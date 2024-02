Los médicos les pidieron a los legisladores participar del tratamiento de la reforma de salud

►TE PUEDE INTERESAR: Las claves del nuevo salario médico que propone Cornejo y que el sindicato ya rechaza

ampros protesta salud reforma.jpg Los médicos pidieron a los legisladores participar del tratamiento de la reforma de salud y asistir a las comisiones. Nicolás Rios

El reclamo de los médicos por los cambios salariales que propone Cornejo

Iturbe aseguró que la reforma permite "sacar a ciertas profesiones de nuestro régimen y poder decidir sobre los enfermeros, los médicos, los farmacéuticos.

El Ejecutivo decidirá a quién quiere, cómo ingresar sin concurso y determinar cómo les va a pagar". Es decir, " saca la discusión salarial".

Pero también, según la sindicalista, será el Ejecutivo el que decida "cómo los va a echar porque pierden la absoluta estabilidad al sacar nuestra Junta de Reclamo y Disciplina, que es un órgano colegiado, y darle esa función a un asesor letrado que decidirá sanciones".

Iturbe explicó además que dentro de los parámetros para el pago de los profesionales se tendrá en cuenta la productividad: "Es como un ítem aula. El 65% del sueldo va a ser pagado fijo y el 35% tendrá que ver con la productividad". Y cuestionó: "No sé cómo van a hacer en las épocas estivales cuando el cirujano no pueda operar porque no hay cama, porque sabemos que hay un déficit de cama muy grande: no hay camas en terapia intensiva. No sabemos cómo le van a pagar al médico que trabaja en Las Loicas, que a lo mejor ve uno o dos pacientes; o en el Desierto de Lavalle, a donde si no llega ese médico, no llega la salud".

ampros protesta médicos salud reforma legislatura (6).jpeg Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS. Nicolás Rios

El pedido a los senadores

"Espero que no voten por partidismo, sino que voten pensando en que esto es darle superpoderes a quien ya los ha tenido durante ocho años y la salud no ha mejorado", dijo Iturbe.

"Al contrario, la migración de profesionales cada vez es más grande. A la tormenta perfecta de la cual habla Cornejo la han producido estos 8 años en los que no nos aumentaron el salario en el 2020, nos sacaron las mayores dedicaciones y puso una ley de tope salarial por la que los médicos se tienen que ir a San Luis", sumó.

Desde el gremio se ha elevado un petitorio y una nota para participar en las comisiones que comienzan este jueves, con la presencia del ministro Montero, que explicará los proyectos.