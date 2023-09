Ataque a Claudia Ríos: el Servicio Penitenciario sólo pudo acreditar una de las tres requisas

Él se ocupó de detallar lo que le han informado los penitenciarios responsables del operativo y los testigos, acerca de lo sucedido.

►TE PUEDE INTERESAR: Quién es la fiscal Claudia Ríos, víctima del intento de asesinato en Mendoza

Dijo que antes de salir de Almafuerte, hubo una requisa de la que hay una filmación y hay dos personas que firmaron haberla hecho. Esta es, de las tres revisaciones que se le hicieron a los presos, la más detallada y de la que más datos existen.

Por esto, una de las presunciones es que el atacante -Hugo Arredondo- de Claudia Ríos no salió con la chuza desde Almafuerte, sino que la obtuvo en el camino o en el mismo Polo Judicial.

Al llegar al nuevo edificio de la Justicia mendocina, se realizó la segunda requisa, en la unidad penal que está en el mismo predio, y otra antes de ingresar a la sala de debate. Hay dudas sobre estos dos procedimientos.

Además, los presos pasan por dos detectores de metales, que tampoco dieron la alarma.

Lo que se está investigando es si hubo complicidad con alguno de los cuidadores, o bien, si se trató de un error en el procedimiento.

fiscal-claudia-rios-02.jpg La fiscal Claudia Ríos.

Cómo se realiza una requisa

El jefe del Servicio Penitenciario de Mendoza explicó que sí está permitido que los presos se quiten la ropa para ser revisados, pero no está permitido revisar sus cavidades corporales, al menos no lo puede hacer un penitenciario.

Para esto, es necesario que lo haga un profesional de la salud. No fue el caso esta vez, puesto que, tal y como lo explicó Orellana, los detectores de metales no dieron la alarma en ningún momento, por lo tanto no se pidió una requisa más exhaustiva, como tampoco se solicitaron mayores medidas de seguridad.

►TE PUEDE INTERESAR: Fiscal Claudia Ríos tras el intento de asesinato: "Llevé el gas pimienta por presentimiento"

Cómo sucedió el ataque a la fiscal Claudia Ríos

Según contó el funcionario, una vez que los presos ingresaron al Polo Judicial, estuvieron 20 minutos esposados. Allí fue cuando Arredondo pidió permiso para ir al baño.

Orellana manifestó que los cuidadores le habían advertido al juez Mauro Perassi -a cargo de la audiencia- que no era conveniente sacarles las esposas a estos presos que son de "alto perfil", pero que lo mismo el magistrado ordenó que así lo hicieran para no vulnerarles sus derechos.

Una vez en el baño, uno de los penitenciarios relató que le llamó la atención que el atacante de Ríos se bajara el pantalón para orinar, pero que no lo relacionó con lo que sucedió después.

El preso salió del baño y fue directamente contra la fiscal Ríos, a quien la tomó del cuello para tratar de apuñalarla.

Luego, tomó de rehén a una estudiante de Derecho que había ido a observar el debate, y fue cuando la fiscal de Homicidios sacó un gas pimienta que llevaba en la cartera y se lo roció en la cara al condenado a perpetua.

Por último, el funcionario destacó que lo más probable es que el atacante de Ríos llevara la chuza escondida en su cavidad anal y la sacara minutos antes de la audiencia de la que iba a participar.

►TE PUEDE INTERESAR: Intento de asesinato a la fiscal Ríos: "Los juicios a presos peligrosos deberían ser virtuales"

Críticas extensivas

Si bien Orellana remarcó que la responsabilidad del operativo es exclusivamente del Servicio Penitenciario, hizo dos salvedades: la primera es que en el Polo Judicial se cuenta con toda la tecnología para que las audiencias se realicen por videollamada, por el grado de peligrosidad que significa sacar a un preso de la cárcel.

Y que por esta razón en estos casos no es buena idea que se los traslade al Polo Judicial.

Por otra parte, el funcionario volvió a poner énfasis en que fue el juez el que decidió que fueran al baño sin esposas.

En cuanto a si hubo connivencia o se trató de un error, Orellana señaló que hay que seguir investigando para poder determinarlo. Por el momento, ya son ocho los penitenciarios que fueron pasados a disponibilidad.