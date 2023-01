Amstutz se enojó con el intendente de Malargüe Juan Ojeda, al que acusó de hacer política barata

Además, entrevistado por Agustina Fiadino en Radio Nihuil, el experimentado dirigente peronista dijo que "Ojeda se va a tener que hacer reponsable de lo que dijo", anticipando quizás una demanda judicial. "Hace política barata", remató.

Ruta 40 Malargûe.jpg Tras los trabajos realizados la Ruta 40, a la altura de Bardas Blancas, quedó habilitada un día después de la interrupción.

Qué dijo Guillermo Amstutuz

El referente mendocino de Vialidad Nacional aclaró primero que "por la tarea de los empleados, de los maquinistas, de los obreros, del encargado de la repartición en Malargüe, que trabajaron 24 horas y más, sin parar, la interrupción del tránsito duró menos de 20 horas ya se encuentran totalmente habilitadas las rutas 145 y la 40".

Pero de inmediato se refirió a la expresión de Ojeda sobre que las obras se interrumpieron "por la corrupción de Vialidad". Dijo Amstutz: "Sí, fue por la corrupción, pero la corrupción de Macri. El intendente Ojeda se va a tener que hacer responsable de lo que dijo".

"La obra de la Ruta 40 quedó interrumpida por Iguacel, el director de Vialidad Nacional en el gobierno de Macri que hoy tiene que afrontar un juicio por esa obra y la forma en que fue readjudicada. Y es un juicio en el que no tiene nada que ver Cristina Kirchner" "La obra de la Ruta 40 quedó interrumpida por Iguacel, el director de Vialidad Nacional en el gobierno de Macri que hoy tiene que afrontar un juicio por esa obra y la forma en que fue readjudicada. Y es un juicio en el que no tiene nada que ver Cristina Kirchner"

Ruta 40 Malargûe1.jpg La Ruta 40, en Bardas Blancoas, volvió a quedar transitable.

El delegado de Vialidad volvió sobre Ojeda: "Las personas que usan los micrófonos indebidamente en vez de buscar una solución para los problemas del pueblo y de la gente hacen política barata. Y repito: él (por el intendente de Malargüe) va a tener que hacerse responsable por las cosas que dijo en público".

Según el funcionario nacional, "esta obra está paralizada desde la gestión de Mauricio Macri por una mala transferencia entre dos empresas privadas que fue invalidada por la Justicia. Eso le ha implicado a Iguacel -reitero, director de Macri en Vialidad Nacional- un juicio por defraudación al Estado".

"Este hombre (Ojeda) -insistió Amstutz- no sé porqué motivo, siendo tan joven pretende justificar situaciones sin asidero en vez de buscar cómo resolver los problemas como hemos hecho nosotros. Y de esto me alegro y felicito que exista una Vialidad Nacional con empleados al servicio de la Nación y no privatizada como quería Macri".

Respecto de lo sucedido el domingo cuando debió interrumpirse el tránsito explicó que "hay mega instancias climáticas, como la que nos llevó los puentes de Arroyo Hondo y Chañares, que escapan a las proyecciones de los estudios climatológicos. Fue un imprevisto solucionado en menos de un día. Un cerro entero se desmoronó por una lluvia descomunal y en 24 horas quedó todo solucionado".

"La obra interrumpida es la red vial más importante del país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Una vez más lo digo: fue interrumpida por una mala transferencia entre empresas privadas desarrollada en forma equivocada durante el gobierno de Macri. Afortunadamente estamos trabajando y próximos a que se resuelva el conflicto jurídico" "La obra interrumpida es la red vial más importante del país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Una vez más lo digo: fue interrumpida por una mala transferencia entre empresas privadas desarrollada en forma equivocada durante el gobierno de Macri. Afortunadamente estamos trabajando y próximos a que se resuelva el conflicto jurídico"

