Por eso ahora, desde el Gobierno decidieron flexibilizar la firma de convenios, que serán optativos para los intendentes, pero a la par delinean un instructivo que deberán seguir para la rendición de los fondos que inviertan en "habitabilidad y conectividad de las escuelas". En principio algunos prevén firmar el convenio en los próximos días, y otros lo siguen analizando.

Victor Fayad (18).jpg Foto: Martín Pravata

"Ellos (por los intendentes) podrán firmar los convenios que son voluntarios y alinearse así a las prioridades que ha delineado la Dirección General de Escuelas, haciendo un trabajo coordinado, o aplicar los recursos de acuerdo a la ley provincial y para eso habrá un instructivo para que rindan en qué gastaron el 30% de lo que reciben de Financiamiento Educativo", amplió el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

En los planes del Gobierno figuraba que este mes estuvieran firmados los convenios para el arreglo de escuelas con los 18 intendentes, y de hecho así lo remarcó José Thomas a mediados de febrero cuando aseguró que esta iniciativa no era un manotazo de ahogado para conseguir dinero antes del inicio de clases, pero este lunes cuando ya se cumplió un mes del ciclo lectivo, aún no logran rubricar esos acuerdos.

Con la vista puesta en el vaso medio lleno, en el Gobierno aseguran que ya hay comunas que han avanzado en la licitaciones, por ejemplo, para el arreglo de baños de escuelas, algo que ya previeron en el borrador del acuerdo que firmarán con el Gobierno, "de no ser por ese convenio, antes no podrían haber hecho ellos esos arreglos, porque no podían meterse en las escuelas, y ahora eso se trabaja de manera coordinada", aseguran.

Pero también es real que algunos intendentes prefieren determinar ellos mismos a qué destinan aquellos fondos que reciben por coparticipación y para eso tienen un amplio espectro que les abre la ley Federal de Educación. Otros pusieron de condición saber cuánto es lo que la provincia destinará a arreglos de escuelas de su comuna, antes de firmar los mentados convenios.

"Es claro que la provincia tiene que mostrar que el arreglo de escuelas es prioritario cuando se le pide a los intendentes este tipo de colaboraciones. Por eso les hemos contado a todos que se ha incrementado en un 80% lo que Infraestructura escolar destina a los zonales, que son las reparaciones de escuelas que se hacen con empresas que tienen mayor capacidad de respuesta en zonas más aisladas y que hacen tareas de mantenimiento en un menor tiempo. A esos zonales el año pasado se destinaron $700 millones y hoy eso se incrementará en un 80%", insistió Fayad.

Qué dice el artículo del Presupuesto 2022 y qué deberán rendir los intendentes

El artículo 55 del Presupuesto 2022 establece que los intendentes deberán destinar como mínimo el 30% de lo que perciben de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en "inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos, y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos".

Artículo 55 del Presupuesto provincial 2022.jpg

Pero de ese texto hay distintas interpretaciones, según la problemática que se dan en las distintas comunas. Hay quienes entienden que invertir en educación es mejorar los accesos para que los chicos puedan llegar a determinadas escuelas rurales por ejemplo, y otros que se preocupan más por mejorar la infraestructura puertas adentro de sus colegios.

"Si bien la política educativa la define la provincia, y con ella se determinan las prioridades también de infraestructura escolar, las comunas tienen toda la autonomía para definir dónde destinarán los fondos, porque también es cierto que los intendentes están más cerca de los problemas y son los que reciben los reclamos, por eso acá nadie va a considerar rebelde a un intendente que no firme el convenio, sí les vamos a pedir que cumplan con la norma", concluyó Fayad.