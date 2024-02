Anabel Fernández Sagasti cruzó a la vicepresidenta por no convocar a sesión por el mega DNU

Fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, la que explicó en conferencia de prensa la postura del peronismo: "El artículo 20 del reglamento de la Cámara establece que la vicepresidenta de la Nación 'dispondrá' (la citación), es decir que no le da la opción de llamar o no llamar, cuando cinco senadores de la Cámara piden una sesión especial. Entonces, al no hacerlo, está incumpliendo los deberes de funcionario público".

El pedido de sesión especial para el tratamiento de la legalidad del decreto de necesidad y urgencia fue efectuado el 24 de enero e incluyó la firma de cinco senadores: Fernández Sagasti, Juliana di Tulio, José Mayans, Juan Manzur y Sergio Leavy.