Milei tildó a Alberto Fernández de golpeador, infiel y corrupto tras la denuncia de Fabiola Yañez

"El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez", resaltó el jefe de Estado, y aclaró: "Esto NO quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo".

tuit Milei.JPG

►►TE PUEDE INTERESAR: La UCIM consideró que el escándalo de Alberto Fernández disimuló la escalada de la pobreza

En segundo lugar, explicó que, de no haber "una pareja abierta" entre Alberto Fernández y Yañez, el ex presidente cometió "una traición" a la relación, pero aclaró que no deja de ser relativo al ámbito de lo privado.

Asimismo, denunció "contrataciones espurias con los fondos públicos" al subrayar que, si "la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución".

"El problema no radica en el acuerdo de partes en sí, sino que el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos", remarcó.

Tras las aclaraciones de Tamara Pettinato, a quien acusan de haber sido contratada por la administración de Unión por la Patria, el mandatario especificó: "No es argumento el ´me paga una empresa privada´ cuando la empresa es fondeada por el Estado a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita".

►►TE PUEDE INTERESAR: Alberto Fernández dio su versión: "Tuvimos discusiones pero nunca golpeé a Fabiola"

Como reflexión final y a pesar del proceso judicial abierto, Milei sintetizó que Alberto Fernández está involucrado en episodios de "corrupción en los seguros" y lo inculpó por haber ejercido "violencia de género" y de protagonizar una "asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del ex presidente".

También denunció "el silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado" y dijo: "Todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos".