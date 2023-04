Anabel reconoció que no se logró la unidad con los intendentes y confirmó la fórmula Parisi-Ilardo

Esos esfuerzos que marca Fernández Sagasti tienen que ver con la oferta para que Félix, Righi y por qué no Aveiro, diagramen una fórmula con ella o con Ilardo como vice, que presenten una fórmula propia (sin kirchneristas) o hasta que se anuncie el precandidato a diputado nacional por el peronismo ahora, de manera anticipada.

Nada de eso parece haber convencido a Félix, que declinó de la chance de presentarse por cuestiones de salud, ni a Righi, quien no ha querido dar el salto en estos momentos del peronismo.

La presión de Anabel ahora es para que esa "unidad" se dirima en las PASO, aunque de ese sector de los intendentes confirmaron a Diario UNO que difícilmente se los vea en una lista este sábado, día en que se cumple el plazo para la inscripción de precandidatos provinciales (a gobernador y vice, intendentes y legisladores).

Parisi Ilardo.jpg Omar Parisi- Lucas Ilardo serán precandidatos por el peronismo mendocino.

Parisi- Ilardo, fórmula y lista sin el armado de los intendentes

"Hemos decidido que la unidad del peronismo se logre a través de unas PASO. Estamos ya armando nuestra lista para cerrarla", contó Fernández Sagasti, quien también advirtió que ya tienen los precandidatos para dirimir las Primarias en Las Heras, un territorio clave que hoy está en implosión por la salida del intendente Daniel Orozco del frente oficialista Cambia Mendoza.

Esos precandidatos serán un hombre y una mujer. Hasta allí confirmó Anabel Fernández Sagasti aunque Diario UNO pudo saber que se trata de Carlos Gallo, el delegado de ANSES, y la senadora provincial Adriana Cano.

Volviendo a las PASO provinciales, Anabel dejó ver su enojo con algunos intendentes que no están de acuerdo con la actual conducción (la suya y la de Flor Destéfanis, ligadas a Cristina Kirchner): "Cuando a mi no me gustaba cómo se conducía el PJ, participé en las PASO. Primero me tocó perder y después gané".

Sobre esa competencia que se podría dar en las Primarias provinciales por el peronismo, el funcionario nacional Guillermo Elizalde ya confirmó que presentará su lista; mientras que Nicolás Guillén, de PTP, ratificó también su precandidatura. "Esperamos que harán algunos de los intendentes", advirtió Fernández Sagasti sobre el otro sector que, como dijimos, por lo pronto no se presentará.

"Lo más sano para Mendoza y el peronismo es que la unidad se logre en las PASO", insistió.

El coqueteo de intendentes peronistas con De Marchi

Mientras parece un hecho que Roberto Righi no se presentará como precandidato a gobernador, y ya es un hecho que Emir Félix y Martín Aveiro no lo harán (y Adolfo Bermejo tampoco porque se bajó hace un tiempo), un rumor que crece en el mundillo de la política es que algunos de estos intendentes se dedicarán a sus PASO municipales (que son el 30 de abril) y tras ello apoyarán la precandidatura a gobernador de Omar De Marchi, aunque sin lugar en la lista.

"Que se vayan a ir con De Marchi no es lo que me dicen", dijo Anabel al ser consultada en Nihuil por este rumor. "Puede pasar todo pero esa alternativa no sería del peronismo. Qué puede tener que ver con una persona que hasta hace un mes acompañó todas las decisiones de Suarez como aumentar la cuota de OSEP", advirtió.

felix-righi-aveirojpg.webp Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro, los tres intendentes peronistas que no se reeligen en sus municipios prefirieron no protagonizar estas elecciones.

"Si hay algún peronista que individualmente pueda participar de lo de De Marchi- Orozco será por cargos, no por una idea sobre Mendoza", dijo con dureza.

Sobre aquellas charlas infructuosas con Félix, con Righi, o con Aveiro, por ejemplo, Anabel reiteró: "Les ofrecí absolutamente todo porque entendí que los intendentes que no podían reelegirse tenían que protagonizar esta etapa".

"Ahora que ya lanzamos la fórmula, la unidad se tendrá que dar en las PASO. Si ellos tienen candidaturas, que se dirima en las PASO. Se agotaron las instancias de diálogo con el sector de los intendentes. Vamos sí o sí a las PASO con la fórmula Parisi- Ilardo", cerró.

La especulación por una derrota peronista en las elecciones 2023

El panorama electoral cambió con la presentación de La Unión Mendocina, que este jueves por la noche confirmó la fórmula Omar De Marchi- Daniel Orozco para la gobernación de Mendoza, en una batalla que ellos entienden tendrán que dar contra Alfredo Cornejo, el precandidato del oficialismo.

En ese análisis de la aparición de una nueva fuerza, son muchos lo que especulan con que el peronismo podría quedar en un tercer plano. Si ese escenario se diera en las elecciones, la sangría del frente Elegí en la Legislatura provincial podría ser brava.

Para Anabel Fernández Sagasti, La Unión Mendocina no es un frente opositor como se quiere plantear. "Se autopercibe opositor pero hasta ayer acompañaron todas las medidas del gobierno de Suarez, como la del aumento de las cuotas de OSEP por el desfalco radical", analizó la senadora nacional.

De Marchi Cornejo juntos.jpg Alfredo Cornejo y Omar De Marchi se enfrentarán en las elecciones 2023 en Mendoza.

"Por eso planteamos que se terminó el tiempo de las especulaciones y ahora hay que salir a la cancha. Si hay alguien (dentro del partido) que está especulando para que al peronismo le vaya mal, tendría que reever su vocación de servicio público y de representatividad en el PJ", advirtió.

Lo que ve Anabel en los mendocinos es una "ilusión en cambiar el rumbo de la Provincia" y para ello, si LAM es, como dice, una falsa oposición, "la única opción verdadera es el peronismo de Mendoza".

Respecto de ese escenario electoral que se planteará, con tres fuerzas fuertes (además del Partido Verde y la Izquierda), Anabel entiende que "no habrá mucha diferencia entre las opciones".

Y que podrían "sorprender" porque tendrán un "estilo y propuestas con una fórmula que es complementaria: Parisi tiene mucha gestión, fue intendente y tiene expertiz en viviendas; e Ilardo, que fue opositor siempre".

"Ante las dificultades nacionales y provinciales, siempre el peronismo ha sido una opción porque no es lo mismo tener un Estado presente que un Estado en retirada como proponen las otras dos opciones", planteó dando pistas de por dónde irá la campaña para las PASO.

Se bajó Alberto Fernández de la carrera presidencial

Como senadora nacional y mano derecha de Cristina Kirchner, Fernández Sagasti fue consultada sobre la decisión de última hora de Alberto Férnandez de no ir por la reelección: "Alberto debió haber dado este paso antes. Espero que ahora se presenten más opciones".

"Creo, como ya lo he dicho, que Cristina es la persona adecuada en este momento difícil para la Argentina por su personalidad, expertiz y fuerza, pero no puede ser candidata", dijo sobre el operativo clamor para que Fernández de Kirchner se presente.