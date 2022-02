José Thomas estimó que en marzo estarán firmados los acuerdos con los municipios para reparar escuelas

"Venimos trabajando desde diciembre con todos los intendentes. Esto es una construcción que no es para hacerlo rápido, se puso fecha, pero no fuimos nosotros que la pusimos. No era manotazo de ahogado para llegar al 21 y está demostrado", sostuvo Thomas a Radio Nihuil al referirse al inminente arranque del ciclo lectivo 2022.