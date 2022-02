A 3 días del inicio de clases, el Gobierno sigue negociando con intendentes el arreglo de escuelas

Pese a que el inminente inicio del ciclo lectivo, que arranca en 3 días el próximo lunes 21, haría suponer que al Gobierno le urgía acordar con los jefes comunales qué arreglos escolares encararían, desde Hacienda le bajaron ansiedad a lograr esos acuerdos, y remarcaron que las urgencias escolares "se están cubriendo con los fondos de Infraestructura", y que a las comunas se le pedirán que hagan otros aportes.

Una de las ideas que baraja el Gobierno es que Infraestructura escolar se hiciera cargo de las reformas y mejoras estructurales, mientras que los jefes comunales atendieran las mejoras desde la línea de edificación hacia afuera, es decir mejoren veredas, accesos, aporten pintura de edificios o solucionen temas menores como la limpieza de tanques de agua, por ejemplo.

"Estos acuerdos no tienen que anclarse con el inicio de clases, porque no pretendemos que los intendentes se hagan responsables de las reformas o los arreglos urgentes. Sí estamos hablando con cada uno para ver con qué se compromete cada uno de ellos, para no superponernos y porque hay temas que es más conveniente y eficiente que los solucionen ellos a que lo haga la provincia" delineó el ministro Víctor Fayad, y apeló a un ejemplo: "Destapar una cloaca en General Alvear a la provincia le sale carísimo, y al intendente muchísimo menos porque tiene una cuadrilla para eso".

El funcionario que maneja la caja de la provincia, insistió en que la ley nacional que distribuye los Fondos de Financiamiento Educativo "es muy laxa respecto del destino de esos fondos y lo que buscamos nosotros al incluir un artículo en el Presupuesto 2022 es definir en qué se deben invertir", dijo en referencia al artículo 55 de esa pauta de gastos, en donde se dejan claro que con ese 30% de los fondos que reciben deben priorizar la "habitabilidad, equipamiento y conectividad de los establecimientos".

Artículo 55 del Presupuesto provincial 2022.jpg

La mirada de los intendentes, entre el reclamo de autonomía y la colaboración

Con la meta de lograr el consenso de los jefes comunales, Thomas y Fayad iniciaron entre diciembre y enero una ronda de consultas con varios de ellos, aunque a esta altura haya algunos, oficialistas y de la oposición, que aseguran que aún no han sido consultados y otros que insisten en que ya destinan al arreglo de escuelas más de lo que les pide el Gobierno.

Es más, es probable que el tema se ponga en la mesa en la reunión que este viernes tendrá el gobernador con los intendentes y legisladores del Partido Justicialista para tratar la defensa de la mega presa de Portezuelo del Viento.

"La mayoría mostró buena predisposición, porque de hecho hay jefes comunales que ya destinan esos fondos para el arreglo de escuelas o jardines maternales que son municipales. Hubo algunos que plantearon la autonomía municipal para definir el destino de fondos y si bien la idea es consensuar y llegar a firmar convenios con todos, mientras ellos cumplan con lo que marca ese artículo y la utilización de los fondos sea eficiente y coordinada basta", admitió Fayad.

En aquel apartado del Presupuesto quedó claro también que los intendentes deberán rendir cuentas de lo que invierten en las mejoras de las escuelas y que si alguno incumpliera con esto, el Ejecutivo podría aplicar retenciones de esos fondos que se coparticipan.