomó textualmente párrafos enteros de un economista llamado David Meiselman, quien trabajó con el ídolo libertario Milton Friedman. “Las notas en diarios son de divulgación. Están vinculadas a un tema de la coyuntura; en las cuales, por practicidad, no se suelen hacer las citas”, fue la respuesta de Milei, según consignan distintos medios de comunicación.

javier Milei en Mendoza noviembre 2023.jpg Milei cosechó el calor de muchos mendocinos durante sus visitas. En 2023 vino dos veces a Mendoza. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Pero de las letras en los portales saltó a los sets de televisión. En 2015 comenzó a dar entrevistas televisivas con su colega y amigo Diego Giacomini (hoy la relación ya no es la de antes y de hecho asegura que Milei es un “conservador rancio”). Fue en esos días, en 2016; 2017 y-sobre todo- en 2018 y 2019, que se volvió un ídolo de multitudes.

El 26 de septiembre de 2020, el economista anunció en una transmisión en vivo junto a un influencer y su ex colaborador Álvaro Zicarelli, que sería candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Voy a meterme al sistema para sacarlos a patadas en el culo”, prometía. “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio son socios; entonces una elección de medio término da lugar a otras posibilidades”, estimaba por ese entonces.

Camino a la presidencia de la Nación

Desde 2021, Milei es miembro de la Cámara Baja del Congreso. Hace más de un año se alió con el Partido Demócrata y con el Partido Libertario para impulsar su candidatura a la presidencia de la Nación, a la que construyó sin menguar sus formas extravagantes y su perfil altamente mediatizado, salvo por periodos en los que eligió ser un dirigente más silencioso.

Milei-Massa-debate.jpg Milei contra Massa, en el debate previo al balotaje.

En ese sentido, algunas de sus propuestas más criticadas y llamativas llegaron de consultas que le hizo el periodismo. Quizá la más recordada es cuando le preguntaron por la venta de órganos y dijo “es un mercado más y podrías pensarlo de esa manera. ¿Por qué todo tiene que estar regulado por el Estado? Hay un estudio de Estados Unidos que (marca que) si dejaras esos mercados libres, funcionarían mejor y tendrías menos problemas”.

De cualquier modo, tanto Milei como sus colaboradores se han encargado de recordar que esto no es una propuesta que figure en su plataforma de Gobierno.

En las elecciones PASO del 13 de agosto, Javier Milei y La Libertad Avanza lograron quedarse con el primer puesto. Obtuvieron más de 7 millones de votos y quedaron expectantes de cara a las generales. En esa nueva oportunidad terminó segundo detrás de Unión por la Patria, con 29,9% de los votos. En Mendoza, sin embargo, ganó en las dos oportunidades; obteniendo en octubre 469 mil sufragios a favor y 42 puntos porcentuales.

Este 19 de noviembre enfrentará a Sergio Massa en el balotaje. Si gana, será elegido presidente de la República Argentina hasta el año 2027.

