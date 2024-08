Aparecieron nuevos chats de Fabiola Yañez donde cuenta que Alberto Fernández la golpeó embarazada

Fabiola Yañez golpeada.JPG Las imágenes de Fabiola Yañez golpeada.

Los mensajes que involucran a Alberto Fernández

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Yañez a Cantero en esa conversación, según publicó el diario La Nación.

La respuesta de la secretaria del ex mandatario fue: "No puedo creer lo que me decís. Preservate".

"La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás", afirmó también Cantero.

En tanto, trascendieron partes del escrito que había presentado ante la Justicia la ex primera dama días atrás, en el que relató que gente del entorno de Fernández la llamó para decirle que había muerto.

"Un día me llamaron para decirme que estaba muerto y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo", afirmó la ex pareja del dirigente argentino, en referencia al medio hermano de Fernández, Pablo Galíndez.

En su relato, señaló que el mensaje era parte de una "manipulación" de los cercanos a su ex pareja para manipularla, en momentos en que él amenazaba con suicidarse.

"No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan", agregó Yañez en el escrito que publicó Infobae.

Y agregó: "Vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo".

Fuente: Noticias Argentinas