AMPROS pidió reabrir la discusión salarial con el Gobierno en pleno debate del proyecto de Cornejo

Claudia Iturbe AMPROS paritarias.jpg Iturbe, en un cuarto intermedio de la última ronda de negociaciones salariales. Matías Pascualetti

Esta vez, el espacio que aglutina a diversos profesionales salió a pedir una recomposición de emergencia, aunque sin definir los montos o porcentajes que van a solicitar y tampoco quedó expresado a quiénes les llegaría. "Nos tenemos que sentar a discutir con la Comisión Negociadora", es la única precisión que soltaron desde el gremio ante la consulta de UNO. Precisamente, en el comunicado que emitieron en las últimas horas solicitaron la reunión de tal comisión en el marco de la ley 7.759 de convenio colectivo de trabajo en la provincia.

En ese escrito, los trabajadores nucleados en la entidad hablaron de una "situación paupérrima" en el sistema local y llamaron a que el Ejecutivo se contacte con ellos, ya que un acuerdo en términos salariales podría evitarles, según expresaron, "más penurias a las personas que se atienden en las reparticiones públicas mendocinas". Esas personas, por otra parte, son cada día más, tomando en cuenta los datos oficiales brindados por la propia Administración Central: por la crisis, muchos mendocinos que antes se atendían por vía privada, ahora lo hacen en el sector estatal.

rodolfo montero salud.jpg Rodolfo Montero es el responsable del proyecto que quiere el oficialismo.

Por último, el comunicado hace una referencia al proyecto de salud que comenzó a discutirse el pasado jueves y que este lunes tuvo su segundo cónclave en comisiones de la Legislatura. Prácticamebe acusaron al gobierno de querer embaucar a la opinión pública con las iniciativas, ya que escribieron: "Exhortamos al gobernador Alfredo Cornejo a tomar una posición más empática con los profesionales de la salud y con la comunidad, evitando distorsionar mediante falacias lo que realmente pretende lograr con los proyectos de ley presentados, que son la privatización y desregulación del sistema de salud pública".

Qué pide AMPROS al Gobierno

Días más tarde el protagonismo se mantuvo porque son uno de los principales interpelados por los 26 proyectos de modificación al sistema sanitario que están empujando desde el Barrio Cívico. La propia Claudia Iturbe dijo días atrás a Diario UNO que estas iniciativas sólo quieren darle más poder al Ejecutivo, entre otras cosas porque , como marca uno de los textos, tendrán la posibilidad de definir los aumentos salariales de forma unilateral: el valor de las unidades sanitarias -con el que se pagaría a médicos en el nuevo esquema- será definido periódicamente por el Gobierno, reza el documento.

Cabe aclarar que, según el ministro de Salud, Rodolfo Montero, eso no implica que no vaya a haber paritarias, porque "de todos modos regirían las formas en las que se debaten las subas salariales actualmente", según dijo el pasado jueves en una entrevista con Canal Siete. "No podíamos poner AMPROS ni ningún otro gremio porque no sabemos quién detentará la mayoría de la representación; pero que no queden dudas de que sí va a haber diálogo para discutir salarios", prometió, palabras más palabras menos.

Cornejo presenta la reforma del sistema sanitario.jpg El gobernador presentó su plan 2024-2030 para la salud mendocina. Son 26 modificaciones en total.

Por su parte, otro de los aspectos que están reclamando desde AMPROS es prácticamente el basal en el proyecto: lo que éste sugiere es la creación de un nuevo marco regulatorio para determinados profesionales sanitarios. Para Iturbe eso es impracticable, ya que permitiría que los trabajadores queden amparados en un sistema por fuera del convenio colectivo actual. "Y el convenio colectivo tiene prácticamente carácter constitucional. Sólo puede modificarse si estamos todos de acuerdo: no pueden pasarlo por encima", denunció, al mismo tiempo en que le pidió al Gobierno que se siente a dialogar con ellos estos posibles cambios. Ella misma acudió al primer encuentro en comisiones, donde se debatieron las primeras tres propuestas.

Además de eso se suma el reclamo por los cambios que se pretende para los farmacéuticos. Hoy quienes trabajan en el Estado tienen su título bloqueado; lo cual implica que no pueden trabajar por fuera del sistema público. Eso es lo que está queriendo cambiar el Ejecutivo: sugiere que se les permitan otros trabajos por fuera y, al menos según AMPROS y según se entiende desde el proyecto, que eso implique una baja en la percepción de esos farmacéuticos estatales. Hoy están ganando, por dar un ejemplo de algunos de ellos, más de 1.300.000 pesos.

"Se pretende hacer creer a la comunidad que con esta ley se realizarán mejoras significativas en la atención y en la autonomía de los profesionales farmacéuticos para trabajar, cuando la realidad es que se utiliza una ley para disfrazar y tapar una situación que hace años se viene dando en nuestra provincia y en el sistema de salud, que es la falta de reconocimiento de la labor profesional que llevan adelante los profesionales de la salud, quienes todos los días hacen frente a la pésima gestión e inversión en salud que realizan los gobernantes de turno", cerraron.

